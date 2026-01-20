Hledat v komentářích

Detail - články
Hyperbýčí sentiment pod tlakem. Geopolitika srazila americké futures hluboko pod nulu

Hyperbýčí sentiment pod tlakem. Geopolitika srazila americké futures hluboko pod nulu

20.01.2026 14:02
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americké akciové trhy zahájí týden v negativním teritoriu poté, co Donald Trump o víkendu vystupňoval napětí hrozbou nových cel vůči evropským zemím kvůli sporu o Grónsko. Vzhledem k tomu, že ještě minulý týden byl sentiment investorů podle nejnovějšího průzkumu Bank of America nejoptimističtější za více než čtyři roky, tak se míra zajištění proti poklesu propadla na osmileté minimum. To nyní zvyšuje riziko, že trhy mohou i relativně malé geopolitické otřesy nepříjemně zaskočit.

Futures na americké akciové indexy jsou po Trumpových víkendových komentářích ke Grónsku a po včerejším svátku v USA v červeném. Náhlý pokles na akciovém trhu by přitom tento týden mohl zaskočit mnoho investorů, varuje Bloomberg.

Z průzkumu Bank of America provedeném před víkendem vyplývá, že správci fondů byli nejoptimističtější od července 2021 a ochrana proti korekci akcií klesla na osmileté minimum. Celkem 38 % respondentů v lednovém průzkumu očekávalo silnější globální růst, což je prudký nárůst oproti předchozímu měsíci, napsali stratégové v čele s Michaelem Hartnettem.

Úroveň hotovosti klesla na rekordní minimum, zatímco alokace akcií vystoupala na nejvyšší úroveň od prosince 2024, přičemž 48 % manažerů mělo u akcií nadváženou pozici. Tím se míra sentimentu v průzkumu navýšila na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky.

Uvedená zjištění také vedla k posunu indikátoru býčího a medvědího trendu Bank of America na „hyperbýčí“ úroveň, což naznačuje, že investoři se musí zaměřit na zajištění proti riziku a na bezpečné přístavy. Místo toho ale téměř polovina účastníků uvedla, že nemají ochranu proti prudkému poklesu cen akcií, což je nejvyšší úroveň od roku 2018.

1

„Nízké úrovně zajištění akciového trhu jsou ve světě pozitivních překvapení irelevantní,“ řekl Hartnett. „Ale velmi záleží, pokud se překvapení náhle výrazně obrátí.“

Investoři se s jedním z takových překvapení setkali o víkendu hned po provedení průzkumu, kdy prezident Donald Trump pohrozil novými cly osmi evropským zemím, které se postavily proti jeho požadavku, aby Dánsko předalo USA Grónsko.

Opětovná připomínka obchodní války snížila chuť k riziku. Evropské akcie v posledních dvou dnech klesají, zatímco americké akciové futures zamířily hluboko pod nulu. Aktuálně se Dow Jones mini pohybuje okolo -1,2 %, S&P 500 mini u -1,3 % a Nasdaq 100 -1,6 %.

Průzkum přitom ukázal, že investoři považují za největší riziko pro finanční trhy geopolitický konflikt poprvé od října 2024, čímž odsunuli obavy z potenciální bubliny umělé inteligence na druhé místo. Průzkum BofA byl proveden mezi 9. a 15. lednem a oslovil 196 účastníků s aktivy ve správě v hodnotě 575 miliard dolarů.


Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
19.01.2026 8:52
19.01.2026 8:52
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
Na Trumpovy hrozby celní eskalace kvůli snaze získat Grónsko reagují p...
Prodej dluhopisů ve světě zrychluje. Investoři se obávají rostoucích deficitů
20.01.2026 12:05
20.01.2026 12:05
Prodej dluhopisů ve světě zrychluje. Investoři se obávají rostoucích deficitů
Výnos 40letých státních dluhopisů v Japonsku dosáhl v úterý hodnoty 4,...
Rizika pro dluhopisy stoupají, když trhy zůstávají pod tlakem geopolitiky
20.01.2026 13:00
20.01.2026 13:00
Rizika pro dluhopisy stoupají, když trhy zůstávají pod tlakem geopolitiky
Úterý je na hlavních akciových i dluhopisových trzích výrazně červené ...


    nestrašit prosím
    20.01.2026 14:05

    nejsme na novinkách, já vidím us futra 1,25 mínus a to je zatím prd :o)
    Mike -Green D. is killing Europe
      Re: nestrašit prosím
      20.01.2026 14:21

      Přesně . ..taky jsem honem mrkl na futures a čekal -4% nebo tak nějak :-D
      P0LDINKA
        20.01.2026 14:34

        pockej do vecera, co neni muze byt :]
        Ai-kun
          Aikun,
          20.01.2026 14:35

          na DAXu to zřejmě do večera nebude ani to 1 %
          Ticino
            Ná už mám
            20.01.2026 14:44

            nakoupené jódové tablety a půl palety konzerv s šproty.
            Gyroskop
              Chci Nobelovu cenu za ekonomii
              20.01.2026 16:38

              fax už klesá o méně než 1%
              Ticino
                Re: Chci Nobelovu cenu za ekonomii
                20.01.2026 16:38

                DAX
                Ticino
      Re: nestrašit prosím
      20.01.2026 14:12

      v tom 3-letém býčím up trendu je to 1% dolů holt velká událost :-)
      Ticino
