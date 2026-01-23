Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Perly týdne: Jakoby medvědí trh a zlatá alternativa k dolaru

Perly týdne: Jakoby medvědí trh a zlatá alternativa k dolaru

23.01.2026 13:13
Autor: Redakce, Patria.cz

Tom Lee z Fundstrat Global Advisors poskytl rozsáhlý rozhovor pro The Master Investor Podcast with Wilfred Frost, kde se věnoval řadě investičních aktiv včetně akcií, zlata a kyptoměn. Goldman Sachs porovnává valuace kapitalizací váženého indexu s indexem s rovnými vahami a Commerzbank přichází s novými předpověďmi měnových kurzů.

Měnové kurzy v následujícím roce: Podle Commerzbank by se za jedno euro mělo na konci prvního čtvrtletí příštího roku platit 1,21 dolaru. Za euro bychom pak měli podle předpovědí této banky na konci zmíněného čtvrtletí platit 25,1 koruny:

P1
Zdroj: Commerzbank


Korekce a pak zase nahoru: Tom Lee z Fundstrat Global Advisors byl hostem na The Master Investor Podcast with Wilfred Frost. Zopakoval svou tezi, podle které bude i v letošním roce pokračovat býčí trh, který začal v roce 2022. Určitým problémem bude ale „nový Fed“ a Bílý dům, který bude ještě více než v minulém roce „vybírat vítěze a poražené“. A to nejen na úrovni společností a odvětví, ale i zemí. Ve výsledku tak podle investora může trh letos projít určitou korekcí, ale ke konci roku bude výš.

Korekce může dokonce budit dojem, že nastal medvědí trh. Nakonec ale podle toho, co čeká Lee, půjde o nákupní příležitost. Dlouhodobě by Spojené státy měly mimo jiné těžit z demografického vývoje. V ekonomice je také podle investora znatelný objem úspor a samozřejmě se k tomu přidává technologický pokrok, který míří k „superinteligenci“.

K současné situaci na trhu Lee řekl, že jeho institucionální klienti „nemají zase tak býčí pozice“. A i některé další indikátory podle něj ukazují, že trh ještě není na vrcholu. Minulý rok akcie reagovaly citlivě na kroky a slova americké vlády v oblasti cel, letos tato citlivost zřejmě klesne. Na otázku týkající se Fedu a jeho monetární politiky Lee uvedl, že na něj mohou mířit „implicitní hrozby“, ale i v Bílém domě „jsou stále hlasy, které varují před podkopáním nezávislosti centrální banky.“ Ty totiž vědí, že pokud by vývoj šel tímto směrem, trhy by mohly reagovat prudce.

Trhy se od roku 2022 intenzivně zaměřují na inflaci, Lee si přitom myslí, že skutečná inflace je mnohem nižší než ta, která je vidět v oficiálních číslech. Ta druhá totiž odráží vývoj v oblasti bydlení s velkým zpožděním a nyní v této oblasti ceny klesají. To je důvod, proč by Fed měl mít prostor pro další snižování sazeb.

Lee podle svých slov stále považuje za atraktivní skupinu Mag7, a to kvůli její schopnosti zvyšovat zisky. Za nejzajímavější sektory ale považuje energetiku s materiály, zčásti proto, jak špatně si vedly v předchozích letech. Dá se přitom nyní čekat obrat a k tomu by jim měl pomáhat i geopolitický vývoj. Zajímavé mohou být také některé cyklické sektory kvůli snižování sazeb, které by mělo pomáhat ekonomickému cyklu. Navíc Lee věří v budoucí růst cen ropy, a to je jedním z důvodů, proč považuje za zajímavou energetiku. Sektor materiálů ale „nebude fungovat, pokud půjde dolů cena zlata, stříbra a mědi.“

Lee také uvedl, že preference k investičním aktivům se střídá ob jednu generaci. Ta předchozí měla v oblibě hedge fondy a nyní by podle experta měla opět přijít generace, která se bude zaměřovat zejména na zlato. Připomněl, že „po staletí funguje jako uchovatel hodnoty“ a možná bychom jej měli vnímat jako alternativu k dolaru. Obvykle se doporučuje, aby zlato tvořilo asi 10 % investičních portfolií, „většina lidí je ale stále na nule,“ dodal Lee. Kryptoměny se podle něj držely vývoje cen zlata, ale zlomem byla chvíle, kdy tvůrci trhu začali snižovat svou finanční páku. Ti přitom pro kryptoměny představují to, co pro běžné měny centrální banky.

Významným obratem by na kryptoměnách bylo to, kdyby se staly široce drženým aktivem u institucionálních investorů. Mohou být také vnímány jako digitální zlato, ale „tenhle pohled nesdílí ti, kteří investují do zlata“. Lee věří, že bitcoin se letos dostane na nová maxima, mimo jiné proto, že je stále více chápána technická využitelnost blockchainu. Pokud půjde letos bitcoin nahoru, mohla by to také být známka toho, že tvůrci trhu na tomto aktivu již ukončili období oddlužování.

Valuace: Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje vývoj valuací indexu S&P 500, a to s vahami podle kapitalizace a také s vahami rovnými. Ve druhém případě je poměr cen k ziskům výrazně nižší, protože do něj tolik nepromlouvají valuace velkých technologických firem. Ani v tomto případě se ovšem nedá hovořit o tom, že by PE bylo z historického hlediska nízko:

P2
Zdroj: X

 
 

Čtěte více:

Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
23.01.2026 6:07
Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
Aswath Damodaran v rozhovoru pro Excess Returns řekl, že jeho investič...
Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru
23.01.2026 8:42
Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru
Vláda premiéra Andreje Babiše se včera dohodla s odbory na růstu platů...
Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
23.01.2026 9:28
Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
Vysoce očekávaný debut českého zbrojaře je tady. Akcie Czechoslovak Gr...
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
23.01.2026 9:53
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
Se startem nového roku přichází také nový díl Makrokompasu. Dnes si hl...
Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent
23.01.2026 10:28
Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent
Akcie Intelu klesly ve čtvrtečním aftermarketu až o 14 procent poté, c...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.01.2026
17:09Trhy věří v jedno velké tentokrát jinak…
15:59UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu XS2764457078 a XS2585977882
15:05Intel doplácí na nízké výrobní výnosy i slabý výhled. Valuačně ale zůstává „aktivem národní bezpečnosti“  
14:40Kapital prchá z USA. Rozvíjející se trhy lámou rekordy  
13:13Perly týdne: Jakoby medvědí trh a zlatá alternativa k dolaru
11:22Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let
11:18Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem  
10:28Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent
9:53ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
9:28Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
8:50CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal  
8:42Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru
6:07Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
22.01.2026
22:00Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek  
17:40S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta
15:20Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
13:49Invesco: Rekordní koncentrace, rekordní riziko. Nastal čas pro nevážené S&P 500?
12:46Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět