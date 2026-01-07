Hledat v komentářích

Detail - články
Berkshire zvýší Abelovi roční mzdu na 25 milionů dolarů. Buffett bral 100 tisíc

07.01.2026 10:10
Autor: ČTK

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 000 dolarů (přes dva miliony Kč) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů Kč) za rok. S odkazem na úterní sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

Třiašedesátiletý Abel se stal generálním ředitelem 1. ledna, předtím osm let působil jako místopředseda představenstva, kde dohlížel na nepojišťovací aktivity společnosti Berkshire. Buffett mu za rok 2024 vyplatil 21 milionů dolarů, o rok dříve 20 milionů USD. Za rok 2022 si Abel odnesl mzdu 16 milionů dolarů a k tomu třímilionový bonus.

Zástupce předsedy představenstva Ajit Jain, který dohlíží na pojišťovací aktivity společnosti Berkshire, pobíral od roku 2022 do roku 2024 stejné částky. Abelovu a Jainovu odměnu za rok 2025 společnost nezveřejnila.

Buffettovi bylo na konci loňského srpna 95 let. Firmu Berkshire, která sídlí v jeho rodné Omaze ve státě Nebraska, vedl více než 60 let. Za tu dobu z ní vybudoval konglomerát v hodnotě více než bilionu dolarů, který sdružuje téměř 200 podniků, včetně pojišťovny automobilů Geico, železnice BNSF a řady dalších pojišťovacích, energetických, výrobních a maloobchodních podniků. Buffett zůstává předsedou představenstva Berkshire a jedním z nejbohatších lidí na světě.

Buffett i Abel také vlastní akcie Berkshire, Abel v hodnotě přibližně 171 milionů dolarů. Berkshire v dokumentech pro burzovní orgány uvádí, že její program odměňování vedoucích pracovníků se liší od programu ve většině veřejně obchodovaných společností.



Váš názor
  • Přidat názor
    chlapa, který si řekne o takový plat
    07.01.2026 11:33

    bych nebral . To vypadá , že předpokládá, že tam dlouho nevydří a jde tedy za rychlou kořistí.
    občan
    • Přidat názor
      Re: chlapa, který si řekne o takový plat
      07.01.2026 11:40

      Vždyť to je úplně pod rozlišovací schopnost Berkshiru. Kolik by měl šéf takový společnosti brát? Podle mě je to na takovou pozici celkem ještě přiškrcený.
      SajzeKatze
  • Přidat názor
    Nový standart
    07.01.2026 11:01

    Mzdy na úrovni 500 mil.Kč ročně se stanou novým "běžným" standartem pro management velkých společností. A proč? Proč ne. Ty firmy pomocí nových technologií mají možnosti "vytáhnout" zisky do extrémních hodnot (= převést peníze od lidí a od státu na své účty).
    pmx
