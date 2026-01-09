Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozhoduje hotovost

Rozhoduje hotovost

09.01.2026 18:09
Autor: Jiří Soustružník

Přestože se pozornost investorů zaměřuje téměř výhradně na to, jaké jsou zisky obchodovaných společností, rozhodující je to, kolik skutečně vydělají. Což se nemusí s účetními zisky tak úplně krýt. Dnes pár slov k tomu, že „cash is king“.

Zisky jsou účetní položkou. Nepracují se skutečnými příjmy a výdaji, ale s výnosy a náklady, které vedle skutečného toku hotovosti mohou odrážet i řadu úprav. Typickým příkladem je rozdíl mezi odpisy a investicemi: Dejme tomu, že nějaká společnost na prodeji svých výrobků vydělá 100 mil. dolarů a odpisy jejích aktiv dosáhnou 20 milionů dolarů. Zisk tak bude 80 milionů dolarů. Když ale v daný rok nemusela vůbec investovat (protože hodně investovala předtím), její volný tok hotovosti FCF se rovná 100 milionů dolarů. Pokud by naopak musela investovat 100 mil. dolarů, protože její výrobní linka je zastaralá, její FCF je nula. I přesto, že zisky jsou 80 milionů dolarů.

Občas tu poukazuji na to, že podle některých indikací nyní firmy vydělávají na jeden dolar zisků více dolarů FCF než v minulosti. Současné vysoké PE amerických obchodovaných firem je tak z části ospravedlněno právě tímto efektem. Vedle FCF pak do fundamentu obchodovaných firem promlouvá i to, kolik hotovosti drží v rozvaze. Tedy v principu suma předchozích FCF a různých peněžních výplat, včetně dividend, odkupů a čistých splátek úvěrů. Následující graf ukazuje výšku zásoby hotovosti na celém trhu a na trhu bez finančního sektoru (který je v mnoha ohledech včetně zásob hotovosti a jejích ekvivalentů specifický):

p1
Zdroj: X

Graf říká více věcí: Až do roku 2020 zásoba hotovosti trendově rostla a to výrazně. Na konci minulého století držely firmy bez finančního sektoru asi 5 % aktiv v hotovosti, o dvacet let později to byl více než dvojnásobek. Více hotovosti v rozvaze přitom obecně znamená nižší rizikovost firem. A pokud jde o plošný jev mělo by to znamenat i nižší rizikovost trhu jako celku. Ve rovnání s obdobím před 20 lety by tedy tento faktor měl snižovat rizikové prémie na trhu a zvyšovat „férové“ valuace. Po roce 2020 pak firmy změnily svou strategii a hotovosti začalo v poměru k celkovým aktivům ubývat. Což se mimo jiné kryje s investičním boomem velkých technologických firem směrovaným na umělou inteligenci.

Výše disponibilní hotovosti samozřejmě souvisí i s tím, kolik firmy chtějí a mohou vyplácet dividend a provádět odkupů vlastních akcií. Obecně přitom platí, že panuje snaha o vyhlazování dividend, odkupy procházejí většími fluktuacemi. Nyní se celková výplata hotovosti pohybuje na historicky vysokých úrovních a jak jsme viděli, celková zásoba hotovosti klesá. Nicméně rozhodující pro další vývoj bude to, co s výsledky společností udělá AI. Očekávání jsou hodně vysoko. Což je vidět i z druhého grafu s predikovanými zisky. Ty by se měly dostávat výrazně nad krátkodobý i dlouhodobý trend:

p2
Zdroj: X

 

Čtěte více:

Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
09.01.2026 10:37
Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
Přinášíme Vám kalendář výsledkové sezóny v západní Evropě od 9. ledna ...
Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
09.01.2026 10:38
Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
Přinášíme vám kalendář vybraných firemní výsledků pro domácí výsledkov...
Perly týdne: Směrem k silnějšímu růstu bez nižších sazeb?
09.01.2026 13:02
Perly týdne: Směrem k silnějšímu růstu bez nižších sazeb?
Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari v rozsáhlém rozhovoru na CN...
Den D pro Trumpova cla? Nejvyšší soud dnes možná rozhodne
09.01.2026 11:40
Den D pro Trumpova cla? Nejvyšší soud dnes možná rozhodne
„Den rozhodnutí“ je tady. Nejvyšší americký soud by dnes mohl rozhodno...
Míra nezaměstnanosti v prosinci podle očekávání vzrostla na 4,8 %
09.01.2026 10:58
Míra nezaměstnanosti v prosinci podle očekávání vzrostla na 4,8 %
Český trh práce na konci loňského roku dál zvolňoval podle očekávání, ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.01.2026
18:09Rozhoduje hotovost
16:36Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
15:35Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
14:53KKCG Real Estate Financing a.s. - Oznámení o manažerských transakcích
14:35Akcie Rolls-Royce stanovují nová maxima každý den roku 2026. Co stojí za jejich růstem?
13:02Perly týdne: Směrem k silnějšímu růstu bez nižších sazeb?
11:40Den D pro Trumpova cla? Nejvyšší soud dnes možná rozhodne
10:58Míra nezaměstnanosti v prosinci podle očekávání vzrostla na 4,8 %
10:38Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
10:37Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
10:36Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2025
10:10CSG by mohla oznámit IPO už příští týden. Strnad cílí na valuaci 30 miliard eur
10:03Rio Tinto opět jedná o převzetí Glencore. Vznikl by největší těžař světa
9:08Zahraniční obchod Německa slábne. Automobilky zrychlují, energetika brzdí
8:58Rozbřesk: Obchodní schodek USA se zázračně snižuje, což zvyšuje odhady HDP
8:47IPO CSG v Amsterdamu může přijít už příští týden, akciemi i dluhopisy může zahýbat rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech  
6:07Nejvýnosnější sázka trhu pokračuje, ale varování přibývá  
08.01.2026
22:22Akciové indexy v USA vyhlíží výsledkovou sezónu.  
17:18Trhy odtržené od ekonomiky?
16:39Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
2:30Čína - CPI, y/y
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět