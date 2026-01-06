Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2025 s výrazně vyšším deficitem – oproti minulou vládou plánovaným 241 mld. korun došlo k nárůstu na 290,7 mld. korun. Pokladní plnění rozpočtu bylo pod tlakem již v průběhu roku, ke skokovému zhoršení ale došlo především v prosinci, kdy se meziměsíčně schodek prohloubil o 58 miliard. Ani meziročně tak nakonec nedošlo ke zlepšení deficitu oproti 271 mld. korun v roce 2024.
Zhoršené hospodaření vlády jde zčásti na vrub nerealistickému rozpočtování. Již při návrhu rozpočtu pro rok 2025 upozorňovala Národní rozpočtová rada na problém s nadhodnocenými příjmy a podhodnocenými výdaji. A realita tuto kritiku potvrdila – například výdaje na obnovitelné zdroje byly oproti plánu vyšší o 17,4 mld. Kč. Naopak příjmy z emisních povolenek byly nižší o 16,3 mld. Kč. Vládě se navíc nedařilo čerpat evropské prostředky – oproti očekávání o 48 miliard korun, což odpovídá jen 73% plnění. Po očištění o příjmy a výdaje z EU by činil rozpočtový schodek zhruba 250 miliard korun.
Výsledek státního rozpočtu působí rozpačitě i vzhledem k tomu, že se české ekonomice minulý rok dařilo a rostla tempem zhruba 2,5 %. To podpořilo celkový nárůst příjmů státního rozpočtu o meziročních 5,9 %. Navíc vládě výrazně pomohla daň z neočekávaných zisků, jejíž výběr byl dokonce lepší, než sama očekávala – na úrovni 38,4 mld. Kč. Opodstatnění této daně je ale obtížné, a to vzhledem k faktu, že již pominuly mimořádné výdaje spojené s energetickou krizí.
Celkové výdaje vzrostly oproti předminulému roku o 6 %. Zvýšily se zejména výdaje na vzdělávání, sociální věci, ale také na obsluhu státního dluhu, které v loňském roce zůstaly jen těsně pod hranicí 100 miliard korun. Dobrou zprávou je, že se v souladu s očekáváním vyvíjely investiční výdaje státu, které ke konci roku 2025 dosáhly 262 miliard korun a meziročně byly vyšší o bezmála 50 miliard korun.
S jakým rozpočtovým schodkem počítat v letošním roce? Pro ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) by byl alarmující deficit na úrovni 350 miliard korun, ale sama na tiskové konferenci potvrdila, že o konečné podobě se bude v koalici dále jednat. Mezitím zůstane Česko v rozpočtovém provizoriu, kdy jsou vládní výdaje každý měsíc omezeny na jednu dvanáctinu rozpočtu z roku 2025.
My pro rok 2026 počítáme s dalším navýšením schodku státního rozpočtu do blízkosti 350 miliard korun. Finální číslo bude nicméně záviset na tom, s jakou razancí hodlá nová vláda naplňovat své ambiciózní výdajové priority. Celkový schodek veřejných financí by měl setrvat těsně pod hranicí 3 % HDP a nadále patřit k nejnižším v našem regionu.