Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie

Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie

13.02.2026 14:22
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Mohamed El-Erian hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na rotaci od technologických akcií ke zbytku trhu a na reformu americké centrální banky. Na CNBC srovnávali vývoj v oblasti umělé inteligence v USA a v Číně, která podle některých názorů může získat téměř to samé, ale s výrazně menšími investicemi. A šéf výzkumu digitálních aktiv v Jefferies Andrew Moss na Yahoo Finance rozebíral, zda na kryptoaktiva dorazila kryptozima.

Valuace vysoko všude, kam se podíváš

V následujícím grafu jsou seřazeny valuace sektorů na americkém akciovém trhu, k tomu vidíme poměry cen k ziskům u růstových akcií (první v řadě) a hodnotových akcií (předposlední v řadě). Valuace průmyslu se nyní nachází na podobných úrovních jako v IT sektoru. Průmysl je ale výš ve srovnání se svým historickým standardem – jeho medián posledních 20 let leží pod 16, u IT je blíže 17. Nad mediánem valuací se přitom nacházejí všechny sektory, vedle průmyslu jde nejvíce o komunikační služby a energetiku. Opak platí o utilitách a zboží běžné spotřeby:

1
Zdroj: X

Korekce ano, kryptozima ne?

Šéf výzkumu digitálních aktiv v Jefferies Andrew Moss na Yahoo Finance hovořil o „kryptozimě a kryptokorekci“. Podle něj se nyní kryptoměny nenacházejí v kryptozimě, i když korekce je výrazná. První výraz by totiž byl namístě, pokud by probíhala cenová korekce a zároveň by se dostavilo znatelné ochlazení na straně souvisejícího technologického rozvoje, tudíž by přišlo i přehodnocování dlouhodobého potenciálu kryptoaktiv. Podle experta k tomu ale nyní nedochází.

O kryptozimě se podle Mosse dá hovořit v souvislosti s vývojem v roce 2014 a tehdy „fakticky existoval jen bitcoin“. K němu dodal, že je často považován za alternativu ke zlatu, ale fakticky jí není. Spíše se obchoduje podobně jako riziková aktiva a nyní vykazuje vysokou korelaci s akciemi softwarových společností. Dlouhodobý potenciál kryptoaktiv pak expert vidí stále vysoko. K současnému cenovému vývoji pak řekl, že bod obratu k růstu ještě nenastal. Retailoví zájemci sice mohou nakupovat, ale velcí hráči včetně ETF podle experta nadále prodávají. Na trhu tak podle experta není dostatek býčích signálů, které by ukazovaly na obrat.

AI, USA a Čína

Na CNBC tvrdí, že mezera mezi investicemi do umělé inteligence pozorovaná mezi USA a Čínou se rozšiřuje. Výsledkem pak může být i rozdílný pohled investorů na technologické akcie. V USA totiž v letošním roce hodlají do AI investovat asi 625 miliard dolarů, zatímco v Číně 74 miliard dolarů. Americké investice jsou podle CNBC financovány volným tokem hotovosti, ale stále více i dluhy. A přestože čínské technologické společnosti hodlají investovat mnohem méně, i tak se posouvají v oblasti umělé inteligence výrazně dopředu a roste jejich globální expanze.

Trhy se podle CNBC v této souvislosti ptají, zda je pro dosažení úspěchu skutečně nutné investovat tak moc. „V USA se AI už obchoduje jako hrozba, ale v Číně jako příležitost,“ přitom čínské jazykové modely nejsou výrazně horší než ty americké. „Nejsou na špičce, ale jsou schopny se na ni dotahovat efektivnějšími metodami.“ A podle CNBC je otázka, zda nakonec místo potřeby mít to úplně nejlepší nebude stačit jen to, co prostě dobře funguje.

Rotace od technologií a reforma americké centrální banky

Mohamed El-Erian na Yahoo Finance řekl, že trhy mají za sebou velmi silný několikaletý růst technologických akcií, nyní se investorům doporučuje, aby rotovali směrem od nich. Podle ekonoma ale taková rotace dává skutečný smysl pouze v případě, že stojí na fundamentálním základu. Tedy ne pouze na technických úvahách. On sám ale takový fundamentální důvod nevidí.

Velkou důvěru má Mohamed El-Erian podle svých slov třeba v Google díky jeho celkové integraci a schopnosti financovat velkou část svých investic z vnitřních zdrojů. Mnohem spekulativnější firmou je z tohoto pohledu třeba OpenAI. Právě odolnost a také schopnost rychle monetizovat umělou inteligenci by podle ekonoma měly hrát významnou roli v hodnocení jednotlivých firem. Monetizace se přitom bude odvíjet zejména od „těch, kteří s AI skutečně pracují.“

El-Erian poukázal na současnou vysokou volatilitu trhů, podle něj budou investoři v takovém prostředí přehnaně reagovat směrem dolů i nahoru. „Bude to rok volatility a vyššího rizika.“ K tomu ekonom poukázal na vysoký rozptyl v odhadech vývoje na trhu práce, jehož pravý stav je nyní velkou neznámou. K inflaci ekonom řekl, že je důležité, aby v oblasti zboží výrazně nerostla a nevymazala tak efekt klesající inflace v oblasti služeb. Trhy nyní čekají, že sazby půjdou dolů až v červnu, tedy až ve chvíli, kdy se šéfem Fedu stane Warsh.

Ekonom si myslí, že Fed se doposud příliš spoléhal na data a měl nedostatečný strategický výhled. Warsh přitom tíhne k tomu, že americká ekonomika projde boomem produktivity. K tomu chce mít podle El-Eriana jasnější představu o tom, jaká je optimální velikost rozvahy americké centrální banky a kde se nachází neutrální sazby. Tedy úroveň sazeb, které by ekonomiku nebrzdily, ale ani nestimulovaly. Od toho by se pak odvíjela celková monetární politika Fedu. El-Erian k uvedenému dodal, že se málo hovoří o celkové reformě Fedu včetně toho, jaké modely používá, jak je nastaven jeho systém vnitřní kontroly a odpovědnosti. Warsh podle něj přitom chce takovou reformu skutečně provést.


Čtěte více:

S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
19.01.2026 9:16
S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
Nejen akciové trhy, ale také kryptoměny. Nová celní salva amerického p...
Bitcoin se ráno dostal na desetiměsíční minimum
02.02.2026 11:15
Bitcoin se ráno dostal na desetiměsíční minimum
S výprodejem na akciových a komoditních trzích dochází k citelnému pok...
BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
13.02.2026 6:01
BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
Jeden z investičních ředitelů společnosti BlackRock Rick Rieder na Blo...
Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu
12.02.2026 13:52
Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu
Paul Krugman hovořil na Bloombergu o tom, že kryptoměny si v minulosti...
Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu
11.02.2026 10:13
Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu
Evropské softwarové firmy letos zaznamenají pokles v růstu zisků, kter...
Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad
11.02.2026 11:51
Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad
Bitcoin dál padá a svou výkonností se čím dál více vzdaluje asijským a...
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
12.02.2026 6:01
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
Investiční cyklus kolem umělé inteligence nabírá na obrátkách a začíná...
Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok
12.02.2026 16:06
Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok
Neocloudová společnost Nebius Group, jež v posledním roce těží z poptá...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.02.2026
17:12Rozvíjející se trhy a rotace od Spojených států
15:45Americký cloud vládne Evropě. Tržní podíl domácích hráčů je pod 15 procenty
14:57Inflace v zámoří dál ustupuje, prostor pro nižší sazby se zvětšuje
14:22Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
12:38Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
12:08Po výprodeji má šanci trhy uklidnit inflace. Nervozita kolem technologií však neutuchá  
11:38Česká inflace klesá kvůli energiím, rozevírají se nůžky uvnitř služeb
10:08Rivian překvapil investory: hlásí první roční hrubý zisk a razantně navýší dodávky
8:52Rozbřesk: Koruna čeká na finální výsledek inflace, averze k riziku před americkou inflací roste a pomáhá dolaru
8:51CSG má investiční rating, Amazon vynesl své satelity do vesmíru a evropské futures jsou v zeleném  
6:01BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
12.02.2026
22:02Americké akciové indexy čelí výprodejům  
17:21CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní
17:17Zlato, akcie a vliv AI na bezpečné přístavy
16:06Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok
15:32Obchodní dohoda mezi EU a Indií: Dopady na Česko a Evropu
13:52Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu
12:15Čína se zbavuje amerických dluhopisů, trh je však absorbuje a zůstává stabilní
11:45Německé akcie ukazují ostatním směr vzhůru, efekt včerejších dat vyprchává  
10:38Platební obr Adyen lehce zmírnil výhled, jeho akcie se propadly o dvacet procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět