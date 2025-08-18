Hledat v komentářích

Detail - články
Ceny v průmyslu v červenci opět klesly

Ceny v průmyslu v červenci opět klesly

18.08.2025 10:07
Autor: ČTK

Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v červenci opět meziročně klesly, a to o 1,2 procenta. V jiných odvětvích naopak dále rostly, nejvýrazněji v zemědělství, a to o 11,2 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Růst cen v zemědělství ale stejně jako v červnu zpomalil. V tržních službách pro firmy bylo navýšení cen mírně nižší než předchozí měsíc a ve stavebnictví bylo na stejné úrovni jako v červnu.

"Ceny stavebních prací se zvýšily o 2,6 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 4,1 procenta," řekl vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ Jiří Šulc. V červnu stavební práce meziročně podražily rovněž o 2,6 procenta a tržní služby o 4,2 procenta. V zemědělství rostly ceny výrobců v červnu o 13,4 procenta.

Ceny v průmyslu meziročně klesají už od února, tedy půl roku. V červenci pokles cen zrychlil, protože v červnu činil 0,7 procenta.

V červenci se v průmyslu snížily meziročně například ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o čtyři procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly vyšší o 0,6 procenta. Ceny chemických látek a přípravků byly nižší o 6,9 procenta a ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 10,4 procenta. Stouply naproti tomu ceny potravinářských výrobků čtyři procenta. Zdražily především mléčné výrobky o 11 procent a zpracované a konzervované maso a výrobky z masa o pět procent. Vzrostly i ceny oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 4,1 procenta nebo ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,9 procenta.

V zemědělství ceny v rostlinné výrobě stouply o 5,6 procenta, a v živočišné o 17,8 procenta. Podle statistiků zdražilo výrazně třeba ovoce, a to o 21,5 procenta, nebo vejce s růstem cen o 42,5 procenta. Vzrostly i ceny olejnin o 12 procent a obilovin o 9,1 procenta, zatímco ceny brambor klesly o 22,7 procenta a čerstvé zeleniny o 8,3 procenta. Zdražil skot o 35,8 procenta, mléko o 19,6 procenta a drůbež o 10,2 procenta, a naopak zlevnila prasata o 5,7 procenta.

Ve stavebnictví se zvýšily ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných v tomto oboru meziročně o 0,9 procenta. Ve službách pro podniky vzrostly ceny za služby v oblasti tvorby programů a vysílání o 21,4 procenta, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,5 procenta, za bezpečnostní a pátrací služby o 12,6 procenta a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,5 procenta.

Meziměsíčně v červenci ceny zemědělských výrobců klesly o 1,9 procenta, kdežto ceny průmyslových výrobců naopak vzrostly o 0,1 procenta. Ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 1,4 procenta.


