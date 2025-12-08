Turecký Pegasus Airlines kupuje ČSA a Smartwings za 154 milionů eur

Turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines zahájily proces převzetí společnosti ČSA, která vlastní Smartwings, za odhadovaných 154 milionů eur (3,8 mld. Kč). Dohoda zahrnuje celý základní kapitál skupiny Smartwings Group včetně dluhů a její dokončení se očekává do roku 2026 po schválení regulátory. Pegasus plánuje zachovat značky Smartwings i Pegasus a rozšířit provoz s důrazem na bezpečnost, efektivitu a zákaznickou zkušenost.
Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala dnes ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Pegasus na síti X bez dalších podrobností oznámil, že podepsal dohodu o převzetí Smartwings a jejího akcionáře ČSA. Turecký tisk informoval, že Pegasus kupuje společnost Smartwings za 154 milionů eur (3,8 miliardy Kč).
"Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings," uvedla Dufková. Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik.
Podle webu Türkiye Today (TT) podepsala závaznou smlouvu společnost Prague City Air s.r.o., která je prodávajícím, a společnost Unimex Group, a.s., která postupuje své pohledávky. Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál, včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů.
V prohlášení se uvádí, že cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě. Pegasus očekává, že transakce bude uzavřena v roce 2026. Ještě ji musejí schválit úřady v ČR a v jiných zemích, kde Smartwings působí.
Generální ředitelka společnosti Pegasus Güliz Öztürková uvedla, že akvizice její firmě otevírá novou růstovou kapitolu. Zdůraznila, že cílem není jen rozšiřování provozu, ale také vybudování robustní struktury zaměřené na bezpečnost letů, efektivitu, technologie a zkušenosti cestujících.
"Nyní, se spojenou flotilou Českých aerolinií a Smartwings, vstupujeme do další fáze naší cesty," řekla Oztürková. "Dvě odlišné značky - Smartwings a Pegasus - budou i nadále roztahovat svá křídla globálně se společnou vizí," dodala.
Oficiálně cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla. Aerolinky Smartwings chtěl podle médií koupit i polský letecký dopravce LOT.
Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Server Zdopravy.cz dnes s odkazem na deníky Rzeczpospolita a Money.pl uvedl, že z prodeje Smartwings do rukou polského státního dopravce sešlo krátce před podpisem kontraktu, protože Pegasus majitelům Smartwings podle nepotvrzených informací nabídl 40 milionů eur (zhruba 969 milionů Kč), tedy o deset milionů eur víc než LOT.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala 100 letadel 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).