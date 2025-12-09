Ford a Renault spojují síly. Dostupné elektromobily jako nová strategie

a spojují síly v boji o evropský trh elektromobilů. Obě automobilky plánují společnou výrobu cenově dostupných modelů v severní Francii, přičemž první vozy by se měly objevit na trhu v roce 2028. Partnerství přichází v době, kdy čínští výrobci expandují s levnými elektromobily a evropský průmysl čelí tlaku na náklady i regulaci. zároveň omezuje vlastní výrobu v Evropě a mění strategii směrem ke sdílení zdrojů.
Ford Motor se obrátil na , aby společně vyráběli cenově dostupné elektromobily v Evropě. Oba výrobci čelí rostoucímu tlaku čínských konkurentů, které se v regionu pomalu rozšiřují. pomůže vyvinout a vyrobit dva modely značky v severní Francii, přičemž první vozidlo by se mělo objevit v showroomech začátkem roku 2028, uvedly společnosti v úterý. Dohodly se také na společném vyhodnocení možné výroby dodávek, píše Bloomberg.
„Realita automobilového byznysu je taková, že musíte mít kapitál a musíte být konkurenceschopní v nákladech,“ řekl generální ředitel Fordu Jim Farley novinářům během brífinku v Paříži. „To jsou stavební bloky pro vytvoření úspěšného podnikání v Evropě.“
Automobilky se v Evropě snaží být konkurenceschopnější, protože čínští konkurenti jako BYD zde expandují s levnými elektrickými a hybridními modely. Zároveň ale samy využívají čínské technologické know-how, aby postupovaly rychleji a levněji. se při vývoji elektrického modelu Twingo, který bude dostupný za méně než 20 000 € (23 299 USD) do příštího léta, opírá o své výzkumné centrum v Šanghaji.
Pro může tento krok znamenat další omezení vlastní výrobní základny v Evropě poté, co snižuje produkci a počet zaměstnanců v tomto regionu, který dlouhodobě zaostává za její severoamerickou divizí. Ve svém závodě v Kolíně nad Rýnem, kde vyrábí elektromobily na platformě , propouští stovky pracovníků a od roku 2026 plánuje přejít na jednu výrobní linku místo současných dvou. A výrobu automobilů ve své továrně v německém Saarlouis již zastavil.
Ford se místo toho chce opírat o partnerství, aby sdílel náklady a výrobu, což označuje za „novou produktovou ofenzivu“ v Evropě. Farley uvedl, že jeho automobilka nebude plnohodnotným výrobcem, jak tomu bylo v minulosti, ale že se zaměří na kategorie vozidel, kde věří, že má konkurenční výhodu. „Budeme velmi pečlivě vybírat, kde budeme soutěžit,“ řekl CEO.
Výrobci automobilů přehodnocují strategie u elektromobilů poté, co jejich počáteční snahy selhaly kvůli nedostatku nabíjecí infrastruktury a příliš drahým modelům. Po intenzivním lobbingu v odvětví může Evropská unie ustoupit od de facto zákazu prodeje vozů se spalovacími motory plánovaného na rok 2035 kvůli pomalejšímu přechodu na elektromobily, než se očekávalo. Zmírnění regulace z Bruselu se očekává koncem tohoto měsíce.
„Přístup k regulaci typu — nařiďte a oni to koupí — selhal,“ řekl Farley v pondělí v komentáři publikovaném ve Financial Times. Zároveň „čelíme přílivu státem dotovaných dovozů elektromobilů z Číny, strukturálně navržených tak, aby podkopaly evropskou práci a výrobu“.
Mezitím se automobilky snaží napravit své chyby nabídkou levnějších elektromobilů. Stellantis v listopadu uvedl, že navýšil výrobu Citroënů kvůli silné poptávce po cenově dostupném městském voze C3. připravuje levné elektromobily včetně ID. Polo, který by měl být při uvedení na trh příští rok cenově pod hranicí 25 000 EUR.
Kromě spolupráce na elektromobilech chtějí a spolupracovat také na vývoji a výrobě dodávek pro obě značky. „Neexistuje jiná možnost než sdílet zdroje,“ řekl generální ředitel Renaultu Francois Provost na stejném brífinku a dodal, že evropský trh lehkých užitkových vozidel je pro oba partnery „klíčový“.