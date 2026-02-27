Hledat v komentářích

Detail - články
Block šokuje propuštěním téměř poloviny pracovní síly. Kvůli AI

27.02.2026 12:14
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Poskytovatel finančních služeb Block propustí čtyři tisíce zaměstnanců, čímž snižuje svůj počet pracovníků téměř na polovinu. Firma tento krok popisuje jako sázku na umělou inteligenci, která podle ní změní budoucnost pracovní produktivity.

Block už od roku 2024 restrukturalizuje svůj obchodní model i personální obsazení, protože akcie firmy zaostávají. Současně společnost výrazně investovala do nástrojů umělé inteligence, aby fungovala efektivněji, a to včetně vývoje vlastního AI nástroje zvaného Goose, informuje agentura Bloomberg.

Spoluzakladatel firmy Jack Dorsey, který stojí i za vznikem Twitteru (dnes X), v hovoru s analytiky uvedl, že věří, že mnoho společností bude muset nakonec udělat kvůli AI podobná rozhodnutí.

„Nemyslím si, že jsme v tomto uvědomění napřed. Myslím, že většina firem je pozadu. Během příštího roku se podle mě většina společností dostane ke stejnému závěru a provede podobné strukturální změny. Raději se tam dostaneme poctivě a za vlastních podmínek, než abychom byli donuceni reagovat,“ řekl Dorsey.

Po oznámení o propouštění vyletěly akcie Blocku v poobchodní fázi až o 27 %.

Společnost ale nabídla jen minimum detailů ohledně toho, jak přesně její AI nástroje nahrazují určité role. Někteří analytici navíc zpochybňují, zda firmy skutečně mění prostřednictvím AI svou strukturu, nebo zda ji pouze používají jako vhodnou záminku k úsporám, které by stejně udělaly.

Napětí kolem potenciálně disruptivní síly AI tento týden zesílilo po virální zprávě od Citrini Research, která modelovala extrémní scénář, v němž by AI agenti autonomně směrovali platby mimo kartové sítě na levnější stablecoinová platební řešení. Takový vývoj by ohrozil ekonomický základ tradičních poskytovatelů plateb. Kvůli tomu se během týdne smazaly miliardy dolarů z tržních hodnot platebních společností, softwarových firem i doručovacích platforem.

Pro Block, který operuje jak v platbách, tak ve fintechu, je tento hypotetický scénář obzvlášť relevantní. Dorsey sází na to, že budování interních AI nástrojů — místo toho, aby byly firmě hrozbou — umožní provozovat štíhlejší organizaci. Zda se tato sázka vyplatí, nebo jen urychlí změny, kterých se investoři obávají, je otázka, kterou trh teprve začíná oceňovat.

Každopádně Block čelil výzvám ohledně své konkurenceschopnosti ještě před problémy způsobenými AI. Akcie společnosti od začátku roku 2025 klesly zhruba o 40 procent. Firma v posledních letech prošla několika koly propouštění, aby zefektivnila provoz. Její pracovní síla se totiž mezi lety 2019 a 2023 téměř ztrojnásobila, vychází z dat od Live Data Technologies. Block (podobně jako Shopify nebo Coinbase) agresivně nabíral během covidové pandemie, ale pokračoval v náboru ještě o rok déle než jeho konkurenti.

K lednu byla redukce počtu zaměstnanců u Shopify 24 procent oproti vrcholu v roce 2022, zatímco Block snížil stav o více než 14 procent ve srovnání s rokem 2023, uvádí Live Data.

V poznámce, kterou Dorsey poslal zaměstnancům a sdílel na X, uvedl, že propuštění zaměstnanci dostanou odstupné, šest měsíců zdravotní péče a 5 000 dolarů jako pomoc při přechodu do nového zaměstnání.


