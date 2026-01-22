Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky

Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky

22.01.2026 6:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Čínská ekonomika vykazuje známky slábnutí, ale akciový trh si vede dobře. Jde o udržitelný stav? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal známý investor zaměřující se zejména na rozvíjející se trhy Mark Mobius. Jeho odpověď byla kladná, rozhodující je podle něj to, že akciový trh hledí dopředu a v Číně pokračuje významný technologický pokrok.

Mobius mluvil o tom, že v Číně nejdou peníze do spotřeby, ale do technologického rozvoje, protože její vláda si dala za cíl předehnat v této oblasti Spojené státy. „Vláda se moc nestará o to, co probíhá na straně spotřebitelů,“ dodal investor s tím, že tento stav bude přetrvávat, „pokud bude klid a lidé nevyjdou do ulic.“ Z hlediska investic je pak vývoj v této zemi zajímavý právě proto, jak moc se snaží o technologické inovace.

Ve Spojených státech táhne ekonomiku spotřebitel, podle experta k tomu v Číně nedojde. Tam bude rozhodující průmysl a nové technologie. Nevrátí se tam ani tempa růstu, která byla pozorována dříve a dosahovala úrovní kolem 9 %. Mimo jiné proto, že stárne čínská populace. Vývoj v celém hospodářství každopádně není dobrým investičním vodítkem, protože to zajímavé se děje jen v oblasti technologického sektoru.

Mobius si myslí, že dochází k určité rotaci směrem od amerických akciových trhů k asijským, zejména proto, jak moc doposud americké trhy rostly. V Asii je nyní jedničkou právě Čína, za ní Indie, Korea, Tchaj-wan. Největším dovozcem čínského zboží je Latinská Amerika, podle experta ale budou stále více čínského zboží dovážet i Spojené státy, „až se situace stabilizuje a budou importovat přímo, nebo nepřímo.“ Následně investor zmínil Vietnam, jehož vláda podle něj byla schopná řídit průmysl tak, aby převzal určitou exportní roli, kterou doposud hrála Čína. Jiným asijským zemím se toto podařit nemusí.

K Indii Mobius řekl, že u ní má dlouhodobý investiční horizont. Tato země má také hodně problémů včetně byrokracie, dosahuje ale rychlého růstu a vláda se snaží s byrokracií vypořádat. Podle experta se bude proto v zemi více investovat, a to i do nových technologií. Spoléhá rovněž na sílící spotřebu, kdy Indie bude představovat obrovský trh. K tomu se země stává významným exportérem elektroniky. Celkově Mobius tedy této zemi stále věří. Ve srovnání s Čínou má mladší populaci a lidé jsou vzdělaní včetně oblasti technologií. Bloomberg přidal srovnání indického a čínského akciového trhu (oranžová křivka) za poslední rok:

preklad 1
Na otázku týkající se zlata Mobius řekl, že na vzácné kovy dostává dotazy neustále a je zřejmé, že lidé jsou z nich nyní nadšení. Podle něj se ale tyto trhy přehřívají, do značné míry je to spojené s očekáváním slabšího dolaru, ale Mobius si myslí, že ten může spíše posilovat, zejména pokud růst amerického hospodářství letos převýší očekávání. „Za zlatem bych se při jeho současných cenách nehonil, možná je dobrý čas vybrat na něm nějaké zisky,“ dodal expert.

 

Čtěte více:

Morgan Stanley: Zlato nemusí být špatné, ale zajímavější mohou být už jiné komodity
18.01.2026 16:03
Morgan Stanley: Zlato nemusí být špatné, ale zajímavější mohou být už jiné komodity
U zlata je již nějakou dobu stále stejný investiční příběh, rozdíl al...
Desetimilionové Švýcarsko: kdy je populace příliš velká?
19.01.2026 6:07
Desetimilionové Švýcarsko: kdy je populace příliš velká?
Švýcarsko se ocitá uprostřed jedné z nejostřejších debat posledních le...
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
19.01.2026 8:16
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli G...
Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
19.01.2026 8:47
Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
Transatlantické napětí o víkendu opět výrazně vzrostlo poté, co Donald...
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
19.01.2026 8:52
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
Na Trumpovy hrozby celní eskalace kvůli snaze získat Grónsko reagují p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.01.2026
12:16Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
10:33Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
9:10Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci
8:51Trump se dohodl se šéfem NATO, nová cla nezavede. Evropa reaguje růstem  
8:15Trhy ocenily dohodu Trumpa s Ruttem o Grónsku. Trump nezvýší cla
6:03Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
21.01.2026
22:06Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"  
17:08Americká investiční hádanka
16:47Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem
15:26Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem
14:00Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD  
13:12S akciemi CSG se bude od pátku obchodovat i na Free Market v Praze
11:52Může Evropa použít americké dluhopisy jako zbraň ve sporu o Grónsko?
11:25Akcie dál ztrácejí, na trzích však dochází ke zklidnění po negativním úvodu týdne  
10:00Úterní "Sell America" stáhla S&P 500 i Nasdaq letos do ztráty
9:45Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7
9:11Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice
8:52Pád ČEZ, výprodej amerických aktiv a útěk ke zlatu  
6:08Pohled analytika na CSG, největší IPO evropského obranného průmyslu  
20.01.2026
22:33Netflix těsně překonal odhady, počet předplatitelů přesáhl 325 milionů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět