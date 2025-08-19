Co napoví čísla Walmartu? Výsledky vyhlíží akcionáři i ekonomové

Akcionáři amerického retailového giganta Walmart s napětím očekávají výsledky za letošní druhý kvartál. Kromě investorů ale vyhlížejí čísla obchodního řetězce i ekonomové, kteří sledují sílu amerického spotřebitele.
Wall Street očekává, že Walmart ve čtvrtek zveřejní zisk na akcii ve výši 0,73 dolaru a celkové tržby přesahující 176 miliard dolarů. V případě amerických poboček analytici odhadují nárůst tržeb o 4,2 procenta. Hrubá marže řetězce by měla činit 24,75 procenta.
Podle opčních dat trh očekává, že akcie Walmartu zakončí tento týden se ziskem čtyři procenta. Za posledních dvanáct měsíců reagovaly akcie řetězce na čtvrtletní výsledky v průměru pohybem o 4,2 procenta. Podobné zakolísání ceny by v případě pozitivní reakce dostalo cenu akcií zhruba na 104 dolarů. Pokud by čísla překvapila negativně, lze očekávat pokles k 96 dolarům za akcii.
Akcie firmy během pondělního obchodování mírně klesly, poté co CEO Walmartu Doug McMillon varoval, že cla se projeví růstem cen sortimentu. Nadprůměrný pohyb směrem dolů pak nastal v únoru, kdy firma nedokázala překonat očkování analytiků a propadla se o 6,5 procenta.
V letošním roce akcie Walmartu rostou o 11,5 procenta a o téměř dva procentní body překonávají hlavní americký index S&P 500. Na technologický benchmark Nasdaq sice letos zatím půl procentního bodu ztrácejí, ale na dvanáctiměsíčním horizontu jsou akcie Walmartu výrazně nad indexem.
Výsledky retailových řetězců jako je Walmart nebo nezajímají pouze akcionáře, ale také řadu ostatních investorů a ekonomů. Vypovídají totiž o síle amerického spotřebitele, který je pro americkou ekonomiku zásadní. V případě firmy trh očekává zisk na akcii dva dolary a tržby ve výši 24,5 miliardy dolarů. Přičemž tržby z porovnatelných obchodů označovaných jako Same store sales by měly klesat o tři procenta.
Po růstu maloobchodních prodejů v červnu o 0,9 procenta a v červenci o 0,5 procenta to vypadá, že americký spotřebitel vstupuje do třetího kvartálu v poměrně dobré kondici. „Ochlazení na trhu práce a obavy z růstu cen ale nabádají k opatrnosti,“ řekl ekonom Tim Quinlan z americké banky .
Nicméně předběžné výsledky pravidelného průzkumu michiganské univerzity ukázaly mírné zhoršení sentimentu. Spotřebitelská nálada v srpnu klesla o pět procent, což je první pokles za poslední čtyři měsíce. Meziročně pak spotřebitelská nálada klesla o 13,7 procent.
Hlavním důvodem poklesu jsou obavy z růstu cen. Inflační očekávaní podle průzkumu meziměsíčně rostly o 40 bazických bodů na 4,9 procenta. Přičemž pesimismus byl patrný mezi všemi demografickými i voličskými skupinami. Očekávání ohledně dlouhodobé inflace tento měsíc stoupla z červencových 3,4 procenta na 3,9 procenta. „Nicméně spotřebitelé se již nepřipravují na ekonomickou krizi, jak tomu bylo na počátku dubna, kdy vláda oznámila reciproční cla,“ uzavřela zprávu vedoucí výzkumu Joanne Hsu.
Mimo to bude tento týden pozornost akciových trhů směřovat do města Jackson Hole ve Wyomingu, kde se uskuteční výroční sympozium centrálních bankéřů. Tradičně nejočekávanější bude páteční řeč šéfa amerického Fedu. Pozvolna ochlazující trh práce dává centrální bance určitý manévrovací prostor směrem k uvolnění sazeb, ale poslední inflační čísla opět zvedají varovný prst. Trh přitom nyní prakticky najisto počítá se zářijovým snížením úroků o 25 bps.
Zdroj: Bloomberg, Investopedia, University of Michigan