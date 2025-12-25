Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Jak Buffett měnil pohled na investice a co se změní po jeho odchodu z čela Berkshire Hathaway

Jak Buffett měnil pohled na investice a co se změní po jeho odchodu z čela Berkshire Hathaway

25.12.2025 15:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Warren Buffett předá vedoucí pozici v Berkshire Hathaway Gregu Abelovi. Na Yahoo Finance komentoval kariéru slavného investora prezident Portfolio Wealth Advisors Lee Munson. Připomněl, že Buffett začal už v padesátých letech s hedge fondem. Jeho nastavení přitom bylo jednoduché: Prvních 6 % zisku jde klientům, z každého dalšího dolaru zisku si Buffett vzal 25 %.

Hedge fond známý investor zavřel na konci šedesátých let a pak založil Berkshire Hathaway. Munson k tomu řekl, že cílem bylo mít investiční společnost s dlouhodobým kapitálem, u které by se Buffett nemusel neustále snažit udržet si klienty s krátkodobějším investičním horizontem. „Byl to velký posun v investiční filozofii a podle řady názorů by se Buffett nestal tak úspěšný, kdyby se nezaměřil na dlouhodobý kapitál.“

Buffett tak může být známý zejména díky tomu, do čeho investoval a jaké společnosti kupoval. Jeho úspěch ale stejně tak spočívá v tom, že se orientoval na dlouhodobé investice, vydělané zisky ponechával v Berkshire Hathaway a reinvestoval je. V delším období to znamenalo výrazný růst hodnoty jejích akcií. Úspěchem byla mimo jiné investice do pojišťovny GEICO. Ta přinesla další kapitál, který mohl Buffett reinvestovat jinam.

Buffett je podle Munsona „méně volatilní a emotivní než další investoři.“ Prováděl určitý způsob „sociálního inženýrství“ směrem k akcionářům Berkshire Hathaway a potenciálním novým investorům. Jeho cílem bylo to, aby akcie kupovali ti se skutečně dlouhodobým pohledem a „nikdy je neprodávali“. Mimo jiné tak často hovořil o tom, že při investicích je třeba dívat se za aktuální volatilitu trhu. Ke konkrétním investicím pak Munson uvedl, že investor často kupoval akcie společností s velmi silnou či monopolní pozicí na trhu, které nemusely být nutně tahounem technologického pokroku. „Prostě měly v rukou ty správné karty.“ V Berkshire Hathaway podle experta stále zůstane stejná firemní a investiční filozofie, ale lidé se samozřejmě změní.

Tématu se věnoval i Bloomberg, který připomněl, že Buffett začínal jako účetní. Během své kariéry nefandil vyplácení dividend, radši zadržoval vydělané peníze v rozvaze pro další investice. Berkshire Hathaway sice provádí odkupy vlastních akcií, ale ne pravidelně. Podle Bloombergu může zastavení jejích odkupů v posledních letech naznačovat, že se Buffett domníval, že akcie firmy byly již drahé. Vysoká zásoba hotovosti, klesající krátkodobé sazby a omezené investiční příležitosti pak znamenají, že „otázka vyplácení dividend se určitě dostane do popředí“.

Buffett byl podle Bloombergu ze strany investorů vnímán velmi pozitivně a nepožadovali po něm proto ani tolik informací. Se změnou ve vedení Berkshire Hathaway se ale může změnit pohled investorů na toto téma. Abel je přitom velmi málo znám s ohledem na to, do jaké pozice vstupuje.

Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg

 
 
 

Čtěte více:

Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021
22.12.2025 6:08
Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021
Správci aktiv jsou ohledně roku 2026 nejoptimističtější za poslední ro...
Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
20.12.2025 9:12
Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
Yujiang River Chen z University of Cambridge a Coen Teulings z Utrecht...
Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
21.12.2025 9:17
Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
Yujiang River Chen z University of Cambridge a Coen Teulings z Utrecht...
Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli jako novou služební zbraň
20.12.2025 0:16
Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli jako novou služební zbraň
Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, získala zakázku u něm...
Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
22.12.2025 8:42
Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
Evropská komise 16. prosince oznámila nový balíček pro automobilový se...
Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené
22.12.2025 8:54
Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené
Česká zbrojovka potvrdila významný kontrakt pro německou armádu a Kofo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.12.2025
20:42Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
17:17Česká ekonomika v regionálním kontextu a v příštím roce
15:11Jak Buffett měnil pohled na investice a co se změní po jeho odchodu z čela Berkshire Hathaway
10:41Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI  
24.12.2025
17:17Návratnost amerického trhu v příštím roce
15:15Zlato dnes historicky poprvé prolomilo 4500 dolarů za unci. Na rekordech stříbro i platina
12:15Nová fáze trhu podle Goldman Sachs: Horké valuace, AI boom a vyšší volatilita  
11:25Jak trhy (ne)obchodují přes vánoční svátky a přelom roku? Přinášíme přehled
8:52Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026  
23.12.2025
22:03Nvidia v čele růstu, Čína znovu ve hře, aneb AI příběh pokračuje  
17:16Míří na trh další překvapení?
15:51Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci
15:26Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
15:19Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
14:12Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
12:40Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos  
11:54Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
11:52Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně  
11:00Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?
10:53MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět