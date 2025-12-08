Magnum Ice Cream se odštěpila od Unileveru a debutuje na amsterdamské burze

Společnost Magnum Ice Cream Company, nyní největší samostatný zmrzlinářský podnik na světě, debutovala v pondělí pod tickerem MICC na amsterdamské burze se sekundárními úpisy také v Londýně a New Yorku. Akcie v Amsterdamu otevřely na ceně 12,20 EUR za kus, což bylo mírně pod referenční hodnotou 12,80 EUR. Podnik to ohodnotilo na 7,9 miliardy eur.
Magnum Ice Cream Company spadá pod giganta ve spotřebním zboží . Ten své plány na odštěpení zmrzlinářské jednotky zahrnující značky Ben & Jerry's a Magnum poprvé oznámil loni v březnu.
„Důvod, proč se rozhodl oddělit Magnum, je ten, že se na něj nedokázali soustředit. Neměli dost kapacity na to, aby vyhověli Magnumu, zatímco výrazně prosazují svou strategii v produktech osobní péče. A v důsledku toho vzniklo IPO Magnumu s myšlenkou, že budou mít specializované vedení schopné zaměřit se na náklady, kapitálové výdaje se stoprocentním zaměřením jen na zmrzlinářský byznys,“ řekl CNBC James Edwardes Jones z RBC.
Pro akcionáře Unileveru přichází toto rozdělení po letech nevýrazného vývoje cen akcií. Investoři dostávají jednu akcii společnosti Magnum za každých pět akcií, které vlastní v mateřské společnosti.
Magnum si v září stanovil cíl zvýšit tržby v průměrném horizontu o tři až pět procent od roku 2026. Pro představu, zmrzlinová divize Unileveru vygenerovala v roce 2023 na tržbách 7,9 miliardy eur (9,2 mld. USD).
„Je zde silný pohled na rozvíjející se trhy, společnost má navíc vedoucí podíl na trhu ve svém odvětví s několika velmi silnými značkami. Na druhou stranu máte expozici na komodity, problém kolem správy Ben & Jerry's (veřejné spory se zakladateli značky), což je velká výzva, a máte byznys, který je v podstatě spojen s počasím,“ řekl CNBC Russ Mould, investiční ředitel AJ Bell a dodal, že se jedná o poměrně kapitálově náročný byznys, takže bude potřeba i do budoucna značných investic.
Očekává se, že kategorie spotřebních základních potravin bude v následujících letech čelit výzvám kvůli zdravě uvědomělým spotřebitelům a rozvíjejícímu se podnikání s léky na hubnutí, které založila společnost Novo Nordisk a . Magnum naznačil, že tyto faktory by mohly společnost stát přibližně půl procentního bodu ročně na tržbách, uvedl Mould a dodal, že vedení může přijít s novými formáty, které tento trend vyrovnají.