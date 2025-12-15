Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Poslední celý obchodní týden roku pro akcie otevírají zisky futures a zlato o u maxima. Otazníky nad AI a Santa rally

Poslední celý obchodní týden roku pro akcie otevírají zisky futures a zlato o u maxima. Otazníky nad AI a Santa rally

15.12.2025 8:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Akciové trhy vstupují do posledního celého, svátky nekráceného obchodního týdne roku 2025. Futures na obou stranách Atlantiku jsou naladěny pozitivně poté, co páteční vývoj na Wall Street přinesl odklon od technologických akcií na oživených obavách z nadhodnocení titulů navázaných na technologii umělé inteligence (AI).

Futures: DAX +0,4 %, CAC +0,3 %, FTSE +0,4 %; DJIA +0,3 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq +0,1 %.

Výsledky společností Broadcom v pátek Wall Street nestačily. Výrobce čipů nedokázal jasně vysvětlit návratnost investic do AI, dodal server. Akcie Broadcomu tak odepsaly 11,43 procenta a uzavřely na 359,93 USD.

Naopak se dařilo akciím konopných společností po zprávě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá uvolnit federální omezení konopí jako nedovolené drogy. Akcie Tilray Brands posílily o 44,13 procenta na 12,15 USD. Provozovatel skleníků pro pěstování konopí Innovative Industrial Properties si připsal 8,98 procenta a uzavřel na 56,79 USD. Burzovně obchodovaný fond Amplify Seymour Cannabis ETF posílil o 54,79 procenta na 34,87 USD. Také akcie kanadské firmy Canopy na burze v Torontu krátce přidaly 52,87 procenta a uzavřely na 2,40 kanadského dolaru. Trump se podle médií chystá úřadům nařídit, aby marihuanu přeřadily do třetí kategorie kontrolovaných látek, informoval ve čtvrtek deník The Washington Post. Tím by se dohled nad touto rostlinou a jejími deriváty snížil na úroveň, která odpovídá běžným lékům proti bolesti na předpis a jiným léčivům.

Pro tento týden je trh napjatý právě v rovině valuací a pohledu na AI sektor a toho, zda nedůvěra otřese typickou Santa rally na sklonku roku. Analytici upozorňují na tlak na akcie Nvidia či Oracle a obecně zhoršující se sentiment vůči společnostem, navázaným na OpenAI.

Tématem další perspektivy se analytici Patria Finance zabývají také ve výhledu pro rok 2026, který pro Vás postupně uvolňujeme na stránkách Patria.cz a jako klienti Patria Finance máte k dispozici ve svých emailových schránkách nebo v obchodní platformě.

V kalendáři pro tento týden neopomeňme ČNB. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek na svém posledním letošním zasedání úrokové sazby nezmění. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Podle nich v ekonomice stále přetrvávají inflační tlaky, které znemožňují snížení sazeb, na druhé straně ale není nyní důvod k jejich zvyšování. Základní úroková sazba je v současnosti 3,5 procenta, na této úrovni je od počátku května.

 

Čtěte více:

BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
14.12.2025 13:21
BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
Investiční ředitel společnosti BlackRock Rick Rieder na Bloombergu řek...
Trumpova politika a její skutečné plody
13.12.2025 14:29
Trumpova politika a její skutečné plody
Ekonom Gary Gensler a jeho kolegové na stránkách VoxEU uvádějí, že od...
Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům
15.12.2025 6:01
Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Víkendář: Změní stablecoiny monetární prostředí a fungování centrálních bank?
13.12.2025 9:07
Víkendář: Změní stablecoiny monetární prostředí a fungování centrálních bank?
Ekonom David Beckworth poukazuje na několik změn, které mohou mít význ...
Víkendář: Místo centrální banky podřízené vládě je lepší to, co udělal Clinton v 90. letech
14.12.2025 9:33
Víkendář: Místo centrální banky podřízené vládě je lepší to, co udělal Clinton v 90. letech
Pokud by se stablecoiny staly významnou součástí monetárního systému, ...
Rozbřesk: Nová vláda přebírá ekonomiku s nízkou inflací. Energie ji v lednu mohou stlačit ještě níže
15.12.2025 8:47
Rozbřesk: Nová vláda přebírá ekonomiku s nízkou inflací. Energie ji v lednu mohou stlačit ještě níže
Nová vláda přebírá českou ekonomiku v dobrých časech. Letos poroste ne...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.12.2025
10:00Revolucionář v robotických vysavačích iRobot vyhlásil bankrot
8:56Poslední celý obchodní týden roku pro akcie otevírají zisky futures a zlato o u maxima. Otazníky nad AI a Santa rally  
8:47Rozbřesk: Nová vláda přebírá ekonomiku s nízkou inflací. Energie ji v lednu mohou stlačit ještě níže
6:01Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
14.12.2025
13:21BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
9:33Víkendář: Místo centrální banky podřízené vládě je lepší to, co udělal Clinton v 90. letech
13.12.2025
14:29Trumpova politika a její skutečné plody
9:07Víkendář: Změní stablecoiny monetární prostředí a fungování centrálních bank?
12.12.2025
22:00Wall Street se propadla nejvíce za tři týdny; stačilo pár komentářů k AI  
17:36Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
16:04Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
14:04Českou ekonomiku zatím táhne spotřeba a investice, ale zpomalení je na obzoru
12:37Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI  
12:20Michal Strnad plánuje expanzi. Chce z CSG udělat lídra evropského obranného průmyslu a zvažuje IPO v Amsterdamu
12:09Perly týdne: Bublina není důvod k prodeji
10:50Po euforii přichází korekce: Broadcom hlásí silné tržby a vyšší dividendu, ale AI výhled zůstává nejasný
9:55Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje  
8:58Nová cílovka pro Komerční banku, renesance evropských dluhopisů a úspěch Eli Lilly  
8:52Rozbřesk: Odloží Evropská komise zákaz hybridních automobilů? Automobilky by tento krok uvítaly
6:10Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
0:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
3:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
3:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět