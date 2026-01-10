Hledat v komentářích

Detail - články
Víkendář: Směrem k digitálnímu euru

10.01.2026 9:34
Autor: Redakce, Patria.cz

Několik centrálních bank uvažuje o zavedení digitálních verzí své měny. Jaká je na tomto poli situace v eurozóně? Ekonom Dimitris Georgarakos a jeho kolegové provedli v této souvislosti průzkum zahrnující 11 největších zemí eurozóny s cílem zjistit, jak by se populace k takovému kroku stavěla.
Ekonomové na stránkách VoxEU připomínají, že o digitální měně uvažuje i ECB. Tyto měny zavedené centrální bankou paralelně s fyzickou měnou jsou nazývány CBDC a do úvah o nich se mimo jiné promítá celkové snížení používání hotovosti, „rostoucí geostrategické aspekty a vzestup fintechu“. Zároveň se centrální banky podle expertů snaží „vyhnout se potenciálně destabilizující alokaci bohatství do CBDC“. Tedy chování ekonomických subjektů, které by vedlo k finanční disintermediaci – odklonu od tradičních bankovních vkladů k digitálním penězům centrálních bank.

Takové chování by mohlo představovat hrozbu pro finanční stabilitu a „z tohoto důvodu se při návrzích na zavedení digitálního eura zvažuje i několik preventivních opatření, aby se zabránilo možnému negativnímu tlaku na finanční instituce a prostředníky.“ Georgarakos a jeho tým se pak zaměřují na několik základních otázek: Kolik spotřebitelů si je vůbec vědomo plánů ECB na potenciální zavedení digitálního eura? Jaká je celková ochota takovou měnu přijmout? A jaká jsou rizika ve vztahu k finanční intermediaci?

V principu by podle ekonomů záleželo hlavně na tom, jak by dostupnost digitálního eura ovlivnila volbu domácností ohledně alokace aktiv a bohatství. A jak by konkrétní limity na dostupnost digitálních eur (tedy maximální množství digitálních eur, které by mohlo být v jakémkoli okamžiku drženo v digitální peněžence) ovlivnily rozhodnutí domácností realokovat likviditu tímto směrem. K tomu by hrálo roli i to, jaká by byla konkrétní komunikace klíčových vlastností CBDC směrem ke spotřebitelům.“ Jaké jsou výsledky průzkumu?

„V roce 2021 slyšelo o digitálním euru pouze asi 9 % respondentů. Do března 2024 se však toto číslo zvýšilo na přibližně 40 %, což odráží komunikační úsilí ECB… Asi 45 % všech dotázaných spotřebitelů uvádí, že by digitální euro pravděpodobně přijali a používali ho ve svém každodenním životě. Sklon spotřebitelů k přijetí digitálních peněz ECB se však liší v závislosti na použití. Nejvyšší je u online a maloobchodních plateb. Při pohledu na různé skupiny spotřebitelů jsou také patrné značné rozdíly v ochotě používat digitální euro. Například mladší a vzdělanější spotřebitelé s vyššími příjmy přijmou tuto měnu s větší pravděpodobností.“

K tomu ekonomové dodávají, že mezi spotřebiteli ve věku 18 až 34 let jich přibližně 55 % uvedlo, že by digitální euro pravděpodobně použili ve všech možných případech. Na straně složení celkového bohatství pak hraje roli „kompromis mezi likviditou a bezpečností“. Bankovní vklady totiž přinášejí výnos, ale zahrnují i riziko selhání. Na druhou stranu jsou digitální peníze centrální banky bez tohoto rizika. „I když by zavedení digitálních peněz centrální banky mohlo pomoci zlepšit alokaci likvidity v ekonomice, existuje riziko, že by to mohlo vést ke zmenšení základny bankovních vkladů, zvýšení nákladů na financování bank nebo v extrémních případech k dezintermediaci.“ To vše v případě, že zavedení digitální měny nebudou doprovázet dodatečná opatření. Jak by tedy podle průzkumu domácnosti upravily svá portfolia finančních aktiv? Pokračování v zítřejším Víkendáři.

Zdroj: VoxEU

 

    10.01.2026 10:48

    ECB o digitálním euru uvažuje nebo je v konečné fázi testování? To snad je rozdíl. Myslím si, že obavy o odklonu tradičních bankovních vkladů k CBDC, jsou liché. V zemích, kde se už CBDC používá, k žádnému úprku od tradičních vkladů nedošlo. V Nigerii např. nutí lidi ke založení digitální identity (nutné pro používání CBDC) tím, že pokud si ji nezaloží a nepropojí ji se SIM kartou, tak nebudou moci využívat mobilní síť. Nemyslím si, že CBDC půjde zavést po dobrém. Moje představa je taková, že masové používání CBDC bude možné až po kolapsu stávajícího finančního systému. Pak lidem nic jiného nezbude. Bude nutné zavedení přídělového systému a pro jeho zajištění bude CBDC ideální. Lidem bude připsána na digitální účet částka, která umožní přežití. Její název už známe. Je to základní nepodmíněný příjem. Pokud jde o to kolik % lidí o CBDC slyšelo nebo jsou ochotni ji používat, tak je třeba vzít v úvahu, zda tito lidé vědí co je CBDC. Z vlastní zkušenosti vím, že když se s někým začnu o digitální měně bavit, tak se zasvěceně rozpovídají o kryptoměnách. I velice vzdělaní lidé si myslí, že CBDC a kryptoměny jsou totéž.
    joker1
