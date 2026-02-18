Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje

navrhl urovnání dlouholetých sporů týkajících se herbicidu Roundup ve výši 7,25 mld. USD. Nyní záleží, zda dohodu schválí soud.
Německý agrochemický gigant navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost chce zaplatit až 7,25 miliardy USD za ukončení velké části žalob, které tvrdí, že přípravek způsobil rakovinu krve. Peníze by firma vyplácela postupně po dobu až 21 let. Návrh ještě musí schválit soud.
Bayer od převzetí Monsanta v roce 2018 již vyplatil přes deset miliard dolarů za urovnání tisíců žalob souvisejících s přípravkem Roundup. Spor se týká účinné látky glyfosát, kterou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) označuje za pravděpodobně karcinogenní. ale trvá na tom, že podle vědeckých studií i rozhodnutí amerických úřadů je přípravek bezpečný.
Nejvyšší soud Spojených států v lednu přijal k projednání odvolání firmy proti jednomu z rozsudků o odškodnění, podle kterého má zaplatit 1,25 milionu USD muži z Missouri, který tvrdil, že je Roundup zodpovědný za jeho rakovinu krve. Společnost argumentuje, že by měla být chráněna před žalobami podle státního práva, protože americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) povolila prodej Roundupu bez varování před zdravotními riziky.
Generální ředitel Bayeru Bill Anderson uvedl, že navržené urovnání spolu s rozhodnutím Nejvyššího soudu by mohly firmě pomoci uzavřít období právní nejistoty kolem Roundupu.
Schválení navrženého urovnání by pro znamenalo důležitý milník, protože firmě by jinak hrozily další roky nákladných soudních sporů. Otevřených zůstává zhruba 67.000 žalob týkajících se přípravku Roundup. Anderson loni listu The Wall Street Journal řekl, že kvůli vysokým nákladům na vleklé soudní bitvy firma dokonce zvažovala, že by se vzdala tohoto herbicidu, který patří k nejpoužívanějším na světě, napsala agentura AFP.
Bayer zároveň oznámil, že dosáhl samostatných dohod i v části dalších sporů kolem Roundupu i jiných sporech. Na právní výdaje ve fiskálním roce končícím v září 2025 vyčlenil 11,8 miliardy eur (286,5 miliardy Kč), oproti dříve plánovaným 7,8 miliardy eur. Pro rok 2026 firma předběžně odhaduje, že její platby spojené se soudními spory budou kolem pěti miliard eur. Společnost zdůraznila, že uzavřené dohody neznamenají přiznání odpovědnosti ani pochybení.
Bayer je jedním z největších světových výrobců osiv a pesticidů. Konkuruje společnostem Corteva, a čínské Syngentě. Je jediným výrobcem glyfosátu v USA, kam se dováží i levnější generický glyfosát z Číny.
Glyfosát je organická sloučenina obsahující fosfor, používá se na hubení plevelů, zejména jednoročních širokolistých plevelů a trav. Zemědělci v USA často využívají modifikovanou sóju a kukuřici, které jsou tolerantní ke glyfosátu, což jim umožňuje použít glyfosát jako herbicid proti plevelům až po vzejití plodin.