Hyperbýčí sentiment pod tlakem. Geopolitika srazila americké futures hluboko pod nulu

Americké akciové trhy zahájí týden v negativním teritoriu poté, co Donald Trump o víkendu vystupňoval napětí hrozbou nových cel vůči evropským zemím kvůli sporu o Grónsko. Vzhledem k tomu, že ještě minulý týden byl sentiment investorů podle nejnovějšího průzkumu nejoptimističtější za více než čtyři roky, tak se míra zajištění proti poklesu propadla na osmileté minimum. To nyní zvyšuje riziko, že trhy mohou i relativně malé geopolitické otřesy nepříjemně zaskočit.
Futures na americké akciové indexy jsou po Trumpových víkendových komentářích ke Grónsku a po včerejším svátku v USA v červeném. Náhlý pokles na akciovém trhu by přitom tento týden mohl zaskočit mnoho investorů, varuje Bloomberg.
Z průzkumu provedeném před víkendem vyplývá, že správci fondů byli nejoptimističtější od července 2021 a ochrana proti korekci akcií klesla na osmileté minimum. Celkem 38 % respondentů v lednovém průzkumu očekávalo silnější globální růst, což je prudký nárůst oproti předchozímu měsíci, napsali stratégové v čele s Michaelem Hartnettem.
Úroveň hotovosti klesla na rekordní minimum, zatímco alokace akcií vystoupala na nejvyšší úroveň od prosince 2024, přičemž 48 % manažerů mělo u akcií nadváženou pozici. Tím se míra sentimentu v průzkumu navýšila na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky.
Uvedená zjištění také vedla k posunu indikátoru býčího a medvědího trendu na „hyperbýčí“ úroveň, což naznačuje, že investoři se musí zaměřit na zajištění proti riziku a na bezpečné přístavy. Místo toho ale téměř polovina účastníků uvedla, že nemají ochranu proti prudkému poklesu cen akcií, což je nejvyšší úroveň od roku 2018.
„Nízké úrovně zajištění akciového trhu jsou ve světě pozitivních překvapení irelevantní,“ řekl Hartnett. „Ale velmi záleží, pokud se překvapení náhle výrazně obrátí.“
Investoři se s jedním z takových překvapení setkali o víkendu hned po provedení průzkumu, kdy prezident Donald Trump pohrozil novými cly osmi evropským zemím, které se postavily proti jeho požadavku, aby Dánsko předalo USA Grónsko.
Opětovná připomínka obchodní války snížila chuť k riziku. Evropské akcie v posledních dvou dnech klesají, zatímco americké akciové futures zamířily hluboko pod nulu. Aktuálně se Dow Jones mini pohybuje okolo -1,2 %, S&P 500 mini u -1,3 % a Nasdaq 100 -1,6 %.
Průzkum přitom ukázal, že investoři považují za největší riziko pro finanční trhy geopolitický konflikt poprvé od října 2024, čímž odsunuli obavy z potenciální bubliny umělé inteligence na druhé místo. Průzkum BofA byl proveden mezi 9. a 15. lednem a oslovil 196 účastníků s aktivy ve správě v hodnotě 575 miliard dolarů.