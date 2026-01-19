Hledat v komentářích

Detail - články
Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy

19.01.2026 15:57

19.01.2026 15:57
Autor: ČTK

Dodatečná cla, která se americký prezident Donald Trump chystá kvůli sporu o Grónsko uvalit na některé evropské země, by dolehla na širokou škálu zboží. Týkala by se aut, léků, luxusního zboží a také velkých energetických firem, napsal server televize CNBC. Německá průmyslová asociace VCI hovoří také o chemickém sektoru.

Trump o víkendu pohrozil, že od února zavede dodatečné desetiprocentní clo na dovoz z osmi evropských zemí - z Británie, Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a Finska. Tyto státy se podle něj stavějí proti jeho snaze získat Grónsko, a proto se rozhodl vystupňovat na ně tlak. Pokud se záležitost nevyřeší ani do června, chce Trump clo zvýšit až na 25 procent.

"Pokud skutečně dojde k zavedení cel — a samozřejmě bude záležet na tom, jak se vyvine geopolitická situace —, pak budou nejvíce zasaženy sektory chemického průmyslu, průmyslové výroby a automobilového sektoru, což se přímo promítne do růstu německé ekonomiky,“ řekl hlavní ekonom společnosti Jefferies Mohit Kumar, který se zaměřuje na Evropu. Německo bylo přitom považováno za motor evropské ekonomiky.

Za mimořádně zranitelný je v Evropě považován automobilový sektor, na který už loni dolehla Trumpova obchodní politika. Výroba aut podléhá vysoké míře globalizace dodavatelských řetězců a silné závislosti na výrobních kapacitách napříč Severní Amerikou. Z osmi evropských zemí, kterým Trump v souvislosti s Grónskem pohrozil cly, má podle statistického úřadu Eurostat zdaleka největší obchodní přebytek se Spojenými státy Německo. Po něm je to Francie a pak Británie.

Akcie německých automobilek Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz dnes odpoledne odepisovaly od tří do čtyř procent. Akcie italsko-americké automobilky Stellantis pak na burze v Miláně ztrácely přes dvě procenta.

Grónsko je autonomní součástí Dánského království, ale Trump tvrdí, že Spojené státy ostrov potřebují kvůli zajištění své vlastní bezpečnosti. Hrozba dalších cel vyvolala nervozitu mezi průmyslovými sektory a podniky v celé severozápadní Evropě. Trump totiž už loni začal zavádět cla na dovoz do USA prakticky ze všech zemí světa, i Evropská unie teď platí vyšší cla, než se na ni vztahovala do té doby.

Co se výrobců luxusního zboží týče, u nich se předpokládalo, že tolik zasaženy dodatečnými cly nebudou, protože tyto firmy jsou obvykle schopny přenášet vyšší náklady na spotřebitele. Analytici ale už loni varovali, že zavedení cel může vyústit v širší hospodářský útlum, a ten už by mohl mít negativní dopady i na ty nejbohatší zákazníky.

Francie, na kterou se Trump zaměřuje také, je domovem výrobců luxusního zboží LVMH a Kering. Akcie těchto podniků odpoledne odepisovaly na burze v Paříži přes tři procenta. Ztráty měly i další firmy se zaměřením na luxusní zboží, jako je švýcarský podnik Richemont, italský Brunello Cucinelli a britský Burberry.

Výraznému dopadu cel by mohl čelit farmaceutický sektor, protože léčiva a farmaceutické výrobky představují největší položku při exportu z EU do Spojených států. Podle údajů Eurostatu dosáhl vývoz farmaceutických výrobků z EU do USA v prvních třech čtvrtletích loňského roku 84,4 miliardy eur (2,1 bilionu Kč), a byl tak vyšší než vývoz strojů a strojních zařízení (68,3 miliardy eur) i vývoz organických chemikálií (66,3 miliardy eur) ve stejném období.

Mezi farmaceutickými podniky, kterých by se dodatečná cla dotkla, je dánská společnost Novo Nordisk, švýcarská firma Roche nebo francouzský výrobce Sanofi. Akcie všech těchto firem také oslabovaly. Akcie švýcarské farmaceutické společnosti Novartis dopoledne vykazovaly mírný růst, později ale také začaly oslabovat.

V energetickém sektoru by se Trumpova cla patrně dotkla firem v odvětví těžby ropy a plynu. Zasaženy by ale byly nepřímo, a to v důsledku faktorů, jako je slabší globální poptávka, nižší ceny ropy a zvýšené náklady v dodavatelských řetězcích. Na evropských burzách tak dnes oslabovaly akcie norské firmy Equinor, francouzské TotalEnergies a britských těžebních gigantů BP a Shell. Ztráty se pohybovaly přibližně od dvou do čtyř procent.

"Vítejte v roce 2026. Myslím, že to bude takový rok, o kterém budeme hodně mluvit v souvislosti s tím, co znamená, když Spojené státy nehrají s tradičními spojenci podle pravidel,“ řekl zakladatel a výkonný partner společnosti Tanto Capital Ozan Özkural. "Bude to mít dopad na ceny ropy, ceny komodit, akciové trhy, dluhopisové trhy i na soukromé úvěry. V podstatě na všechno," dodal.

