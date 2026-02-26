Hledat v komentářích

Detail - články
Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %

26.02.2026 12:29
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Rolls-Royce oznámila, že během příštích dvou let zpětně odkoupí vlastní akcie v hodnotě až 9 miliard liber a zároveň zvýšil střednědobé cíle zisku. Britský výrobce využívá rostoucí poptávku po leteckých motorech a energetických systémech, které pohánějí moderní datová centra. Firma nyní očekává, že do roku 2028 dosáhne upraveného provozního zisku v rozmezí 4,9 až 5,2 miliardy liber, s provozní marží až 20 %. Akcie Rolls-Royce v Londýně po ranním oznámení vyskočily až o 8,4 % na nová maxima.

Od nástupu generálního ředitele Tufana Erginbilgice v roce 2023 zažívají akcie Rolls-Royce rekordní růst. Během jediného roku se jejich hodnota zdvojnásobila a tržní kapitalizace společnosti vzrostla na přibližně 110 miliard liber. „Naše transformace pokračuje vysokým tempem,“ uvedl Erginbilgic. „Trvale dosahujeme výsledků, které před naším transformačním programem nebyly možné.“

Oznámení přišlo krátce poté, co firma zveřejnila upravené tržby za minulý rok, které překonaly odhady analytiků. Jedná se již o druhý rok v řadě, kdy Rolls-Royce oznámil program zpětného odkupu. Letos plánuje provést nákupy akcií v hodnotě 2,5 miliardy liber, loni odkoupil akcie za 1 miliardu liber.

V minulosti firma predikovala provozní zisk až 3,9 miliardy liber, volné cash flow až 4,5 miliardy liber a marži 15–17 %. Pro letošní rok Rolls-Royce uvádí, že upraveného provozního zisku dosáhne „v rámci dřívějšího střednědobého výhledu o dva roky dříve, než se původně plánovalo“.

Provozní marže v divizích obrany a energetických řešení vzrostly o více než 14 % a měly by dále růst díky vyšším vládním výdajům na zbrojení a dlouhodobé poptávce po energetických systémech pro datová centra. Dividenda, teprve druhá od začátku pandemie, byla stanovena na 5 pencí na akcii.


Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
26.02.2026 11:14
Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
Partner společnosti Thoma Bravo Holden Spaht v rozhovoru pro Bloomberg...
Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně
26.02.2026 9:16
Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně
Čtvrté čtvrtletí vyneslo Erste Bank mimořádně silná čísla. Čistý zisk ...
Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
26.02.2026 10:12
Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu o...
Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný
26.02.2026 11:44
Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný
Nvidia zveřejnila výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a zároveň před...


Aktuální komentáře
26.02.2026
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  
25.02.2026
23:07Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
22:11Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia  
17:53Vydělávají technologické společnosti „příliš“? A co jejich zisky říkají o dalším vývoji akcií?
16:57Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
16:40Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
13:01Peněžní trendy a inflace v následujících měsících a letech

