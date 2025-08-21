Walmart potěšil tržbami, zklamal ziskem. CEO varuje před cly

Americký maloobchodní gigant Walmart doručil v letošním druhém čtvrtletí lepší než očekávané tržby, upravený zisk na akcii ale naopak skončil pod odhadem Wall Street. Očekávání pro nadcházející kvartál jsou ale mírně lepší. Akcie v premarketu reagují poklesem o tři procenta.
Tržby Walmartu ve druhém čtvrtletí dosáhly 177,4 miliardy dolarů, což bylo o více než miliardu nad odhadem trhu. V amerických prodejnách došlo k meziročnímu růstu tržeb o 4,6 procenta, zatímco analytici odhadovali 4,2 procenta.
Zdá se tedy, že strategie nízkých cen přilákala spotřebitele, protože nejistota související se cly je donutila pečlivěji hlídat své domácí rozpočty, píše Yahoo News.
Generální ředitel Doug McMillon nicméně varoval, že právě kvůli clům řetězec každý týden zvyšuje ceny, protože doplňuje zásoby, které jsou již na cenové úrovni po zavedení tarifů. V tomto směru tak CEO předpokládá, že ve třetím i čtvrtém kvartálu náklady související se cly vzrostou.
Pro fiskální rok 2026 společnost očekává, že čisté tržby vzrostou o 3,75 až 4,75 procenta, což je více než předchozí odhad (3-4 %). V aktuálním třetím čtvrtletí Walmart očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 0,58 až 0,60 USD, zatímco odhad byl 0,57 USD. Pro celý rok pak firma očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 2,52 – 2,62 USD, zatímco Wall Street počítala s horní hranicí tohoto pásma (2,61 USD).
Výsledky Walmartu navazují na středeční výsledky konkurenčního Targetu, který sice překonal odhady analytiků, když upravený zisk na akcii dosáhl 2,05 USD, zatímco konsenzus trhu činil 2,02 USD, a tržby dosáhly 25,2 miliardy USD, což bylo mírně nad očekáváním 24,9 miliardy USD.
Přesto akcie společnosti oslabily o více než deset procent, a to zejména kvůli pokračujícímu poklesu tržeb (meziročně -0,9 %) a oznámené změně ve vedení firmy. Dlouholetý ředitel Brian Cornell skončí ve funkci k 1. únoru 2026. Nahradí ho současný provozní ředitel Michael Fiddelke, jenž ve firmě působí již 20 let.
