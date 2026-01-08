Akciové indexy v USA vyhlíží výsledkovou sezónu.

Americký akciový index S&P 500 dnes 8.1. 2026 klesá o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také klesá, a to o 0,6 %.
Německý index DAX
posiluje o 0,3 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes klesá o 0,2 % na úroveň 1,1652. Zlato
dnes posiluje o 0,4 % a obchoduje se na úrovni 4474 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.033 p. b. na úroveň 4,183 %.
Akciové trhy v posledních dnech nervózně přešlapují před začátkem výsledkové sezóny, která odstartuje za pár týdnů. Investoři vyčkávají na klíčová data, jež mohou naznačit další směr ekonomiky i firemních zisků.