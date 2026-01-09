Hledat v komentářích

IPO CSG v Amsterdamu může přijít už příští týden, akciemi i dluhopisy může zahýbat rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech

09.01.2026 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Plánované IPO skupiny CSG v Amsterdamu by se mohlo odehrát už příští týden a domácí scénu doplní ještě zveřejnění zápisu z prosincového zasedání ČNB. Globální trhy zároveň řeší možné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech, další vývoj kolem Venezuely a Grónska a také oprášená jednání o spojení těžařských gigantů Glencore a Rio Tinto, která by vytvořila největší společnost v tomto sektoru.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

Společnost CSG plánuje zahájit IPO v Amsterdamu již příští týden (možná v úterý), informovala agentura Bloomberg. CSG a její zakladatel Strnad zvažují prodej přibližně 15 % společnosti. Výtěžek by se mohl pohybovat ve výši 3–4 miliard EUR. Někteří investoři naznačili ochotu koupit akcie za cenu 25–28 miliard EUR, zatímco Strnad údajně usiluje o ocenění až 30 miliard EUR.
ČNB dnes zveřejní zápis ze svého zasedání z 18. prosince.

Francouzský prezident Emmanuel Macron obvinil Washington z porušení mezinárodního práva a odvracení se od svých partnerů několik dní poté, co USA zahájily překvapivý útok na Venezuelu, při kterém údajně zabily desítky lidí, včetně civilistů, ve snaze odvézt prezidenta Nicoláse Madura do USA.
USA mezitím zvažují vyplacení obyvatelům Grónska 10 000 až 100 000 dolarů, uvedla agentura Reuters. Viceprezident J. D. Vance varoval evropské lídry, aby brali komentáře prezidenta Donalda Trumpa o ostrově vážně. Dánská premiérka Mette Frederiksenová začátkem tohoto týdne prohlásila, že pokud by Trump zaútočil na Grónsko, znamenalo by to konec Severoatlantické aliance, což je eventualita, ze které, jak mnoho politických pozorovatelů poznamenalo, bude mít prospěch zejména jedna osoba - Vladimir Putin.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o Trumpových clech by mohlo padnout již dnes, což by pro americké akcie a dluhopisy představovalo velkou zkoušku.
Společnosti Glencore a Rio Tinto Group vytvoření největší těžební společnost na světě. Přibližně před rokem se jednání mezi oběma společnostmi o téže věci zhroutila. Mezi možnosti patří údajně transakce s převodem akcií, v rámci které by Rio společnost koupil. Nová jednání přicházejí uprostřed vlny M&A v tomto odvětví, když se největší těžaři snaží zvýšit dodávky mědi, klíčového kovu pro energetickou transformaci, který se obchoduje blízko rekordních maxim.




 
 