Evropští političtí lídři v nadcházejících dnech povedou jednání o možné reakci na hrozbu dalších cel. Podle dostupných informací zvažují odvetná opatření i širší sankční politiku v hospodářské oblasti.

 

Váš názor
  • Přidat názor
     
    19.01.2026 22:56

    Ten Musk,to není dobrý, mohli by se spolčit a vydíráním jako že vypnou evropanům síť ,to použít jako nátlak.
    kočák
  • Přidat názor
    Nezdá se ,že by neodporovali.
    19.01.2026 20:01

    Republikánský senátor Don Bacon pak nechodil kolem pomyslné horké kaše a rovnou nastínil vývoj v případě, kdy by Donald Trump skutečně Grónsko zabral silou. Byl by to konec jeho prezidentství. Republikáni by takové jednání jednoznačně netolerovali. Don Bacon pro Omaha World Herald, 17. 1. 2026
    kočák
    • Přidat názor
      Re: Nezdá se ,že by neodporovali.
      19.01.2026 20:26

      Není to senátor, ale celkem nevýznamný kongresman. V příštích volbách už nekandiduje, takže je trochu odvážnější. Od republikánských senátorů bych toho, až na vyjímky, moc nečekal.
      Jíra
      • Přidat názor
         
        19.01.2026 21:31

        No protestovat proti Trump wing ve strane... Zadres. Takto dopadli nazorove blizci, ale nedostatecne lojalni DeSantis, MT Green. Uplne odepsani lidi od klasickeho GOPa Mike Penceho. Jeste jak Musk vyhlasoval bonusy/odmeny za podpisy v peticich proti nelojalnim.Si vzpominam na film Vsichni dobri rodaci. Mimochodem: Dnesni zpravy na US serverech pisi Musk will be back for midterms. Zacne se opet vyrazneji politicky angazovat. Jo, TSLA ut neni a nebude to, co bejvalo.
        Gyroskop
  • Přidat názor
    TACO
    19.01.2026 16:03

    jak dlouho bude tentokráte trvat, než stáhne ocas?
    Ticino
    • Přidat názor
      Re: TACO
      19.01.2026 16:42

      Na TACO scénář by mohlo dojít, jen pokud by Evropa přistoupila k rázné odpovědi. Bohužel pochybuji, že Evropa se bude schopná sjednotit, ale uvidíme. ACT vyžaduje kvalifikovanou většinu, tak to aspon nemůže zablokovat Orbán.
      Jíra
      • Přidat názor
         
        19.01.2026 18:48

        taky by mohlo dojit k bojkotu americkych firem ze strany lidi, staci aby se to rozjelo na socialnich sitich v nejvetsich statech EU a uz to tezko zastavi. Pokud by to bylo ve vetsi mire Donalda by to zasahlo, ale jeho reakce jsou nevypocitatelne, mohl by vyhlasit valku nebo tak neco :p . Proto se mu cely jeho okoli boji odporovat a jen prikyvujou.
        Ai-kun
        • Přidat názor
          Psychiatr
          19.01.2026 19:00

          také neodporuje pacientovi...
          Ticino
    • Přidat názor
      Re: TACO
      19.01.2026 16:19

      Co si pod tím konkrétně představuješ? Podle mne je další krok, že řekne nějakou konkrétní částku za kterou Grónsko chce získat.
      Zvonička
      • Přidat názor
         
        19.01.2026 16:43

        Já bych mu to napočítal takhle: : Grónsko je přibližně 1/5 území USA, tak ať za něj USA platí 1/5 svého HDP ročně.
        al321
        • Přidat názor
           
          19.01.2026 16:50

          Zatím to byla jen hra, aby cokoliv dalšího vypadalo jako velká částka. Tipuji, že to budou stovky mld usd. Což může EU dost zaskočit a minimálně část bude říkat, tak mu to, Dánové, dejte. A dál se to hraje nejspíš tak, že když bude odpor, řekne, že chce tu samou částku za obranu Evropy ročně..
          Zvonička
          • Přidat názor
             
            19.01.2026 16:54

            No tak by mu měli odpovědět,aby si ty vojáky z evropy spakoval,a ještě před tím měla být zrušena smlouva na F-35.
            kočák
      • Přidat názor
         
        19.01.2026 16:42

        Ať řekne jakoukoliv částku, tak mu to nikdo neprodá. To, co řekl posledně (100.000 USD pro každého Gróňana), byl asi vtip. To by si mohl skoro Babiš dovolit dát ze svého.
        al321
        • Přidat názor
           
          19.01.2026 17:10

          Až řekne 3 mil. USD pro každého Gróňana, tak na to možná kývnou. A pořád by to bylo realizovatelných 160 mld. USD.
          intfo
          • Přidat názor
            Glóbus
            19.01.2026 18:18

            Když už máme ten glóbus, vyměnil bych to za Minnesotu.
            Ticino
            • Přidat názor
              Re: Glóbus
              19.01.2026 18:33

              Minessoťanům nikdo nenabídne 3 mil. USD na hlavu a asi nemají ani právní možnost odtržení. Zatímco Gróňanů je pár a Dánsko říká, že se mohou rozhodovat sami.
              intfo
