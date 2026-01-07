Hledat v komentářích

Detail - články
Trump a Grónsko: Proč se americký prezident zaměřil na arktický ostrov?

Trump a Grónsko: Proč se americký prezident zaměřil na arktický ostrov?

07.01.2026 10:05
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

V posledních dnech čeří americký prezident Donald Trump na mezinárodní scéně vody tím, že kromě sesazení venezuelského prezidenta Nicolase Madura usiluje také o získání kontroly nad Grónskem, obrovským, řídce osídleným ostrovem bohatým na nerostné suroviny, který leží mezi Severním ledovým oceánem a severním Atlantikem. Proč právě Grónsko? Odpověď spočívá nejen v jeho geografické poloze, ale i v ekonomických a bezpečnostních otázkách, které mohou zásadně ovlivnit budoucí globální mocenskou rovnováhu. Podle serveru CNBC, Trump považuje Grónsko za klíčový prvek americké národní bezpečnosti. A jeho výroky naznačují, že nejde jen o hypotetickou úvahu, ale o reálný strategický plán.

„Je to velice strategické,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One. „Právě teď je Grónsko pokryté ruskými a čínskými loděmi. Potřebujeme Grónsko z hlediska národní bezpečnosti," dodal.

Tento výrok, který přišel krátce po odvážné vojenské operaci ve Venezuele, vyvolal poplach napříč Evropou. Dánsko varovalo, že americké převzetí Grónska by mohlo znamenat konec vojenské aliance NATO. Bílý dům však napětí ještě zvýšil. V úterý oznámil, že Trumpův tým zvažuje „řadu možností“, jak učinit z autonomního dánského území součást Spojených států, včetně „využití americké armády“.

Proč je Grónsko tak důležité?

Grónsko, ležící mezi USA a Ruskem, je dlouhodobě považováno za oblast s vysokým strategickým významem. Ostrov s téměř 57 tisíci obyvateli se nachází v blízkosti nově vznikajících arktických námořních tras. Tání ledu otevírá příležitosti výrazně zkrátit dobu přepravy mezi Asií a Evropou ve srovnání se Suezským průplavem. Grónsko se také nachází na tzv. GIUK mezeře – námořním úzkém hrdle mezi Grónskem, Islandem a Velkou Británií, které spojuje Arktidu s Atlantským oceánem.

greenland 

Zdroj: AFP, CNBC

Vedle strategické polohy je ostrov známý bohatstvím nevyužitých surovin. Od zásob ropy a zemního plynu až po kritické minerály a vzácné prvky. Tyto suroviny jsou klíčové pro moderní technologie, jako jsou větrné turbíny, elektromobily, technologie skladování energie a aplikace v oblasti národní bezpečnosti. Čína se opakovaně snažila využít svou téměř monopolní pozici na trhu vzácných prvků k vyvíjení tlaku na USA.

„Trump je realitní magnát. Grónsko sedí na jednom z nejcennějších území z hlediska ekonomických výhod a strategické obrany pro příštích tři až pět desetiletí," poznamenal Clayton Allen z Eurasia Group.

Americká přítomnost v Arktidě

USA už mají v Grónsku svou základnu Pituffik Space Base (dříve Thule Air Base) na severozápadě ostrova. Odhaduje se, že zde trvale slouží asi 150 amerických vojáků, což je výrazný pokles oproti zhruba šesti tisícům během studené války.

„USA mají z dobrých důvodů základnu včasného varování v severozápadním Grónsku, protože nejkratší trasa pro ruskou balistickou střelu na pevninské Spojené státy vede přes Grónsko a severní pól,“ uvedl Otto Svendsen z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Základna, jež má aktivní letiště a nejsevernější hlubokovodní přístav na světě, byla tradičně klíčová pro sledování ruských ponorek procházejících GIUK mezerou.

Analytici tvrdí, že Grónsko by mohlo být pro USA užitečné jako základna pro větší obrannou přítomnost a jako místo pro americké raketové interceptory, zejména v kontextu jedné z klíčových politik Trumpovy administrativy: systému protiraketové obrany „Golden Dome“. Tento projekt v hodnotě několika miliard dolarů spuštěný v květnu loňského roku je často přirovnávaný k izraelskému systému „Iron Dome“. USA má chránit před všemi raketovými útoky.

