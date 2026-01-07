Hledat v komentářích

Goldman Sachs: pět titulů, kde banka vidí potenciál růstu o více než 70 procent

07.01.2026 11:30
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Goldman Sachs s příchodem nového roku aktualizovala svůj výběr akcií s velkým potenciálem růstu. U pěti titulů, kde stanovila cílovou cenu pro nadcházejících 12 měsíců, odhaduje potenciál růstu minimálně o 70 procent, u jednoho z nich dokonce téměř 150 procent.

Ceres Power

Britského výrobce produktů pro výrobu elektřiny, včetně vodíku, vnímají analytici Goldmanů jako "předního hráče v oblasti palivových článků s držiteli licencí, kteří mohou těžit z příští vlny růstu datových center“.

I proto by podle nich mohl tento akciový titul za 12 měsíců vzrůst o 147 procent. To je výrazný rozdíl oproti výkonu za poslední rok (+17 %), upozorňuje server CNBC.

cer

Zalando

Německý online módní prodejce nemá za sebou příliš povedený rok, když jeho akcie klesly zhruba o čtvrtinu. Analytici GS ale drží u společnosti pozitivní výhled, přičemž už v prosinci očekávali růst až o 90 procent.

Jejich pozitivní sentiment na Zalando je mj. postavený na nedávné akvizici konkurenta About You. V lednu nicméně očekávání 12měsíčního růstu mírně snížili. Nově očekávají růst o 78 procent.

zal

Hon Hai

Na conviction listu GS je také největší světový výrobce elektroniky a počítačových součástek z Tchaj-wanu, též známý jako Foxconn. Americká investiční banka zde očekává zrychlení růstu jak díky AI serverům, tak chytrým telefonům, a proto počítá s nárůstem až o 75 procent.

Wise

U této britské finanční společnosti, jejíž akcie za poslední rok klesly o pětinu, analytici GS tipují růst o 72 procent. Očekávají totiž silnější růst s "vyšší viditelností a peněžními výnosy“, píše CNBC.

w

Horizon Robotics

Čínská společnost, jež vyvíjí AI čipy pro autonomní vozidla, dosáhne podle odhadů GS 71procentního růstu, a to díky vylepšenému produktovému portfoliu, který "zachytí poptávku po špičkových chytrých vozidlech."
Oproti předchozí verzi conviction listu ale očekávání ohledně cílové ceny klesla. V prosinci analytici očekávali v horizontu 12 měsíců růst akcie až o 94 procent.



