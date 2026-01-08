Hledat v komentářích

Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato

08.01.2026 11:17
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po včerejších smíšených výkonech Evropy rozhodla Wall Street o směru dolů a dnes navazují v poklesu Čína i Evropa. Zde se držel nejdéle v plusu DAX , ovšem už to neplatí a také další indexy se červenají.

Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky
08.01.2026 8:52
Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky
Bílý dům oznámil plán převzetí kontroly nad budoucím prodejem venezuel...
Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
08.01.2026 8:55
Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
Česká inflace v prosinci zůstala na 2,1 % a zaostala tak za naším oček...
Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie
08.01.2026 10:48
Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie
Podle Bloombergu plánují čínské úřady povolit dovoz některých čipů Nvi...
Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
08.01.2026 10:04
Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
Jihokorejská společnost Samsung Electronics ve čtvrtém čtvrtletí podle...
Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
08.01.2026 10:58
Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
Listopadová data ukázala solidní meziroční růst produkce a širší zlepš...


Váš názor
  • Přidat názor
    Půl bilionu sem .... půl bilionu tam ... = nastal čas VELKÝCH DLUHŮ !
    08.01.2026 11:57

    ...ještě v únoru 2025 ...Administrativa amerického prezidenta Trumpa.. nařídila vysokým představitelům ministerstva obrany a americké armády, aby vypracovali plány na SNÍŽENÍ rozpočtu.. na Obranu o osm procent (-8%) každý rok po dobu příštích pěti let (!!) https://www.hrot24.cz/clanek/trump-administrativa-snizeni-rozpoctu-pentagonu-8-procent-rocne-H9DBN https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/trump-usa-vlada-skrty.A250220_055901_zahranicni_mikp
    SFX
Aktuální komentáře
08.01.2026
17:18Trhy odtržené od ekonomiky?
16:39Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl
16:27Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima
15:39Průzkum Reuters: Rally středoevropským měn ochladne, lídrem bude koruna  
13:36USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok
13:23Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
12:00Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje
11:17Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato  
10:58Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
10:48Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie
10:04Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
8:55Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
8:52Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky  
07.01.2026
22:00Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim  
17:25Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
17:03Pár čínských poznámek do nového roku…
15:23Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
14:57Warner Bros znovu odmítl Paramount a dál upřednostňuje Netflix
14:09Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
12:33Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…

