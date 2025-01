Seznam Zprávy: Skupina PPF a miliardář Strnad založili společnou firmu

Skupina PPF Renáty Kellnerové s rodinou a miliardář Michal Strnad založili společnou firmu, chystají se na investice do nemovitostí, napsal dnes server Seznam Zprávy. Upozornil, že v obchodním rejstříku je od loňského 19. prosince zapsaná společnost Majestic Hospitality, ve které PPF prostřednictvím své realitní společnosti PPF Real Estate vlastní 70 procent a Strnad drží 30 procent přes svou firmu Industry SPV.



Dotazy ohledně společných plánů nechali mluvčí PPF Leoš Rousek i mluvčí Strnadovy průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek bez reakce, uvedl server Seznam Zprávy. Jednateli firmy Majestic Hospitality jsou šéf PPF Real Estate Jiří Tošek a investiční ředitel CSG Stanislav Kuba, který byl v minulosti jedním z manažerů průmyslové části PPF.



Společná firma vznikla krátce poté, co holding PPF oznámil uzavření dohody o koupi společnosti Quinn Hotels Praha, která vlastní největší hotel v Česku Hilton Prague. Média dříve informovala také o tom, že Strnad i Kellnerová mají zájem převzít luxusní hotel Four Seasons v centru Prahy.



Pro PPF představují nemovitosti dlouhodobě jednu z oblastí zájmu, investovala do nich vedle Česka také například v Rumunsku, Německu, ve Velké Británii či v USA a funguje v Praze jako finanční partner developerské skupiny Karlín Group. Strnad se do realitních investic prostřednictvím firmy Industry SPV pustil podle serveru loni, první známou transakcí byl nákup luxusní chaty v krkonošském Špindlerově Mlýně.