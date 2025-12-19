Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČNB: Bankám za tři čtvrtletí stoupl čistý zisk o 9,4 miliardy na 100 miliard Kč

ČNB: Bankám za tři čtvrtletí stoupl čistý zisk o 9,4 miliardy na 100 miliard Kč

19.12.2025 13:42
Autor: ČTK

Bankám a spořitelnám v Česku v letošních prvních třech čtvrtletích stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,4 miliardy korun na 100,4 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Bilanční suma bank ke konci září činila 11,48 bilionu korun, což je proti stejnému období loni nárůst o 616 miliard korun. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména pozitivní vývoj ekonomiky a z něj plynoucí úvěrová aktivita.

Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl za tři čtvrtletí meziročně o 11,5 miliardy na 196,7 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim snížily o 69 miliard na 338 miliard korun, naopak výnosy z poplatků a provizí se jim zvýšily o 4,7 miliardy na 51,7 miliardy korun.

"Banky v prvních devíti měsících roku těžily z pozitivního vývoje tuzemské ekonomiky. Úvěrová portfolia solidně rostou hlavně díky hypotečním úvěrům, které si spotřebitelé berou s vědomím stability úrokových sazeb," řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. Bankám se podle něj daří udržovat úrokové marže díky poklesu nákladů na financování klientských depozit. I při rostoucím úvěrování domácností se kvalita portfolií bank zvyšuje, což reflektuje sílu domácích firem i drobných klientů.

Se zotavením tuzemské ekonomiky jde ruku v ruce i narůstající úvěrová aktivita, uvedl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Právě produkce nových úvěrů pomohla nahoru čistým úrokovým výnosům. Bankám podle něj pomáhá i dobrá kvalita půjček, díky které udržují nízké náklady rizika. V neposlední řadě rostou příjmy z poplatků, což souvisí s tím, že Češi častěji sahají k investičním produktům, dodal.

Šest největších bank bude i z letošních zisků platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.

Daň z neočekávaných zisků uplatňovaná v letošním roce naposled banky nijak výrazně neovlivní, upozornil Cverna. Výběr z této daně by měl být podobný jako v loňském roce, tedy v řádech nižších až středních stovek milionů korun.

Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí roku stoupl meziročně o deset procent na 14,9 miliardy korun, Komerční banky o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun a Monety Money Bank o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 8,62 miliardy , což je o 2,2 procenta více než před rokem. Raiffeisenbank zisk meziročně stoupl o 57 procent na 7,84 miliardy korun. Pouze čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí klesl meziročně o dvě procenta na zhruba 19 miliard korun.


Čtěte více:

Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
19.12.2025 12:07
Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
Sung Cho z Goldman Sachs Asset Management si nemyslí, že by investice ...
První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny
19.12.2025 12:50
První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila přezkum, ...
Mraky nad Vestas se rozfoukaly. Výrobce větrných turbín míří k nejlepšímu roku za dekádu
19.12.2025 13:35
Mraky nad Vestas se rozfoukaly. Výrobce větrných turbín míří k nejlepšímu roku za dekádu
Vestas Wind Systems završuje rok 2025 ve výrazně lepší kondici, než vě...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.12.2025
15:43Marks: Dva druhy bublin a zdraví současného akciového trhu
13:42ČNB: Bankám za tři čtvrtletí stoupl čistý zisk o 9,4 miliardy na 100 miliard Kč
13:35Mraky nad Vestas se rozfoukaly. Výrobce větrných turbín míří k nejlepšímu roku za dekádu
12:50První dodávky H200 na obzoru? Trumpova administrativa přezkoumává prodeje AI čipů Nvidie do Číny
12:07Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?
11:04Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
10:23BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
9:51UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
9:45UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557167
9:29USA v roce 2026: Stabilní inflace, nižší sazby a otazníky nad Fedem
9:05Rozbřesk: Koruna zastavila oslabování. Americká inflace spadne v lednu k cíli, Fed bude pokračovat v redukci sazeb
8:54EU schválila půjčku Ukrajině, japonská centrální banka zvýšila sazby a německá spotřebitelská důvěra prudce klesá  
8:50J&T Global Finance XI., s.r.o: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
6:03Investiční výhled 2026: Shrnutí  
18.12.2025
17:21Jakou logikou se nyní řídí trh, odkupy a IPO?
16:55Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, ale mírní jestřábí rétoriku
16:31Německo v roce 2026: Pomalý růst a tlak na konkurenceschopnost
15:57Dominik Rusinko: ECB stále „in a good place“. V roce 2026 sazby zřejmě měnit nebude
14:38ČNB ponechala sazby beze změny
14:38ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět