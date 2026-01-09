Hledat v komentářích

Zahraniční obchod Německa slábne. Automobilky zrychlují, energetika brzdí

09.01.2026 9:08
Autor: ČTK

Přebytek zahraničního obchodu Německa se citelně ztenčil, když vývoz nečekaně klesl a dovoz naopak vzrostl, což signalizuje slábnoucí externí poptávku po německém zboží. Průmyslová výroba sice překvapila růstem, tempo ale zpomalilo a zůstává nerovnoměrné napříč sektory. Pozitivním překvapením byl automobilový průmysl, zatímco energetika a stavebnictví nadále brzdí celkový výkon. Vývoj německé ekonomiky je přitom klíčový i pro Česko, jehož průmysl je na kondici svého největšího obchodního partnera silně navázán.

Přebytek bilance zahraničního obchodu Německa se v listopadu snížil, vývoz nečekaně klesl, dovoz naopak vzrostl. Průmyslová výroba pak proti říjnu překvapivě vzrostla, tempo růstu ale zpomalilo. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad Destatis.

Vývoz z největší evropské ekonomiky v listopadu meziměsíčně klesl o 2,5 procenta, zatímco analytici podle agentury Reuters očekávali, že zůstane beze změny. Dovoz pak vzrostl o 0,8 procenta. Přebytek bilance zahraničního obchodu se snížil na 13,1 miliardy eur (318,2 miliardy Kč) ze 17,2 miliardy eur v předchozím měsíci a z 20 miliard eur v listopadu 2024, uvedli statistici.

Vývoz zboží do zemí EU klesl o 4,8 procenta a dovoz z EU se snížil o 4,7 procenta. Vývoz do zemí mimo EU klesl o 0,2 procenta, dovoz naopak o 6,3 procenta vzrostl.

Největší podíl na německém vývozu měly Spojené státy, vývoz však meziměsíčně klesl o 4,2 procenta. Vývoz do Číny se snížil o 3,4 procenta. Dovoz z obou zemí naopak vzrostl, z Číny o osm procent a z USA o 7,9 procenta.

Průmyslová výroba podle dnešní zprávy statistického úřadu meziměsíčně i meziročně stoupla o 0,8 procenta. V říjnu přitom výroba proti předchozímu měsíci vzrostla o dvě procenta a meziročně o jedno procento. Analytici podle Reuters očekávali meziměsíční pokles výroby o 0,4 procenta.

K pozitivnímu vývoji v listopadu přispěl hlavně automobilový průmysl, jehož produkce meziměsíčně stoupla o 7,8 procenta. Výrazně se zvýšila také výroba strojů a zařízení a údržba a montáž strojů. Naopak produkce v energetickém sektoru o 7,8 procenta klesla.

Průmyslová výroba bez energetiky a stavebnictví proti říjnu vzrostla o 2,1 procenta, z toho produkce investičních statků stoupla o 4,9 procenta. Výroba spotřebního zboží naopak o 0,3 procenta klesla. Snížila se i produkce ve stavebnictví, a to o 0,8 procenta.

Za leden až listopad průmyslová výroba klesla podle kalendářně přepočtených údajů o 1,2 procenta. Bez energetického sektoru a stavebnictví se snížila o 1,3 procenta. Produkce elektřiny stoupla o dvě procenta, výroba ve stavebnictví ale o 1,7 procenta klesla.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Spolková vláda nicméně v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta.

 

