Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Goldman Sachs: Investice do AI se ve vztahu k růstu ekonomiky hodně přeceňují

Goldman Sachs: Investice do AI se ve vztahu k růstu ekonomiky hodně přeceňují

10.01.2026 16:17
Autor: Redakce, Patria.cz

Jan Hatzius a Ben Snider z Goldman Sachs byli hosty Bloombergu, kde hovořili o svém pohledu na aktuální a další vývoj v ekonomice a na trzích. Mimo jiné uvedli, že se v posledních letech kvůli růstu produktivity měnil vztah mezi růstem produktu a nezaměstnaností. Přitom šlo o dobu, kdy se ještě na produktivitě neprojevovala umělá inteligence a v dalších letech by tedy tento trend měl sílit.

Podle Snidera byli investoři tři roky posedlí umělou inteligencí a akciemi velkých technologických firem. V posledních měsících minulého roku ale sílil názor, že investice do AI už nebudou růst takovým tempem a zároveň budou stále více financovány dluhem. Obojí pak „pochopitelně investory znervózňuje“. Hatzius pak zpochybnil rozšířený názor, podle kterého investice do AI již nějakou dobu výrazně pomáhají americkému hospodářství k růstu.

Ekonom poukázal konkrétně na to, že velká část investic probíhá do produktů a položek, které jsou do amerického hospodářství dováženy. Samotný pohled na výšku investic do umělé inteligence tak není úplný, protože k němu je vhodné přidat vývoj dovozů. A podle ekonoma byl celkový efekt těchto dvou položek ve vztahu k růstu americké ekonomiky téměř nulový. K tomu svou roli hraje i to, jak jsou při sledování vývoje ekonomické aktivity účtovány čipy, a i tento efekt podle experta znamená, že skutečný příspěvek investic do AI je ve skutečnosti mnohem nižší.



K situaci na trzích Hatzius řekl, že vysoké valuace a některé další faktory by jej vedly k tomu, aby spíše čekal „určitý návrat k průměru“. Jinak řečeno, podle ekonoma je namístě čekat spíše nižší návratnost. Dodal však, že „nejde o klíčovou součást výhledu pro příští rok“. Snider pak hovořil o ziscích obchodovaných firem s tím, že během minulého roku panovaly obavy z toho, jak se na nich projeví nově zaváděná cla. Změny ziskovosti jsou přitom podle něj taženy obvykle zejména změnami marží a cla se jich proto mohla skutečně citlivě dotknout.

K poklesu ziskovosti obchodovaných firem ale nakonec nedošlo, podle experta je však dobré podívat se na vývoj vcelku. Díky tomu, jak si vedla celá ekonomika, mohlo totiž bez cel dojít k většímu růstu ziskovosti, než jakého bylo dosaženo. Nedostavil se tedy pokles zisků, ale to automaticky neznamená, že cla neměla svůj negativní dopad. Firemní sektor na ně také často reagoval. Jednak je promítal do prodejních cen, ale také tlačil na dodavatele, aby nezvyšovali své ceny. Případně docházelo i k větším změnám ve výrobní vertikále, ke snižování nákladů a růstu efektivity, která souvisí se zmíněným zvyšováním produktivity.

Velký pozitivní šok na straně produktivity přinese podle obou expertů umělá inteligence, ale konkrétní rysy je stále těžké odhadnout. Výrazný rozdíl mezi současným akciovým trhem a internetovou bublinou spočívá v tom, že nyní jsou investoři opatrnější v odhadech budoucího růstu zisků a více se zaměřují na ziskovost současnou. Ukazatelé, jako je např. objem obchodování s neziskovými společnostmi a podobně, pak podle Snidera nenaznačují, že by se trhy pohybovaly v hluboce spekulačních vodách.


Čtěte více:

Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam
01.01.2026 11:06
Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Investiční výhled 2026: Shrnutí
05.01.2026 9:03
Investiční výhled 2026: Shrnutí
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr
05.01.2026 6:06
Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr
Nadšení z umělé inteligence už nebude tak plošné, bude se více vybírat...
Humanoidní roboti se blíží. Počátečním králem na trhu ale nebude Muskova Tesla, nýbrž Čína
30.12.2025 15:47
Humanoidní roboti se blíží. Počátečním králem na trhu ale nebude Muskova Tesla, nýbrž Čína
Elon Musk letos dostal humanoidní roboty do centra pozornosti, když je...
Perly týdne: Roboti už jdou
02.01.2026 12:05
Perly týdne: Roboti už jdou
Mark Mahaney z Evercore ISI si myslí, že Meta zvyšuje tah na úspěch u ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.01.2026
16:17Goldman Sachs: Investice do AI se ve vztahu k růstu ekonomiky hodně přeceňují
9:34Víkendář: Směrem k digitálnímu euru
09.01.2026
22:00Smíšená data z trhu práce nezabránila S&P 500 v růstu na nová maxima  
18:09Rozhoduje hotovost
16:36Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
15:35Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
14:53KKCG Real Estate Financing a.s. - Oznámení o manažerských transakcích
14:35Akcie Rolls-Royce stanovují nová maxima každý den roku 2026. Co stojí za jejich růstem?
13:02Perly týdne: Směrem k silnějšímu růstu bez nižších sazeb?
11:40Den D pro Trumpova cla? Nejvyšší soud dnes možná rozhodne
10:58Míra nezaměstnanosti v prosinci podle očekávání vzrostla na 4,8 %
10:38Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
10:37Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
10:36Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2025
10:10CSG by mohla oznámit IPO už příští týden. Strnad cílí na valuaci 30 miliard eur
10:03Rio Tinto opět jedná o převzetí Glencore. Vznikl by největší těžař světa
9:08Zahraniční obchod Německa slábne. Automobilky zrychlují, energetika brzdí
8:58Rozbřesk: Obchodní schodek USA se zázračně snižuje, což zvyšuje odhady HDP
8:47IPO CSG v Amsterdamu může přijít už příští týden, akciemi i dluhopisy může zahýbat rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech  
6:07Nejvýnosnější sázka trhu pokračuje, ale varování přibývá  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět