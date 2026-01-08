Hledat v komentářích

Akciové indexy v USA vyhlíží výsledkovou sezónu.

08.01.2026 22:22
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 8.1. 2026 klesá o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také klesá, a to o 0,6 %.

Německý index DAX posiluje o 0,3 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes klesá o 0,2 % na úroveň 1,1652. Zlato dnes posiluje o 0,4 % a obchoduje se na úrovni 4474 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.033 p. b. na úroveň 4,183 %.

Akciové trhy v posledních dnech nervózně přešlapují před začátkem výsledkové sezóny, která odstartuje za pár týdnů. Investoři vyčkávají na klíčová data, jež mohou naznačit další směr ekonomiky i firemních zisků.


