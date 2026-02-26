Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno

Partner společnosti Thoma Bravo Holden Spaht v rozhovoru pro Bloomberg řekl, že jeho firma nyní vidí na trzích řadu investičních příležitostí. Vysoké investiční skóre dostávají zejména společnosti, které se zaměřují na software, u něhož jsou „vysoké náklady při chybování“.
Spaht vysvětloval, že například mzdové účetnictví a s ním související oblasti sebou nesou vysoké náklady v případě, že by došlo k chybě. Podobné je to například v managementu zásob, kde by v případě chyby byla narušena celá výroba. Jde o příklady softwaru a činností, které dostávají v Thoma Bravo vysoké investiční skóre, a tudíž jsou zajímavé. Dalším příkladem může být software používaný v letovém provozu. I ten musí být mimořádně spolehlivý, zahrnuje mnoho složitých kalkulací a jde o odvětví, které je silně regulováno.
„To je druh firem, které vlastníme a které si vedou hodně dobře,“ řekl investor. Zároveň jde o společnosti, které vyvíjí vlastní užití umělé inteligence. Nyní se přitom hodně investorů snaží zbavit se akcií v softwaru, podle Spahta to vytváří mnoho příležitostí na obchodovaných akciích. Je přitom pravdou, že umělá inteligence představuje hrozbu pro některý software, z definice by mělo jít o opak toho, co bylo popsáno výše. Celkově ale platí, že „není zase tak jednoduché automatizovat firemní datové procesy. Musí dobře chápat povahu dat, probíhá tu rozhodování v reálném čase a složité výpočty.“
Podle experta tak ve firemních datových procesech není místo pro „vibe coding“. Tedy pro způsob programování založený na tom, že člověk popisuje umělé inteligenci to, co by měla naprogramovat a ona sama podle toho tvoří konkrétní software. K tomu dodal, že „není jasná hranice mezi AI a softwarem, AI je software.“ K tomu pak dodal, že jeho společnost používá ChatGPT, „zajímavý je Anthropic.“
O technologickém sektoru hovořil na Bloombergu Jonathan Golub ze Seaport Research Partners. Díky proběhlé korekci „vypadá neuvěřitelně zajímavě“, včetně společnosti Nvidia a dalších výrobců čipů. Jejich valuace jsou totiž podle experta mimořádně nízko s ohledem na to, jak rychle rostou. A navíc nemají tak vysoké investiční výdaje jako řada hyperscalerů. K tomu Golub dodal, že pro celý akciový trh budou významné blížící se volby, které přinesou politickou snahu o spokojeného spotřebitele.
Podle experta se tato snaha bude promítat zejména do finančního sektoru. „Musíte podpořit banky, abyste dostali peníze do rukou lidí.“ Vedle toho by měly být podle Goluba zajímavé i akcie v sektoru spotřeby. Nedomnívá se přitom, že by na tom ekonomika byla celkově špatně, naopak. Svou roli ovšem hraje to, že „práce má stále menší podíl na celkových příjmech“. Proto se dá čekat, že přijdou politické kroky zaměřené na podporu spotřebitele a z nich by měla plynout atraktivita souvisejících odvětví.