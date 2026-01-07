Goldman Sachs: pět titulů, kde banka vidí potenciál růstu o více než 70 procent

s příchodem nového roku aktualizovala svůj výběr akcií s velkým potenciálem růstu. U pěti titulů, kde stanovila cílovou cenu pro nadcházejících 12 měsíců, odhaduje potenciál růstu minimálně o 70 procent, u jednoho z nich dokonce téměř 150 procent.
Ceres Power
Britského výrobce produktů pro výrobu elektřiny, včetně vodíku, vnímají analytici Goldmanů jako "předního hráče v oblasti palivových článků s držiteli licencí, kteří mohou těžit z příští vlny růstu datových center“.
I proto by podle nich mohl tento akciový titul za 12 měsíců vzrůst o 147 procent. To je výrazný rozdíl oproti výkonu za poslední rok (+17 %), upozorňuje server CNBC.
Zalando
Německý online módní prodejce nemá za sebou příliš povedený rok, když jeho akcie klesly zhruba o čtvrtinu. Analytici GS ale drží u společnosti pozitivní výhled, přičemž už v prosinci očekávali růst až o 90 procent.
Jejich pozitivní sentiment na Zalando je mj. postavený na nedávné akvizici konkurenta About You. V lednu nicméně očekávání 12měsíčního růstu mírně snížili. Nově očekávají růst o 78 procent.
Hon Hai
Na conviction listu GS je také největší světový výrobce elektroniky a počítačových součástek z Tchaj-wanu, též známý jako Foxconn. Americká investiční banka zde očekává zrychlení růstu jak díky AI serverům, tak chytrým telefonům, a proto počítá s nárůstem až o 75 procent.
Wise
U této britské finanční společnosti, jejíž akcie za poslední rok klesly o pětinu, analytici GS tipují růst o 72 procent. Očekávají totiž silnější růst s "vyšší viditelností a peněžními výnosy“, píše CNBC.
Horizon Robotics
Čínská společnost, jež vyvíjí AI čipy pro autonomní vozidla, dosáhne podle odhadů GS 71procentního růstu, a to díky vylepšenému produktovému portfoliu, který "zachytí poptávku po špičkových chytrých vozidlech."
Oproti předchozí verzi conviction listu ale očekávání ohledně cílové ceny klesla. V prosinci analytici očekávali v horizontu 12 měsíců růst akcie až o 94 procent.