„USA potřebují přístup do Arktidy a dnes ho nemají příliš mnoho. Grónsko má obrovský potenciál. Trump chce vybudovat ‚Zlatou kopuli‘ nad USA – a část toho bude muset záviset na Grónsku," podotkl Allen.

Národní nebo ekonomická bezpečnost?

Trumpovo tvrzení, že anexe Grónska je klíčová pro národní bezpečnost, vyvolalo otázky. Ještě před rokem uváděl „ekonomickou bezpečnost“ jako hlavní důvod pro anexi ostrova.

Marion Messmerová z londýnského think tanku Chatham House připomněla, že USA už mají přítomnost na základně Pituffik a také desetiletí starou obrannou dohodu s Dánskem. „Pokud by se cítily ohroženy, mohly by zřejmě opět zvýšit počet vojáků, aniž by zpochybňovaly dánskou suverenitu,“ dodala.


Váš názor
  • Přidat názor
    Trump chce Grónsko koupit, nyní tam neplánuje vojenskou invazi, řekl Rubio
    07.01.2026 12:23

    https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-trump-chce-gronsko-koupit-nyni-tam-neplanuje-vojenskou-invazi-rekl-rubio-295658#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
    Sparus aurata
  • Přidat názor
    Domnívám se, že jde o bouři ve sklenici vody
    07.01.2026 11:12

    Trump si klidně přijde pro teroristu a masového vraha k němu do ložnice, vytáhne ho z postele a odveze k soudu do USA. Co je na tom největší benefit? OSLABENÍ PUTINA A RUSSKA! Potom hodí info o Grónsku a celý svět řeší Grónsko. No směju se tak, že si tak tak necvrnknu do trenek! Je to stejné, jako když si pozve Zelenského, zesměšní ho, zastaví pomoc Ukrajině a tváří se jako přítel moskvy. In natura ale Ukrajina dostává pomoc dál, Trump mazaně jako putinův kamarád zavádí tvrdé sankce proti russku, vybombarduje Irán a vyčistí Syrii! Zastávám názor al321, podle mě to ale nejsou silácké řeči, ale promyšlená taktika odvedení pozornosti! Potřebuje totiž v klidu dokončit započatou práci ve Venezuele. Mohu se ale mýlit!
    Sparus aurata
    • Přidat názor
      Re: Domnívám se, že jde o bouři ve sklenici vody
      07.01.2026 12:03

      Vnitřně si přeju aby jsi měl pravdu, ale obávám se, že to tak není. Trubka je posedlý velikášstvím a honbou za surovinami - chce získat nezávislost na Číně a sám se se svými nohsledy na tom napakovat. Otepluje se, ledovce a led na moři tají, lokality, kde se dříve nedalo ekonomicky těžit začínají být dostupné. Grónsko obývá +- 50 tis. obyvatel a říká si, že je prostě "vykešuje" - zatím nechce rozbít NATO. Netuším, co sleduje ve Venezuele (jeho ptačí mozek asi vidí ropu) - včera jsem četl článek, že největší těžařské firmy oznámily, že nemají zájem investovat a těžit ve Venezuele, že se jich měl Trubka nejdřív zeptat než to tam rozjel. Pokud bude následně zprostředkovaně oslabeno Rusko, bude to jenom dobře. No a na konec nezapomeňme, že USA čekají na podzim volby a popularita republikánů není zrovna nejvyšší a on potřebuje kvůli předvolební kampani do konce léta předvést, jak dělá "America great again" a to i geografickou rozlohou atd......
      VenkovskyZahradkar
      • Přidat názor
        nevím jestli by mu násilné zabrání Grónska přineslo v USA větší popularitu
        07.01.2026 12:11

        ve volbách. Dost o tom pochybuji. Pokud zabere Grónsko silou, rozpadne se NATO, jsme každopádně v prd€li svět se celý poßere a my s ním
        Sparus aurata
  • Přidat názor
     
