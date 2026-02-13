Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie

Ekonom Mohamed El-Erian hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na rotaci od technologických akcií ke zbytku trhu a na reformu americké centrální banky. Na CNBC srovnávali vývoj v oblasti umělé inteligence v USA a v Číně, která podle některých názorů může získat téměř to samé, ale s výrazně menšími investicemi. A šéf výzkumu digitálních aktiv v Jefferies Andrew Moss na Yahoo Finance rozebíral, zda na kryptoaktiva dorazila kryptozima.
Valuace vysoko všude, kam se podíváš
V následujícím grafu jsou seřazeny valuace sektorů na americkém akciovém trhu, k tomu vidíme poměry cen k ziskům u růstových akcií (první v řadě) a hodnotových akcií (předposlední v řadě). Valuace průmyslu se nyní nachází na podobných úrovních jako v IT sektoru. Průmysl je ale výš ve srovnání se svým historickým standardem – jeho medián posledních 20 let leží pod 16, u IT je blíže 17. Nad mediánem valuací se přitom nacházejí všechny sektory, vedle průmyslu jde nejvíce o komunikační služby a energetiku. Opak platí o utilitách a zboží běžné spotřeby:
Zdroj: X
Korekce ano, kryptozima ne?
Šéf výzkumu digitálních aktiv v Jefferies Andrew Moss na Yahoo Finance hovořil o „kryptozimě a kryptokorekci“. Podle něj se nyní kryptoměny nenacházejí v kryptozimě, i když korekce je výrazná. První výraz by totiž byl namístě, pokud by probíhala cenová korekce a zároveň by se dostavilo znatelné ochlazení na straně souvisejícího technologického rozvoje, tudíž by přišlo i přehodnocování dlouhodobého potenciálu kryptoaktiv. Podle experta k tomu ale nyní nedochází.
O kryptozimě se podle Mosse dá hovořit v souvislosti s vývojem v roce 2014 a tehdy „fakticky existoval jen bitcoin“. K němu dodal, že je často považován za alternativu ke zlatu, ale fakticky jí není. Spíše se obchoduje podobně jako riziková aktiva a nyní vykazuje vysokou korelaci s akciemi softwarových společností. Dlouhodobý potenciál kryptoaktiv pak expert vidí stále vysoko. K současnému cenovému vývoji pak řekl, že bod obratu k růstu ještě nenastal. Retailoví zájemci sice mohou nakupovat, ale velcí hráči včetně ETF podle experta nadále prodávají. Na trhu tak podle experta není dostatek býčích signálů, které by ukazovaly na obrat.
AI, USA a Čína
Na CNBC tvrdí, že mezera mezi investicemi do umělé inteligence pozorovaná mezi USA a Čínou se rozšiřuje. Výsledkem pak může být i rozdílný pohled investorů na technologické akcie. V USA totiž v letošním roce hodlají do AI investovat asi 625 miliard dolarů, zatímco v Číně 74 miliard dolarů. Americké investice jsou podle CNBC financovány volným tokem hotovosti, ale stále více i dluhy. A přestože čínské technologické společnosti hodlají investovat mnohem méně, i tak se posouvají v oblasti umělé inteligence výrazně dopředu a roste jejich globální expanze.
Trhy se podle CNBC v této souvislosti ptají, zda je pro dosažení úspěchu skutečně nutné investovat tak moc. „V USA se AI už obchoduje jako hrozba, ale v Číně jako příležitost,“ přitom čínské jazykové modely nejsou výrazně horší než ty americké. „Nejsou na špičce, ale jsou schopny se na ni dotahovat efektivnějšími metodami.“ A podle CNBC je otázka, zda nakonec místo potřeby mít to úplně nejlepší nebude stačit jen to, co prostě dobře funguje.
Rotace od technologií a reforma americké centrální banky
Mohamed El-Erian na Yahoo Finance řekl, že trhy mají za sebou velmi silný několikaletý růst technologických akcií, nyní se investorům doporučuje, aby rotovali směrem od nich. Podle ekonoma ale taková rotace dává skutečný smysl pouze v případě, že stojí na fundamentálním základu. Tedy ne pouze na technických úvahách. On sám ale takový fundamentální důvod nevidí.
Velkou důvěru má Mohamed El-Erian podle svých slov třeba v díky jeho celkové integraci a schopnosti financovat velkou část svých investic z vnitřních zdrojů. Mnohem spekulativnější firmou je z tohoto pohledu třeba OpenAI. Právě odolnost a také schopnost rychle monetizovat umělou inteligenci by podle ekonoma měly hrát významnou roli v hodnocení jednotlivých firem. Monetizace se přitom bude odvíjet zejména od „těch, kteří s AI skutečně pracují.“
El-Erian poukázal na současnou vysokou volatilitu trhů, podle něj budou investoři v takovém prostředí přehnaně reagovat směrem dolů i nahoru. „Bude to rok volatility a vyššího rizika.“ K tomu ekonom poukázal na vysoký rozptyl v odhadech vývoje na trhu práce, jehož pravý stav je nyní velkou neznámou. K inflaci ekonom řekl, že je důležité, aby v oblasti zboží výrazně nerostla a nevymazala tak efekt klesající inflace v oblasti služeb. Trhy nyní čekají, že sazby půjdou dolů až v červnu, tedy až ve chvíli, kdy se šéfem Fedu stane Warsh.
Ekonom si myslí, že Fed se doposud příliš spoléhal na data a měl nedostatečný strategický výhled. Warsh přitom tíhne k tomu, že americká ekonomika projde boomem produktivity. K tomu chce mít podle El-Eriana jasnější představu o tom, jaká je optimální velikost rozvahy americké centrální banky a kde se nachází neutrální sazby. Tedy úroveň sazeb, které by ekonomiku nebrzdily, ale ani nestimulovaly. Od toho by se pak odvíjela celková monetární politika Fedu. El-Erian k uvedenému dodal, že se málo hovoří o celkové reformě Fedu včetně toho, jaké modely používá, jak je nastaven jeho systém vnitřní kontroly a odpovědnosti. Warsh podle něj přitom chce takovou reformu skutečně provést.