Víkendář: Směrem k digitálnímu euru

ECB o digitálním euru uvažuje nebo je v konečné fázi testování? To snad je rozdíl. Myslím si, že obavy o odklonu tradičních bankovních vkladů k CBDC, jsou liché. V zemích, kde se už CBDC používá, k žádnému úprku od tradičních vkladů nedošlo. V Nigerii např. nutí lidi ke založení digitální identity (nutné pro používání CBDC) tím, že pokud si ji nezaloží a nepropojí ji se SIM kartou, tak nebudou moci využívat mobilní síť. Nemyslím si, že CBDC půjde zavést po dobrém. Moje představa je taková, že masové používání CBDC bude možné až po kolapsu stávajícího finančního systému. Pak lidem nic jiného nezbude. Bude nutné zavedení přídělového systému a pro jeho zajištění bude CBDC ideální. Lidem bude připsána na digitální účet částka, která umožní přežití. Její název už známe. Je to základní nepodmíněný příjem. Pokud jde o to kolik % lidí o CBDC slyšelo nebo jsou ochotni ji používat, tak je třeba vzít v úvahu, zda tito lidé vědí co je CBDC. Z vlastní zkušenosti vím, že když se s někým začnu o digitální měně bavit, tak se zasvěceně rozpovídají o kryptoměnách. I velice vzdělaní lidé si myslí, že CBDC a kryptoměny jsou totéž.
joker1