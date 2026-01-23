Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Kapital prchá z USA. Rozvíjející se trhy lámou rekordy

Kapital prchá z USA. Rozvíjející se trhy lámou rekordy

23.01.2026 14:40
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Napětí mezi USA a Evropou na začátku roku 2026 výrazně zvýšilo volatilitu na měnových, akciových i komoditních trzích a přesměrovalo kapitálové toky směrem na rozvíjející se ekonomiky.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
22.01.2026 6:03
Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
Čínská ekonomika vykazuje známky slábnutí, ale akciový trh si vede dob...
Může Evropa použít americké dluhopisy jako zbraň ve sporu o Grónsko?
21.01.2026 11:52
Může Evropa použít americké dluhopisy jako zbraň ve sporu o Grónsko?
Evropští investoři zvažují prodej amerických státních dluhopisů jako o...
Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí
21.01.2026 22:06
Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"
Wall Street ve středu prudce posílila, když prezident Trump odvolal pl...
Ono to zase takové eso není…
22.01.2026 17:12
Ono to zase takové eso není…
V souvislosti se současným geopolitickým děním můžeme narazit i na úva...
Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek
22.01.2026 22:00
Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek
Federální rezervní systém se má sejít příští týden a trhy obecně očeká...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.01.2026
17:09Trhy věří v jedno velké tentokrát jinak…
15:59UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu XS2764457078 a XS2585977882
15:05Intel doplácí na nízké výrobní výnosy i slabý výhled. Valuačně ale zůstává „aktivem národní bezpečnosti“  
14:40Kapital prchá z USA. Rozvíjející se trhy lámou rekordy  
13:13Perly týdne: Jakoby medvědí trh a zlatá alternativa k dolaru
11:22Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let
11:18Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem  
10:28Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent
9:53ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
9:28Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
8:50CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal  
8:42Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru
6:07Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
22.01.2026
22:00Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek  
17:40S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta
15:20Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
13:49Invesco: Rekordní koncentrace, rekordní riziko. Nastal čas pro nevážené S&P 500?
12:46Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět