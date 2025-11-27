Hledat v komentářích

V USA dnes zavřeno, evropské futures bez výraznějších pohybů

V USA dnes zavřeno, evropské futures bez výraznějších pohybů

27.11.2025 8:41
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Poslední obchodní den na burze před Dnem díkůvzdání uzavřely americké akciové indexy v zelených číslech. V plusu skončila i Evropa, dnešní futures jsou však spíše, byť nepatrně červené.

