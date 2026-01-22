Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů

Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů

22.01.2026 12:16
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Goldman Sachs zvýšila svou cílovou cenu zlata ke konci roku 2026 o více než 10 procent, a to z 4 900 dolarů za unci na 5 400 dolarů. Pozitivní výhled je odrazem rostoucí diverzifikace soukromého sektoru směrem ke žlutému kovu, která se přidává k již silné poptávce ze strany centrálních bank a ETF fondů.

Americká investiční banka zvýšila svůj cíl na základě předpokladu, že soukromí investoři, kteří nakoupili zlato jako zajištění proti makroekonomickým rizikům, si tyto pozice udrží až do konce roku.

Na rozdíl od předchozích zajištění spojených s konkrétními událostmi (např. volby v USA v listopadu 2024) jsou současné pozice založené na vnímání rizik, jako je fiskální udržitelnost, u nichž je pravděpodobné, že rychle nevymizí, píše agentura Bloomberg.

Za posledních 12 měsíců vzrostla cena zlata o více než 70 procent. Za tu dobu mnohokrát stanovila nová historická maxima, přičemž i se startem letošního roku se zdá, že růst nepolevuje. Kapitál teď zkrátka proudí do bezpečných aktiv, protože se dramaticky mění globální mocenské poměry a americký prezident Donald Trump znovu útočí na Federální rezervní systém, což otřásá důvěrou v jeho nezávislost.

Očekává se, že centrální banky budou letos nakupovat průměrně 60 tun zlata měsíčně, přičemž zejména rozvíjející se trhy budou pokračovat ve strukturální diverzifikaci svých rezerv směrem ke zlatu.

Držby západních ETF fondů vzrostly od začátku loňského roku zhruba o 500 tun, což překonává predikce založené pouze na snižování úrokových sazeb v USA. Goldman Sachs letos očekává další snížení sazeb Fedu o 50 bazických bodů.

Rostoucí obavy o dlouhodobý vývoj měnové a fiskální politiky ve velkých ekonomikách podporují poptávku po zlatu také díky tzv. „debasement trade“ – tedy nákupům fyzického zlata bohatými rodinami a nákupům call opcí investory.

Rizika pro zvýšenou prognózu jsou „výrazně vychýlena směrem nahoru“, protože soukromí investoři mohou diverzifikovat ještě více kvůli přetrvávající globální politické nejistotě. „Na druhou stranu, prudké snížení vnímaných rizik ohledně dlouhodobého vývoje fiskální/měnové politiky by mohlo vést k likvidaci těchto zajišťovacích pozic,“ uvedli analytici GS Daan Struyven a Lina Thomasová ve své středeční poznámce.

GS není jedinou bankou, která je ve svých predikcích u zlata výrazně býčí. Například JP Morgan má cílovou cenu pro čtvrtý kvartál 2026 stanovenou na 5 055 USD za unci, do roku 2028 pak počítá s růstem až k 6 000 USD. Býčí scénář analytiků Citi počítá s cenou 6 000 USD dokonce o rok dříve. Dosažení pětitisícové hranice do konce letoška pak odhadují také analytici v Bank of America či HSBC.


Čtěte více:

Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
22.01.2026 6:03
Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
Čínská ekonomika vykazuje známky slábnutí, ale akciový trh si vede dob...
Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem
21.01.2026 15:26
Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem
Ačkoliv došlo v úterý na amerických akciových trzích k velkému výprode...
Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD
21.01.2026 14:00
Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD
Akcie Netflixu po zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.01.2026
17:40S akciemi CSG můžete obchodovat i přes Patrii. Na co si dávat při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta
15:20Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
13:49Invesco: Rekordní koncentrace, rekordní riziko. Nastal čas pro nevážené S&P 500?
12:46Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo
12:39Český kapitál loni na světovém trhu posílil, transakcí přibyla čtvrtina
12:23Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají  
12:16Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
10:33Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
9:10Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci
8:51Trump se dohodl se šéfem NATO, nová cla nezavede. Evropa reaguje růstem  
8:15Trhy ocenily dohodu Trumpa s Ruttem o Grónsku. Trump nezvýší cla
6:03Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
21.01.2026
22:06Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"  
17:08Americká investiční hádanka
16:47Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem
15:26Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem
14:00Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD  
13:12S akciemi CSG se bude od pátku obchodovat i na Free Market v Praze

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět