Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje

Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje

18.02.2026 10:31
Autor: ČTK

Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů týkajících se herbicidu Roundup ve výši 7,25 mld. USD. Nyní záleží, zda dohodu schválí soud.

Německý agrochemický gigant Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost Monsanto chce zaplatit až 7,25 miliardy USD za ukončení velké části žalob, které tvrdí, že přípravek způsobil rakovinu krve. Peníze by firma vyplácela postupně po dobu až 21 let. Návrh ještě musí schválit soud.

Bayer od převzetí Monsanta v roce 2018 již vyplatil přes deset miliard dolarů za urovnání tisíců žalob souvisejících s přípravkem Roundup. Spor se týká účinné látky glyfosát, kterou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) označuje za pravděpodobně karcinogenní. Bayer ale trvá na tom, že podle vědeckých studií i rozhodnutí amerických úřadů je přípravek bezpečný.

Nejvyšší soud Spojených států v lednu přijal k projednání odvolání firmy proti jednomu z rozsudků o odškodnění, podle kterého má Bayer zaplatit 1,25 milionu USD muži z Missouri, který tvrdil, že je Roundup zodpovědný za jeho rakovinu krve. Společnost argumentuje, že by měla být chráněna před žalobami podle státního práva, protože americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) povolila prodej Roundupu bez varování před zdravotními riziky.

Generální ředitel Bayeru Bill Anderson uvedl, že navržené urovnání spolu s rozhodnutím Nejvyššího soudu by mohly firmě pomoci uzavřít období právní nejistoty kolem Roundupu.

Schválení navrženého urovnání by pro Bayer znamenalo důležitý milník, protože firmě by jinak hrozily další roky nákladných soudních sporů. Otevřených zůstává zhruba 67.000 žalob týkajících se přípravku Roundup. Anderson loni listu The Wall Street Journal řekl, že kvůli vysokým nákladům na vleklé soudní bitvy firma dokonce zvažovala, že by se vzdala tohoto herbicidu, který patří k nejpoužívanějším na světě, napsala agentura AFP.

Bayer zároveň oznámil, že dosáhl samostatných dohod i v části dalších sporů kolem Roundupu i jiných sporech. Na právní výdaje ve fiskálním roce končícím v září 2025 vyčlenil 11,8 miliardy eur (286,5 miliardy Kč), oproti dříve plánovaným 7,8 miliardy eur. Pro rok 2026 firma předběžně odhaduje, že její platby spojené se soudními spory budou kolem pěti miliard eur. Společnost zdůraznila, že uzavřené dohody neznamenají přiznání odpovědnosti ani pochybení.

Bayer je jedním z největších světových výrobců osiv a pesticidů. Konkuruje společnostem Corteva, BASF a čínské Syngentě. Je jediným výrobcem glyfosátu v USA, kam se dováží i levnější generický glyfosát z Číny.

Glyfosát je organická sloučenina obsahující fosfor, používá se na hubení plevelů, zejména jednoročních širokolistých plevelů a trav. Zemědělci v USA často využívají modifikovanou sóju a kukuřici, které jsou tolerantní ke glyfosátu, což jim umožňuje použít glyfosát jako herbicid proti plevelům až po vzejití plodin.


Čtěte více:

Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent
24.11.2025 10:02
Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent
Německý farmaceutický gigant Bayer hlásí povedené výsledky závěrečné f...
Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
02.12.2025 10:02
Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
Akcie Bayeru v úterý ráno prudce rostou a dostávají se na nejvyšší úro...
Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
19.01.2026 11:18
Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
Nejvyšší soud USA přijal k projednání odvolání Bayeru v jednom z klíčo...
PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
19.01.2026 13:38
PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Evropou znovu eskaluje. Adminis...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.02.2026
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
12:55Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:45Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
10:31Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje
10:30Akcie ožívají a opatrně se začínají zvedat i technologie  
10:10Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
10:08AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI
8:49Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?
8:47Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně  
6:06Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách
17.02.2026
22:00Wall Street stagnovala při absenci nových zpráv  
17:26Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti
16:03Invesco: Zlato pohání investiční poptávka, fundamenty slábnou. Férová cena je na 3 500 USD
15:32Paramount má sedm dní na to, aby přesvědčil Warner Bros. Mluví se o 31 dolarech za akcii
13:31Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
13:02Ztrácí dolar punc bezpečného přístavu? Podle Deutsche Bank velí rizika spojená s AI
11:42Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta
11:33Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku
11:01Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět