Víkendář: Krugman o americké ekonomice, demokracii a investicích do AI

06.12.2025 9:27
Autor: Redakce, Patria.cz

Paul Krugman nabízí na Substacku další díl svých rozhovorů s Martinem Wolfem z Financial Times. Tentokrát se mimo jiné věnovali tomu, že dojde ke změně na pozici šéfa americké centrální banky. A také stavu americké ekonomiky a trhů. 

Krugman si myslí, že americké hospodářství je nyní jednoznačně v horším stavu než na počátku letošního roku. Běžné ukazatele jako míra nezaměstnanosti a míra inflace jsou horší než v roce 2024. „Není to katastrofa. Nejsme v recesi.“ Ale v ekonomice jsou podle ekonoma oblasti a rizika, které situaci zhoršují. Celkově by Krugman americké hospodářství na stupnici od jedné do deseti hodnotil nyní pětkou, ovšem stav americké demokracie by byl horší – někde u tří nebo čtyř. „Ale nejsme na nule.“

„Teď se rutinně dějí věci, které byly dříve naprosto nemyslitelné. V těch nejhorších představách nebylo to, že maskovaní vládní agenti budou unášet lidi z ulice. A to je teď v našich velkých městech běžný jev. Tohle není plně fungující demokracie,“ míní Krugman. Guvernérské volby byly podle něj v podstatě referendem o Trumpovi a jejich výsledek ukazuje, že pro něj dopadly špatně. „A co skutečně zabíjí Trumpovu a MAGA snahu o převzetí Ameriky, jsou ceny potravin.“ 

Wolf na to navázal s tím, že protekcionismus nezpůsobuje recesi. „Není to teorie potvrzená historií. Není potvrzená ani základními ekonomickými modely. Cla ovšem snižují dlouhodobou efektivitu. Poškozují dlouhodobou výkonnost ekonomiky. A Trump trvale zavedl cla na úrovni roku 1934.“ Výsledkem je i to, že „většina firemních investic je v současnosti slabší a většina firem nenajímá nové zaměstnance.“ Na druhou stranu ale jiné firmy investují obrovské množství peněz do datových center. To určitým způsobem maskuje dopady Trumpovy politiky.

Mnoho lidí si přitom podle Krugmana porovnává současné dění s koncem 90. let, kdy nastal rozvoj internetových firem, ale nastal i boom investic do telekomunikační infrastruktury. „Lidé byli nadšení. Obyčejný člověk měl pocit, že je součástí obrovského dobrodružství směřujícího k velké prosperitě. Netrvalo to dlouho.“ Nyní je pak „nálada spotřebitelů na nejnižším bodě v historii. Je nižší než po finanční krizi v roce 2008. Je nižší než v roce 1980, kdy panovala 14% inflace. Lidé jsou z ekonomiky opravdu, ale opravdu skleslí.“

Krugman pokračoval s tím, že podle něj si lidé i během internetové bubliny mysleli, že řada nových firem a jejich podnikatelské modely nemohou ve skutečnosti fungovat. Panovalo ale zmíněné nadšení a lidé se radovali z nových příležitostí. „A teď je to stejné. Myslím tím, že to, co dělá Google a Mark Zuckerberg, nedává moc jistoty, že budoucnost bude opravdu dobrá pro obyčejné lidi.“ K tomu ekonom dodal: „Neuplyne den, aniž by se neobjevil nějaký hororový příběh o tom, jak ChatGPT povzbuzuje lidi k něčemu hloupému nebo sebedestruktivnímu.“ 

Více v zítřejším Víkendáři. 

Zdroj: Paul Krugman, Substack



