Detail - články
Míra nezaměstnanosti v prosinci podle očekávání vzrostla na 4,8 %

Míra nezaměstnanosti v prosinci podle očekávání vzrostla na 4,8 %

09.01.2026 10:58
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Český trh práce na konci loňského roku dál zvolňoval podle očekávání, přičemž prosincový nárůst nezaměstnanosti byl z velké části tažen sezónními vlivy, komentuje aktuální čísla hlavní ekonom Patrie Dominik Rusinko. Přesto data potvrzují postupné ochlazování trhu práce, které souvisí především se strukturálními změnami v průmyslu. Ten již třetím rokem ztrácí zaměstnance, zatímco sektor služeb zůstává relativně silný. Navzdory tomu ale trh práce nevysílá krizové signály – mzdy dál rostou solidním tempem a vyhlídky pro letošní rok zůstávají stabilní, s očekávaným poklesem nezaměstnanosti v průběhu roku.

Tuzemský trh práce na konci minulého roku v souladu s očekáváním dále zvolnil. Podíl nezaměstnaných se v prosinci zvýšil ze 4,6 % na 4,8 %, tedy na nejvyšší úroveň od začátku roku 2017. V prosinci nicméně míra nezaměstnanosti tradičně narůstá kvůli sezónním vlivům – s příchodem zimy ustává většina aktivit ve stavebnictví a zemědělství.

01

Za celý minulý rok dosáhl podíl nezaměstnaných 4,4 % oproti 3,8 % v roce 2024, což signalizuje postupné ochlazování trhu práce. Hlavní příčinou jsou probíhající strukturální změny v tuzemské ekonomice, kde již třetím rokem dochází ke snižování počtu zaměstnanců v průmyslu. Nemalá část zaměstnanců sice nachází své uplatnění v sektoru služeb, kterému se daří relativně dobře, část však kvůli neodpovídajícím požadavkům končí na úřadech práce.

Celkově ale nečelí trh práce žádné krizi, což dokládají i svižně rostoucí mzdy, které v minulém roce vzrostly o více než 7 %. V letošním roce počítáme stále s nadprůměrným růstem mezd v rozmezí 5-6 %, který bude tažený zejména službami a pravděpodobně i vyššími platy ve veřejném sektoru, s nimiž ve svém programovém prohlášení počítá nová vláda.

V lednu bude míra nezaměstnanosti atakovat hranici 5 %, podobně jako v prosinci z důvodu negativního působení sezónních vlivů. V dalších měsících ale očekáváme její postupný pokles a celkovou stabilizaci trhu práce, jež bude odrážet solidní kondici tuzemské ekonomiky a postupně i zlepšení podmínek v průmyslu. Ten již na konci minulého roku vykázal překvapivě silný růst a zároveň i lepší náladu směrem k příštím čtvrtletím, zčásti pod vlivem pozitivních očekávání ohledně dopadů německého rozpočtového balíčku.

02

V letošním roce odhadujeme průměrnou míru nezaměstnanosti na 4,6 %. Hlavním rizikem pro trh práce zůstává vývoj v průmyslu, respektive ne-nastartování zahraniční poptávky, což by mohlo vést k opětovnému zrychlení tempa propouštění. Na straně druhé, pokračující růst spotřebitelské poptávky poháněný vyššími reálnými příjmy by měl povzbudit sektor služeb a jeho poptávku po zaměstnancích. V podobném duchu odhadujeme i vývoj ve stavebnictví.

 

