Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce

Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce

18.02.2026 10:10
Autor: ČTK

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová plánuje odejít z čela banky před vypršením svého osmiletého mandátu a před francouzskými prezidentskými volbami plánovanými na příští rok. S odkazem na své zdroje o tom dnes informuje deník Financial Times (FT). Krok Lagardeové by podle něj měl umožnit, aby výběr jejího nástupce mohl ovlivnit ještě odcházející francouzský prezident Emmanuel Macron. Mluvčí banky sdělil, že její šéfka se ohledně konce svého působení nerozhodla.

Funkční období Lagardeové má skončit v říjnu 2027. Pozorovatelé se obávají, že by francouzské prezidentské volby na jaře 2027 mohla vyhrát krajní pravice. To by mohlo zkomplikovat výběr nového šéfa nejdůležitější evropské finanční instituce.

List s odvoláním na svůj zdroj napsal, že Lagardeová zatím nerozhodla o přesném načasování svého odchodu. Zdroj ale uvedl, že by si přála, aby klíčovou roli při rozhodování o tom, kdo se stane jejím nástupcem, hráli Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Macron se nemůže ucházet o třetí funkční období.

"Prezidentka Lagardeová se plně soustředí na své poslání a dosud nepřijala žádné rozhodnutí ohledně konce svého funkčního období," uvedl mluvčí ECB.

Deník Financial Times informoval o případném předčasném odchodu Lagardeové už loni. Tehdy ECB uvedla, že její šéfka je "odhodlaná své funkční období dokončit." Dnešní reakce proto představuje posun ve vyjádření, všímá si list.

Zpráva FT přichází jen týden poté, co oznámil předčasný odchod z funkce guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau. Odstoupí v červnu, více než rok před koncem svého funkčního období, což Macronovi umožní jmenovat jeho nástupce.


Čtěte více:

Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách
18.02.2026 6:06
Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách
Ekonom Ed Yardeni na CNBC uvedl, že investiční výdaje velkých technolo...
Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně
18.02.2026 8:47
Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně
Bayer navrhl urovnání sporů kolem herbicidu Roundup za víc než sedm mi...
Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?
18.02.2026 8:49
Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?
Evropská unie se po letech debat znovu pouští do jednoho z?nejodvážněj...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.02.2026
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
12:55Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:45Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
10:31Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje
10:30Akcie ožívají a opatrně se začínají zvedat i technologie  
10:10Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
10:08AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI
8:49Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?
8:47Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně  
6:06Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách
17.02.2026
22:00Wall Street stagnovala při absenci nových zpráv  
17:26Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti
16:03Invesco: Zlato pohání investiční poptávka, fundamenty slábnou. Férová cena je na 3 500 USD
15:32Paramount má sedm dní na to, aby přesvědčil Warner Bros. Mluví se o 31 dolarech za akcii
13:31Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
13:02Ztrácí dolar punc bezpečného přístavu? Podle Deutsche Bank velí rizika spojená s AI
11:42Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta
11:33Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku
11:01Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět