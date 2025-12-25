Jak Buffett měnil pohled na investice a co se změní po jeho odchodu z čela Berkshire Hathaway

Warren Buffett předá vedoucí pozici v Gregu Abelovi. Na Yahoo Finance komentoval kariéru slavného investora prezident Portfolio Wealth Advisors Lee Munson. Připomněl, že Buffett začal už v padesátých letech s hedge fondem. Jeho nastavení přitom bylo jednoduché: Prvních 6 % zisku jde klientům, z každého dalšího dolaru zisku si Buffett vzal 25 %.
Hedge fond známý investor zavřel na konci šedesátých let a pak založil . Munson k tomu řekl, že cílem bylo mít investiční společnost s dlouhodobým kapitálem, u které by se Buffett nemusel neustále snažit udržet si klienty s krátkodobějším investičním horizontem. „Byl to velký posun v investiční filozofii a podle řady názorů by se Buffett nestal tak úspěšný, kdyby se nezaměřil na dlouhodobý kapitál.“
Buffett tak může být známý zejména díky tomu, do čeho investoval a jaké společnosti kupoval. Jeho úspěch ale stejně tak spočívá v tom, že se orientoval na dlouhodobé investice, vydělané zisky ponechával v a reinvestoval je. V delším období to znamenalo výrazný růst hodnoty jejích akcií. Úspěchem byla mimo jiné investice do pojišťovny GEICO. Ta přinesla další kapitál, který mohl Buffett reinvestovat jinam.
Buffett je podle Munsona „méně volatilní a emotivní než další investoři.“ Prováděl určitý způsob „sociálního inženýrství“ směrem k akcionářům a potenciálním novým investorům. Jeho cílem bylo to, aby akcie kupovali ti se skutečně dlouhodobým pohledem a „nikdy je neprodávali“. Mimo jiné tak často hovořil o tom, že při investicích je třeba dívat se za aktuální volatilitu trhu. Ke konkrétním investicím pak Munson uvedl, že investor často kupoval akcie společností s velmi silnou či monopolní pozicí na trhu, které nemusely být nutně tahounem technologického pokroku. „Prostě měly v rukou ty správné karty.“ V podle experta stále zůstane stejná firemní a investiční filozofie, ale lidé se samozřejmě změní.
Tématu se věnoval i Bloomberg, který připomněl, že Buffett začínal jako účetní. Během své kariéry nefandil vyplácení dividend, radši zadržoval vydělané peníze v rozvaze pro další investice. sice provádí odkupy vlastních akcií, ale ne pravidelně. Podle Bloombergu může zastavení jejích odkupů v posledních letech naznačovat, že se Buffett domníval, že akcie firmy byly již drahé. Vysoká zásoba hotovosti, klesající krátkodobé sazby a omezené investiční příležitosti pak znamenají, že „otázka vyplácení dividend se určitě dostane do popředí“.
Buffett byl podle Bloombergu ze strany investorů vnímán velmi pozitivně a nepožadovali po něm proto ani tolik informací. Se změnou ve vedení se ale může změnit pohled investorů na toto téma. Abel je přitom velmi málo znám s ohledem na to, do jaké pozice vstupuje.
Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg