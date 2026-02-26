Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno

Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno

26.02.2026 11:14
Autor: Redakce, Patria.cz

Partner společnosti Thoma Bravo Holden Spaht v rozhovoru pro Bloomberg řekl, že jeho firma nyní vidí na trzích řadu investičních příležitostí. Vysoké investiční skóre dostávají zejména společnosti, které se zaměřují na software, u něhož jsou „vysoké náklady při chybování“.

Spaht vysvětloval, že například mzdové účetnictví a s ním související oblasti sebou nesou vysoké náklady v případě, že by došlo k chybě. Podobné je to například v managementu zásob, kde by v případě chyby byla narušena celá výroba. Jde o příklady softwaru a činností, které dostávají v Thoma Bravo vysoké investiční skóre, a tudíž jsou zajímavé. Dalším příkladem může být software používaný v letovém provozu. I ten musí být mimořádně spolehlivý, zahrnuje mnoho složitých kalkulací a jde o odvětví, které je silně regulováno.



„To je druh firem, které vlastníme a které si vedou hodně dobře,“ řekl investor. Zároveň jde o společnosti, které vyvíjí vlastní užití umělé inteligence. Nyní se přitom hodně investorů snaží zbavit se akcií v softwaru, podle Spahta to vytváří mnoho příležitostí na obchodovaných akciích. Je přitom pravdou, že umělá inteligence představuje hrozbu pro některý software, z definice by mělo jít o opak toho, co bylo popsáno výše. Celkově ale platí, že „není zase tak jednoduché automatizovat firemní datové procesy. Musí dobře chápat povahu dat, probíhá tu rozhodování v reálném čase a složité výpočty.“

Podle experta tak ve firemních datových procesech není místo pro „vibe coding“. Tedy pro způsob programování založený na tom, že člověk popisuje umělé inteligenci to, co by měla naprogramovat a ona sama podle toho tvoří konkrétní software. K tomu dodal, že „není jasná hranice mezi AI a softwarem, AI je software.“ K tomu pak dodal, že jeho společnost používá ChatGPT, „zajímavý je Anthropic.“

O technologickém sektoru hovořil na Bloombergu Jonathan Golub ze Seaport Research Partners. Díky proběhlé korekci „vypadá neuvěřitelně zajímavě“, včetně společnosti Nvidia a dalších výrobců čipů. Jejich valuace jsou totiž podle experta mimořádně nízko s ohledem na to, jak rychle rostou. A navíc nemají tak vysoké investiční výdaje jako řada hyperscalerů. K tomu Golub dodal, že pro celý akciový trh budou významné blížící se volby, které přinesou politickou snahu o spokojeného spotřebitele.



Podle experta se tato snaha bude promítat zejména do finančního sektoru. „Musíte podpořit banky, abyste dostali peníze do rukou lidí.“ Vedle toho by měly být podle Goluba zajímavé i akcie v sektoru spotřeby. Nedomnívá se přitom, že by na tom ekonomika byla celkově špatně, naopak. Svou roli ovšem hraje to, že „práce má stále menší podíl na celkových příjmech“. Proto se dá čekat, že přijdou politické kroky zaměřené na podporu spotřebitele a z nich by měla plynout atraktivita souvisejících odvětví.

 

Čtěte více:

Nový AI nástroj Anthropicu způsobil výprodej v softwaru za 285 miliard dolarů
04.02.2026 11:11
Nový AI nástroj Anthropicu způsobil výprodej v softwaru za 285 miliard dolarů
Nový AI nástroj od společnosti Anthropic v úterý vyvolal propad akcií ...
BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
13.02.2026 6:01
BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
Jeden z investičních ředitelů společnosti BlackRock Rick Rieder na Blo...
Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu
11.02.2026 10:13
Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu
Evropské softwarové firmy letos zaznamenají pokles v růstu zisků, kter...
Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002
11.02.2026 10:10
Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002
Slabé výsledky i výhled Dassault Systemes zklamaly i ta nejpesimističt...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    26.02.2026 12:18

    Po delší době rozumný pohled ( článek ). Představa, že AI nahradí vše a jsme na prahu nového paradigmatu je směšná. Celý tento humbuk mi připomíná nedávný "humbuk", když se tvrdilo po roce 2011, že Průmysl 4.0 je za dveřmi a nejpozději do 2 let přijde min 50% zaměstnanců o práci. Dnes je již rok 2026, Průmysl 4.0 pomaličku postupuje a nezaměstnanost je nízká - firmy si stěžují na nedostatek zaměstnanců. Tady prostě někdo využil starého a hloupého strachu na trzích a vytvořil poměrně hloupý příběh o pádu SW a alá ty nové AI společnosti zaujmou jejich místa, dle hloupého motta: "Král je mrtvý, ať žije král".
    Věštec z ...
Aktuální komentáře
26.02.2026
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  
25.02.2026
23:07Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
22:11Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia  
17:53Vydělávají technologické společnosti „příliš“? A co jejich zisky říkají o dalším vývoji akcií?
16:57Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
16:40Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
13:01Peněžní trendy a inflace v následujících měsících a letech

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Allianz SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Autodesk Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
BitMine Immersion Technologies Inc (02/26 Q2)
Block Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
CVS Group PLC (Bef-mkt)
Dell Technologies Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Deutsche Telekom AG (12/25 Q4, Bef-mkt)
Duolingo Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Eni SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Cheniere Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Intuit Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
London Stock Exchange Group PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
MP Materials Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
NuScale Power Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Prysmian SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Rolls-Royce Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt)
Shift4 Payments Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Sopra Steria Group (12/25 Q4, Bef-mkt)
Stellantis NV (12/25 Q4, Bef-mkt)
UCB SA (09/25 Q3, Bef-mkt)
Viatris Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Vistra Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Zscaler Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
7:30AIXTRON SE (12/25 Q4)
7:45Engie SA (12/25 Q4)
8:00Puma SE (12/25 Q4)
14:00Sempra (12/25 Q4)
18:00Valeo SE (12/25 Q4)
23:00CoreWeave Inc (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět