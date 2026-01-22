Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky

Čínská ekonomika vykazuje známky slábnutí, ale akciový trh si vede dobře. Jde o udržitelný stav? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal známý investor zaměřující se zejména na rozvíjející se trhy Mark Mobius. Jeho odpověď byla kladná, rozhodující je podle něj to, že akciový trh hledí dopředu a v Číně pokračuje významný technologický pokrok.
Mobius mluvil o tom, že v Číně nejdou peníze do spotřeby, ale do technologického rozvoje, protože její vláda si dala za cíl předehnat v této oblasti Spojené státy. „Vláda se moc nestará o to, co probíhá na straně spotřebitelů,“ dodal investor s tím, že tento stav bude přetrvávat, „pokud bude klid a lidé nevyjdou do ulic.“ Z hlediska investic je pak vývoj v této zemi zajímavý právě proto, jak moc se snaží o technologické inovace.
Ve Spojených státech táhne ekonomiku spotřebitel, podle experta k tomu v Číně nedojde. Tam bude rozhodující průmysl a nové technologie. Nevrátí se tam ani tempa růstu, která byla pozorována dříve a dosahovala úrovní kolem 9 %. Mimo jiné proto, že stárne čínská populace. Vývoj v celém hospodářství každopádně není dobrým investičním vodítkem, protože to zajímavé se děje jen v oblasti technologického sektoru.
Mobius si myslí, že dochází k určité rotaci směrem od amerických akciových trhů k asijským, zejména proto, jak moc doposud americké trhy rostly. V Asii je nyní jedničkou právě Čína, za ní Indie, Korea, Tchaj-wan. Největším dovozcem čínského zboží je Latinská Amerika, podle experta ale budou stále více čínského zboží dovážet i Spojené státy, „až se situace stabilizuje a budou importovat přímo, nebo nepřímo.“ Následně investor zmínil Vietnam, jehož vláda podle něj byla schopná řídit průmysl tak, aby převzal určitou exportní roli, kterou doposud hrála Čína. Jiným asijským zemím se toto podařit nemusí.
K Indii Mobius řekl, že u ní má dlouhodobý investiční horizont. Tato země má také hodně problémů včetně byrokracie, dosahuje ale rychlého růstu a vláda se snaží s byrokracií vypořádat. Podle experta se bude proto v zemi více investovat, a to i do nových technologií. Spoléhá rovněž na sílící spotřebu, kdy Indie bude představovat obrovský trh. K tomu se země stává významným exportérem elektroniky. Celkově Mobius tedy této zemi stále věří. Ve srovnání s Čínou má mladší populaci a lidé jsou vzdělaní včetně oblasti technologií. Bloomberg přidal srovnání indického a čínského akciového trhu (oranžová křivka) za poslední rok:
Na otázku týkající se zlata Mobius řekl, že na vzácné kovy dostává dotazy neustále a je zřejmé, že lidé jsou z nich nyní nadšení. Podle něj se ale tyto trhy přehřívají, do značné míry je to spojené s očekáváním slabšího dolaru, ale Mobius si myslí, že ten může spíše posilovat, zejména pokud růst amerického hospodářství letos převýší očekávání. „Za zlatem bych se při jeho současných cenách nehonil, možná je dobrý čas vybrat na něm nějaké zisky,“ dodal expert.