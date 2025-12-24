Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Nová fáze trhu podle Goldman Sachs: Horké valuace, AI boom a vyšší volatilita

Nová fáze trhu podle Goldman Sachs: Horké valuace, AI boom a vyšší volatilita

24.12.2025 12:15
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Příští rok podpoří trhy snížení úrokových sazeb americkým Fedem i pokračující růst firem, ale nebude to bez rizik, upozorňují stratégové Goldman Sachs.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
14.12.2025 13:21
BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
Investiční ředitel společnosti BlackRock Rick Rieder na Bloombergu řek...
Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam
17.12.2025 6:05
Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI
12.12.2025 12:37
Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI
Broadcom zveřejnil výsledky za Q4 2025, které překonaly odhady na tržb...
Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
12.12.2025 17:36
Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
Po roce 2000 přišla období, kdy akciový trh ovlivňovala předchozí „bub...
Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street
18.12.2025 13:40
Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street
Výsledky Micronu za první fiskální čtvrtletí 2026 výrazně překonaly od...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.12.2025
15:15Zlato dnes historicky poprvé prolomilo 4500 dolarů za unci. Na rekordech stříbro i platina
12:15Nová fáze trhu podle Goldman Sachs: Horké valuace, AI boom a vyšší volatilita  
11:25Jak trhy (ne)obchodují přes vánoční svátky a přelom roku? Přinášíme přehled
8:52Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026  
23.12.2025
22:03Nvidia v čele růstu, Čína znovu ve hře, aneb AI příběh pokračuje  
17:16Míří na trh další překvapení?
15:51Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci
15:26Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
15:19Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
14:12Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
12:40Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos  
11:54Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
11:52Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně  
11:00Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?
10:53MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
9:46Pilulka na hubnutí od Novo Nordisku dostala v USA zelenou
8:41Google na nákupech, pilulka Wegovy na cestě na americký trh, evropské futures převážně v zeleném  
6:13Eisman: Trhy dnes neřídí Fed, klíčem je budoucnost AI
22.12.2025
22:00Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům  
17:11Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět