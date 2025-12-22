Hledat v komentářích

Detail - články
Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl

22.12.2025 12:23
Autor: ČTK

Cla na dovoz do Spojených států ublížila ze všech německých odvětví nejvíce automobilovému průmyslu. Za první tři čtvrtletí klesl vývoz německých aut do USA meziročně téměř o 14 procent, vyplývá z analýzy, na kterou se dnes odvolává agentura Reuters.

Spojené státy a Evropská unie se dohodly, že základní clo na automobily dovážené z EU do USA bude od 1. srpna činit 15 procent. To je výrazně méně než původní sazba, kterou americký prezident Donald Trump stanovil na 25 procent k sazbě 2,5 procenta, která platila do té doby.

V Česku působí řada německých dodavatelů automobilových komponentů a celý sektor je silně provázán. Německé automobilky jsou významnými zaměstnavateli a motorem české ekonomiky.

Cla ztěžují také situaci německých strojírenských firem. Z analýzy vyplývá, že jejich vývoz do USA v prvních devíti měsících roku klesl o 9,5 procenta. Stroje podléhají 50procentnímu americkému clu na ocelové a hliníkové výrobky.

Chemický průmysl zaznamenal pokles vývozu na svůj hlavní exportní trh také o 9,5 procenta. Zpráva ale uvádí, že to nelze svádět pouze na cla. "V případě chemických produktů pravděpodobně sehrály roli i další faktory, jako například nižší produkce v Německu v důsledku vyšších cen energií," uvedli autoři zprávy.

Celkový německý vývoz do USA se za tři čtvrtletí meziročně snížil o 7,8 procenta. Ve srovnatelných obdobích let 2016 až 2024 přitom v průměru vykazoval růst bezmála o pět procent.

"Vzhledem k tomu, že je v současné době nutné předpokládat, že se americká dovozní cla v dohledné budoucnosti nevrátí na úroveň před Trumpovou administrativou, je významné oživení německého vývozu do USA nepravděpodobné," řekla agentuře Reuters autorka studie Samina Sultanová.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor.
