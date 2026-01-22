Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů

zvýšila svou cílovou cenu zlata ke konci roku 2026 o více než 10 procent, a to z 4 900 dolarů za unci na 5 400 dolarů. Pozitivní výhled je odrazem rostoucí diverzifikace soukromého sektoru směrem ke žlutému kovu, která se přidává k již silné poptávce ze strany centrálních bank a ETF fondů.
Americká investiční banka zvýšila svůj cíl na základě předpokladu, že soukromí investoři, kteří nakoupili zlato jako zajištění proti makroekonomickým rizikům, si tyto pozice udrží až do konce roku.
Na rozdíl od předchozích zajištění spojených s konkrétními událostmi (např. volby v USA v listopadu 2024) jsou současné pozice založené na vnímání rizik, jako je fiskální udržitelnost, u nichž je pravděpodobné, že rychle nevymizí, píše agentura Bloomberg.
Za posledních 12 měsíců vzrostla cena zlata o více než 70 procent. Za tu dobu mnohokrát stanovila nová historická maxima, přičemž i se startem letošního roku se zdá, že růst nepolevuje. Kapitál teď zkrátka proudí do bezpečných aktiv, protože se dramaticky mění globální mocenské poměry a americký prezident Donald Trump znovu útočí na Federální rezervní systém, což otřásá důvěrou v jeho nezávislost.
Očekává se, že centrální banky budou letos nakupovat průměrně 60 tun zlata měsíčně, přičemž zejména rozvíjející se trhy budou pokračovat ve strukturální diverzifikaci svých rezerv směrem ke zlatu.
Držby západních ETF fondů vzrostly od začátku loňského roku zhruba o 500 tun, což překonává predikce založené pouze na snižování úrokových sazeb v USA. letos očekává další snížení sazeb Fedu o 50 bazických bodů.
Rostoucí obavy o dlouhodobý vývoj měnové a fiskální politiky ve velkých ekonomikách podporují poptávku po zlatu také díky tzv. „debasement trade“ – tedy nákupům fyzického zlata bohatými rodinami a nákupům call opcí investory.
Rizika pro zvýšenou prognózu jsou „výrazně vychýlena směrem nahoru“, protože soukromí investoři mohou diverzifikovat ještě více kvůli přetrvávající globální politické nejistotě. „Na druhou stranu, prudké snížení vnímaných rizik ohledně dlouhodobého vývoje fiskální/měnové politiky by mohlo vést k likvidaci těchto zajišťovacích pozic,“ uvedli analytici GS Daan Struyven a Lina Thomasová ve své středeční poznámce.
GS není jedinou bankou, která je ve svých predikcích u zlata výrazně býčí. Například má cílovou cenu pro čtvrtý kvartál 2026 stanovenou na 5 055 USD za unci, do roku 2028 pak počítá s růstem až k 6 000 USD. Býčí scénář analytiků počítá s cenou 6 000 USD dokonce o rok dříve. Dosažení pětitisícové hranice do konce letoška pak odhadují také analytici v či .