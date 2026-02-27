Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha

se klidí z cesty. Paramount SkyDance tak podle všeho vyhrála velkou bitvu o ikonické hollywoodské studio, když za plné převzetí společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) zaplatí 31 dolarů za akcii neboli 111 miliard dolarů včetně dluhu. Investoři Netflixu ale tuto zprávu vítají, akcie totiž prudce posilují. A pozitivně na to z pohledu streamovacího giganta nahlíží také analytik Patria Finance Jakub Blaha.
Svou finální nabídkou (zvýšení z 30 USD na 31 USD za akcii) Paramount přebil dosavadní dohodu WBD s Netflixem, která byla uzavřena v prosinci a jejíž hodnota činila 82,7 miliardy dolarů (včetně převzetí dluhu), přičemž zahrnovala jen filmová studia a streaming, nikoliv kabelovky.
Poté, co WBD ve čtvrtek večer oznámila, že nabídka od Paramountu je lepší než ta od Netflixu, reagoval lídr streamovacího trhu rychle a uvedl, že dál přihazovat nebude. „Vždy jsme byli disciplinovaní a za cenu, kterou bychom museli zaplatit, abychom dorovnali poslední nabídku Paramount Skydance, už obchod nedává finanční smysl,“ stojí v prohlášení společnosti.
Akcie Netflixu po této zprávě výrazně pookřály a v jednu chvíli přidávaly v poobchodní fázi až 13 procent, což je poměrně jasný signál toho, co si investoři o akvizici mysleli.
Také podle Blahy je odstoupení od akvizice pro výhodnější, a to především z krátkodobého hlediska, ačkoliv v tom dlouhodobém by na ni pravděpodobně vydělal. „Netflix místo zvýšení nabídky raději akceptoval odstupné ve výši 2,8 miliardy dolarů a rozhodl se odejít od stolu. Pro akcionáře je tato strategie racionální, protože tato suma představuje zhruba 30 procent ročního free cash flow společnosti. A tu vydělal během pár týdnů ‚bez větší snahy‘,“ míní analytika Patrie.
Bezprecedentní zadlužení
Paramount se naopak ocitá ve zcela odlišné situaci, „protože transakce se mění v největší leverage buyout v historii, což firmě zanechá bezprecedentní zadlužení. S takto vysokou úrovní finanční páky je téměř nemožné investovat zpět do obsahu, inovací nebo rozvoje studia, protože veškerá pozornost se bude soustředit na snižování dluhu a hledání úspor“, dodává Blaha, který tak očekává dlouhé období restrukturalizace, optimalizace nákladů a celkového zeštíhlování, což se promítne do menší produkce filmů a seriálů napříč celým trhem.
Podle Blahy pak má transakce ještě třetí, poněkud ironický rozměr. Řada tvůrců totiž původní dohodu s Netflixem kritizovala, avšak konsolidace WBD s Paramountem zapříčiní, že na trhu bude fungovat o jedno velké studio méně, což omezí konkurenci a sníží celkovou kapacitu výroby obsahu. Tvůrci se tak octnou v prostředí, které bude z pohledu nové tvorby kvůli výše zmíněným důvodům stagnovat.
„Celkově tak jde o rozhodnutí, které je racionální pro investory Netflixu, finančně extrémně náročné pro Paramount a strategicky nevýhodné pro celý filmový průmysl, který bude muset absorbovat důsledky rekordní konsolidace,“ shrnuje na závěr analytik.
Vítězná nabídka Paramountu zahrnuje tzv. „ticking fee“ – 25 centů na akcii za každý kvartál po 30. září, kdy dohoda ještě nezíská regulační souhlas, a také platbu ve výši sedmi miliard dolarů v případě, že regulátoři prodej zablokují. Paramount také pokryje sankci 2,8 miliardy dolarů, které Warner Bros. musí Netflixu za odstoupení od obchodu zaplatit.
, jeden z prvních hráčů v oblasti streamovacích platforem, si vybudoval ziskový byznys s více než 325 miliony předplatiteli po celém světě. Tradiční studia jako Paramount a Warner Bros. sice časem také spustila vlastní streamovací služby, tak velké uživatelské základny nicméně ani zdaleka nedosáhla, zatímco jejich klasické televizní stanice přicházejí o diváky i inzerenty.