Detail - články
Rozbřesk: Obchodní schodek USA se zázračně snižuje, což zvyšuje odhady HDP

Rozbřesk: Obchodní schodek USA se zázračně snižuje, což zvyšuje odhady HDP

09.01.2026 8:58
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Produktivita práce v USA ve třetím čtvrtletí vzrostla o téměř 5 % a schodek zahraničního obchodu v říjnu poklesl na nejnižší hodnotu od roku 2009. Dvě super pozitivní zprávy, které nejenže leckoho donutí přepsat odhady amerického růstu, ale navíc povedou k zamyšlení nad tím, jaký používat narativ při současném popisu americké ekonomiky.

Pojďme ale k rychle vylepšující se americké obchodní bilanci, která mimo jiné povede k tomu, že odhady růstu pro 4. čtvrtletí 2025 budou revidovány drasticky vzhůru. Ještě, než začneme chválit americký zahraniční obchod, tak před závorku vytkněme jednorázové záležitosti, které jej v posledních měsících ovlivnily. Jde jednak o rekordní vývozy zlata a jednak o viditelný propad dovozu spotřebního zboží, který v říjnu zřejmě souvisel nejen s aplikací vyšších cel, ale především s tím, že uzávěra americké vlády vedla k nižší (očekávané) spotřebě.

Nicméně, i když zahraniční obchod očistíme o výše uvedené jednorázové faktory, tak si nelze nevšimnout dvou pozitivních trendů, jež velmi pravděpodobně souvisí s narůstajícím technologickým náskokem USA před zbytkem vyspělého světa.

V prvním případě je to narůstající přebytek v oblasti (IT) služeb, kde se projevuje naprostá dominance amerických firem. USA již před objevem umělé inteligence měly v tomto sektoru jasnou komparativní výhodu, přičemž ta s příchodem, a hlavně implementací AI dále narůstá. Za druhé se již delší dobu zvolna vylepšuje i americká bilance v zahraničním obchodu s automobily. Svoje v poslední době sehrála vyšší cla, která snížila dovozy, ale překvapivě se vcelku daří i vývozu, což může být efekt Tesly a slabšího dolaru.

Dnes odpoledne přijdou na řadu zcela jistě nejdůležitější konjunkturální americká čísla, kterými budou prosincová data z trhu práce. Pokud nedojde k nějakému nemilému překvapení, tak nám opravdu nezbude, než zásadně revidovat vzhůru odhad HDP nejen pro 4. kvartál, ale i pro celý rok 2025 a 2026. Připomeňme, že náš nowcast/Stopař aktuálně hlásí 5-6procentní růst, stejně tak GDPnow od atlantského Fedu. To jsou opravdu impozantní čísla, s nimiž se bude nutné nějak vypořádat.

TRHY

Koruna

Nižší než očekávaná inflace vedla k oslabení koruny až těsně k hranici 24,30 EUR/CZK. Naproti tomu solidní výsledek průmyslové výroby za listopad včera koruna ignorovala, z globálního vývoje jí do karet nehraje pozvolné posilování amerického dolaru. Dnes bude zveřejněn zápis z prosincového zasedání ČNB, na kterém došlo z úst guvernéra Michla ke zmírnění do té doby velmi silné jestřábí rétoriky.

Pro trhy bude důležité, do jaké míry se změnily postoje jednotlivých členů bankovní rady a jak pravděpodobné je tedy znovuotevření debaty o snižování sazeb. Později dopoledne zveřejní MPSV také prosincovou míru nezaměstnanosti, která by se v důsledku sezónních faktorů měla zvýšit ze 4,6 % na 4,9 %.

Eurodolar

Produktivita roste pětiprocentním tempem, obchodní deficit je nejnižší za 16 let a nezaměstnanost se udržuje na nízkých úrovních, Amerika včera prezentovala super makro data, a tak není divu, že dolar zpevnil.

Výše popsaný zázračný příběh bude nicméně prověřen dnes odpoledne, kdy budou zveřejněna oficiální data z amerického trhu práce. Očekáváme zrychlení tvorby pracovních míst a pokles míry nezaměstnaností. Pokud dojde na naše slova, tak se eurodolar může tlačit níže směrem k hladině 1,15.



