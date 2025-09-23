Hledat v komentářích

Průzkum: Téměř pětina Čechů má nyní hypotéku, stejný počet ji plánuje

Průzkum: Téměř pětina Čechů má nyní hypotéku, stejný počet ji plánuje

23.09.2025 11:51
Autor: ČTK

Téměř pětina Čechů má v současnosti hypoteční úvěr, stejný počet ho do budoucna plánuje. Bezmála polovina Čechů se chystá v příštích dvou letech svůj úvěr refixovat. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů, který dnes novinářům představila Česká bankovní asociace. První hypoteční smlouvy se v Česku podle ní začaly uzavírat v září 1995. Banky jich od té doby poskytly asi 1,5 milionu v objemu za více než 3,1 bilionu korun.

Aktuálně hypoteční úvěr má 18 procent Čechů, ve věkové skupině 35 až 49 let je to 31 procent. V příštích dvou letech ji plánuje pět procent lidí, dalších 13 procent populace hypotéku plánuje za dva a více let. Mezi mladými ve skupině 18 až 34 let je to 31 procent. Hypotéku by 45 procent lidí využilo na nákup vlastního bydlení. Na vybavení domácnosti nebo rekonstrukci by nejčastěji sáhli do vlastních úspor.

"Plány ohledně budoucích hypoték ovlivňují tři fenomény patrné na českém trhu s bydlením, a to vysoká míra úspor, vysoké tempo růstu cen nemovitostí, ale i stárnutí populace," řekl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.

Ve vlastní nemovitosti žije 68 procent Čechů, její pořízení 29 procent financovalo pomocí hypotéky. V čase klesá počet lidí, kteří nákup řešili prostřednictvím úspor nebo stavebním spořením. Pro více než polovinu lidí byly nejdůležitějšími faktory velikost nemovitosti a dopravní dostupnost. Necelá třetina populace žije v pronajatém bytě nebo domě.

V posledním roce muselo se sjednáním hypotéky vyčkat 47 procent Čechů, v roce 2023 to bylo 50 procent. Nejčastějšími důvody k odložení hypotéky byly vysoké životní náklady s 53 procenty, proti loňsku jde o mírný pokles o čtyři procentní body. Druhým nejčastějším důvodem byly obavy z neschopnosti splácet. Jako důvod k odložení ho uvedlo 36 procent lidí, loni to bylo 20 procent.

V příštích dvou letech plánuje refixaci 49 procent Čechů, kteří mají hypotéku. Nejčastěji očekávají, že nový úrok po refixaci bude čtyři procenta. Většina předpokládá, že se jim výrazně zvýší úroková sazba pro nové období refixace. Zároveň budou zvažovat nabídky více bank. V loňském roce refixovalo deset procent lidí.

"Přísnější měnová politika se promítá do realističtějšího očekávání menšího poklesu hypoteční sazby k refixaci než před rokem. Ovšem nevede to k vyšším obavám ohledně nutnosti škrtat ostatní výdaje domácností, kde se pravděpodobně promítá stále solidní růst mezd a pokles hypoteční sazby," uvedl Šindel.

Proti loňsku se zvýšil počet lidí, kteří v následujících dvou letech očekávají růst cen. Mezi těmi, kteří plánují hypotéku, je to 70 procent. Loni jich bylo 61 procent. Většina z nich očekává, že zdražení bude výrazné. Nárůst o deset procentních bodů je i mezi lidmi, kteří už hypotéku mají.