    07.01.2026 10:40

    Kdyby to nebylo o Trumpovi a USA, tak se tady dočteme něco o tyranovi, diktátorovi, imperiálních choutkách, nepřípustném porušování mezinárodního práva atd. atd. Místo toho vidíme pokus o pragmatické vysvětlení (obhajobu) devastace mezinárodního práva. Je úsměvné vidět ten pokrytecký dvojí metr.
    Peté13
    • Přidat názor
      Peté
      07.01.2026 12:08

      Já jasně říkám, že arogantní narcistický ruský agent Trump je stejný dobytek jako Putin, jrdná z pozice síly aničí mezinárodní standarty a vazby, počínaje sousední Kanadou. Defakto legitimizuje právo silnějšího a Putinovy prasárny /mimochodem taktéže nerostné suroviny plus přístup k moři.
      Velkamedvědice
      • Přidat názor
        snažím se věřit, že to tak není
        07.01.2026 12:14

        Trump ale není USA. A jestli to tak je, jsme stejně v prd€li. Zase když vidím kdo vládne u nás, může to tak být!
        Sparus aurata
  • Přidat názor
     
    07.01.2026 10:32

    Cílem je zlikvidovat NATO, což se celkem snadno podaří, ale hledá se záminka. o Grónsko vůbec nejde.
    Orangutan
    • Přidat názor
      Cílem je cokoliv
      07.01.2026 11:15

      jen ne rozpad NATO
      Sparus aurata
    • Přidat názor
       
      07.01.2026 10:42

      To jako, že je to cílem Trumpa? A co by tím získal?
      al321
      • Přidat názor
         
        07.01.2026 11:30

        Zbavil by USA povinnosti pomocí Evropě?
        hudis
        • Přidat názor
           
          07.01.2026 12:16

          Ta pomoc není povinná ani teď. Myslím přímou vojenskou účast.
          al321
          • Přidat názor
             
            07.01.2026 13:20

            Podle mě by kongres zakročil, pokud by Trump napadnul svého spojence, jak jsem psal v Obecné diskuzi. Ale to je spíš přání, než realita.
            hudis
        • Přidat názor
          a zároveň tím ztratil jediného spojence
          07.01.2026 11:57

          v případném konfliktu s Čínou?
          Sparus aurata
  • Přidat názor
    riskuje Trump rozpad NATO ... ?
    07.01.2026 10:30

    „Dala jsem jasně najevo, jaký je postoj Dánského království, ..a Grónsko opakovaně prohlásilo, že nechce být součástí Spojených států,“ zdůraznila Frederiksenová._____ „Pokud Spojené státy zaútočí na jinou zemi NATO, bude KONEC všemu,“ (= NATO)... dodala. https://www.denik.cz/staty-eu/gronsko-dansko-donald-trump-nato-mette-frederiksen.html
    SFX
    • Přidat názor
      Re: riskuje Trump rozpad NATO ... ?
      07.01.2026 10:45

      Vidím to jako jeden z mnohých Trumpových siláckých výkřiků. Vojenskému útoku na Grónsko věřím stejně jako útoku na Kanadu, tj. vůbec.
      al321
      • Přidat názor
         
        07.01.2026 11:48

        Grónsko může vyhlásit referendu o nezávislosti a při výhře se může připojit k USA. Ale podle průzkumů o to nebudou mít zájem. Otázka je, co jim USA nabídne.
        hudis
      • Přidat názor
        Myslím si totéž
        07.01.2026 11:25

        Trumpovi jde především o zničení russka a oslabení Číny
        Sparus aurata
        • Přidat názor
          Re: Myslím si totéž
          07.01.2026 11:56

          Kéž by. Racionální by to všechno bylo, ale prostě nevěřím, že Trump je racionální člověk schopný dlouhodobě plánovat.
          ..
          • Přidat názor
            Tohle je zásadní problém
            07.01.2026 12:03

            Je to opravdu takový hňup jakého ze sebe dělá? Nebo je rafinovanější než cukr? Zatím mu to všechno vychází a hraje do karet! Je to náhoda? Nebo je to promyšlená taktika? U Trumpa to nikdo neví :-) ……. https://m.youtube.com/watch?v=Sz_srO3ME-c
            Sparus aurata
