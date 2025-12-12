Wall Street se propadla nejvíce za tři týdny; stačilo pár komentářů k AI

Americké akciové trhy poněkud překvapivě bez zásadnějších nových zpráv oslabily nejvíce za poslední tři týdny. Jeden ze způsobů, jak se na to dá nahlížet je fakt, že index Nasdaq 100 za poslední dva týdny před zasedáním Fedu posílil o úctyhodných 6 %, a tak se jednalo o pouhou korekci. Ačkoliv středeční výsledek zasedání Fedu nepřinesl žádná negativní překvapení, investoři od té doby jen těžko hledají důvody k dalším nákupům, a spíše vybírají zisky. Pokud se bavíme o vysokých valuacích, tak se o nich nejčastěji hovoří v souvislosti s firmami podnikajícími v oblasti AI. A byly to právě korporátní novinky z oblasti AI, které dnes významně zamíchaly s celým trhem.
Akcie společnosti Broadcom zaznamenaly dvouciferný propad po zveřejnění svých kvartálních výsledků. Ačkoliv byla na první pohled tato čísla prakticky ve všech segmentech lepší, než v průměru očekávali analytici, akcie Broadcom si nakonec připsaly nejhorší propad od letošního ledna při jednom z nejvyšších zobchodovaných denních objemů v tomto roce. Investorům se zřejmě nelíbily komentáře vedení firmy ohledně budoucího růstu a marží v AI segmentu. Investoři si tak u tohoto titulu, který od začátku roku posílil o více než 50 %, kladou otázky, zda jeho ocenění již poněkud nepředběhlo realitu. Olej do ohně obav z vysokých valuací technologických titulů přidaly zprávy o tom, že společnost musela odsunout dokončení některých data center pro společnost OpenAI z roku 2027 na 2028. Akcie se tak propadly o více než 4 % a v červených číslech se ocitl prakticky celý polovodičový sektor.