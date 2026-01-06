Hledat v komentářích

Detail - články
Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku

06.01.2026 10:38
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Rubin, nová generace grafických procesorů Nvidie, je již ve výrobě, prozradil Jensen Huang, šéf nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti na světě. Zákazníci si podle něj budou moci nové čipy brzy vyzkoušet, přičemž k nasazení by mohly být připraveny ve druhé polovině roku.

Rostoucí složitost a rozšíření softwaru umělé inteligence zatěžuje současné výpočetní zdroje, což vytváří potřebu mnohem výkonnějších řešení. To by Rubin měl splnit. „Poptávka je opravdu vysoká,“ řekl Huang na veletrhu CES v Las Vegas.

Nvidia se snaží udržet svou pozici lídra v oblasti akcelerátorů pro AI, které datová centra používají pro vývoj a provoz AI modelů. Na Wall Street se totiž objevují zprávy, že konkurence roste a že výdaje na AI nemohou v současném tempu pokračovat. Někteří provozovatelé datových center si navíc vyvíjejí vlastní akcelerátory (Google, Amazon).

Rubin je 3,5krát rychlejší při trénování a pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než jeho předchůdce Blackwell. Nový centrální procesor má 88 jader a poskytuje dvojnásobný výkon oproti komponentě, kterou nahrazuje, uvedla agentura Bloomberg a upozornila, že Nvidia letos zveřejňuje detaily dříve než obvykle. Chce tím udržet zájem o své produkty, které stojí za explozí využívání AI. Obvykle tyto informace sděluje až na jarní konferenci GTC v San Jose.

Dobrou zprávou pro čipového giganta ze Silicon Valley je také skutečnost, že starší generace čipů stále dobře fungují a poptávka po čipu H200 v Číně je silná. Nvidia čeká na rozhodnutí americké vlády ohledně exportních licencí, ale tvrdí, že má dostatek zásob pro čínské zákazníky, aniž by to ovlivnilo dodávky jinde ve světě.

Nový hardware bude součástí superpočítače DGX SuperPod, dostupný ale bude i jako samostatný produkt. Výkonový skok je nutný, protože AI se přesouvá ke specializovaným sítím modelů, které řeší složité úlohy ve více krocích. Systémy Rubinu budou levnější na provoz než Blackwell, protože dosáhnou stejných výsledků s menším počtem komponent. Mezi prvními zákazníky budou Microsoft, Google Cloud a AWS.

Humanoidní roboti

Nvidia na veletrhu CES 2026 představila také své nejnovější pokroky v robotice. Huang prozradil, že firmy od Boston Dynamics a Caterpillar až po LG Electronics a NEURA Robotics využívají robotické technologie Nvidie k vývoji a pohonu svých různých botů, napsal server Yahoo Finance.

Podle Nvidie by fyzická AI mohla vnést revoluci do výrobního a logistického průmyslu v hodnotě 50 bilionů dolarů, přičemž společnost chce být v centru toho všeho. Během CES firma představila řadu nových AI modelů, které pomáhají trénovat roboty k interakci se světem kolem nich, stejně jako hardware potřebný k napájení jejich digitálních mozků. Jednou z konkrétních novinek pak je Alpamayo – pokročilý systém pro zlepšení samořídících vozidel.



