Rozbřesk: Polská inflace roste, ale sázet na zvyšování sazeb v Polsku je předčasné

06.05.2026 9:31
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Podobně jako v řadě jiných zemí se i v Polsku před začátkem konfliktu v Perském zálivu spekulovalo o tom, že by zde snižování oficiálních úrokových sazeb mělo letos pokračovat. Drahá ropa a další komodity však tyto sázky nejenže vymazaly, ale dokonce je zcela otočily. Pohled na polskou výnosovou křivku naopak ukazuje, že trh spekuluje, že by Národní banka Polska měla v letošním roce úrokové sazby zvýšit. Jak je to realistické a změní na tomto pohledu něco dnešní zasedání polské centrální banky?

Po pravdě řečeno, žádnou podrobnější navigaci od NBP neočekáváme. Centrální banka ponechá hlavní úrokovou sazbu beze změny, přičemž ke svému rozhodnutí zřejmě vydá optě velmi strohý komentář, který vezme na vědomí vyšší dubnovou inflaci. Připomeňme, že celková inflace v Polsku překvapivě zrychlila na 3,2 % meziročně, přičemž i při absenci inflačních detailů lze odvodit, že jádrová inflace akcelerovala na hodnotu 2,9 %. Pokud přitom nedojde v Perském zálivu k zázračnému obratu a ceny ropy se nepropadnou zpět hluboko pod 100 USD za barel, tak se celková inflace bude pohybovat ve zbytku roku bezpečně nad 3 %, resp. v posledním čtvrtletí již nad horní hranicí inflačního koridoru (3,5 %). V případě jádrové inflace pak bude situace jen o trochu lepší, ale již dubnová data NBP varují, že sekundární efekty zdražování pohonných hmot nelze podceňovat.

Jestliže od dnešního komentáře k rozhodnutí NBP mnoho nečekáme, tak zajímavější by mohla být zítřejší tisková konference prezidenta NBP Glapinského. Ten ještě na minulém zasedání zaujal k rostoucí inflaci relativně umírněný postoj. Uvidíme tedy jak se šéf NBP postaví k faktu, že inflace se opět zvedá nejen nad cílenou hodnotu, ale na hodnoty, které prognózovala centrální banka ve své březnové prognóze. Důležité rovněž bude zdali se Glapinski nějak vymezí vůči jestřábím očekáváním zabudovaným do výnosové křivky.

TRHY

Koruna
Česká koruna se drží v blízkosti 24,40 EUR/CZK a lehce na ní polevilo napětí po té, co na globálních trzích poklesla ceny v souvislosti s výroky Donalda Trumpa o pokrocích v mírových jednáních.

Krom cen ropy je hlavní událostí dnešního dne předběžná česká inflace za duben. Ta byla lehce vyšší, než se očekávalo. Meziměsíčně narostla o 0,5 %, když trh čekal růst o 0,4 %, meziročně však odhady splnila, když rostla o 2,5 %, a zrychlila tak z březnových 1,9 %. V dubnu se přitom zcela zastavil předchozí pokles cen energií, včetně pohonných hmot.

Eurodolar

Snaha amerického námořnictva dostat uvězněné tankery z Perského zálivu skrze Íránem kontrolovaný Hormuzský průliv přináší přináší fáze napětí a uvolnění na trhu s ropou, přičemž včera a dnes v noci byla cítit jistá úleva. To vedlo k propadu ceny ropy a symetrickém posílení kurzu eurodolaru. Americká makrodata (ISM ve službách a JOLTS) - až důležitá - skončila blízko očekávání trhu a nepřinesla vyšší volatilitu.

Eurodolar musí i nadále monitorovat dění v Hormuzském průlivu, přičemž pokud jde o makrodata, tak hlavním číslem by měl být odpoledne ADP report z amerického trhu práce, který nastaví laťku před pátečními oficiálními statistikami (payrolls).

 
 

