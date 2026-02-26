Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %

Společnost oznámila, že během příštích dvou let zpětně odkoupí vlastní akcie v hodnotě až 9 miliard liber a zároveň zvýšil střednědobé cíle zisku. Britský výrobce využívá rostoucí poptávku po leteckých motorech a energetických systémech, které pohánějí moderní datová centra. Firma nyní očekává, že do roku 2028 dosáhne upraveného provozního zisku v rozmezí 4,9 až 5,2 miliardy liber, s provozní marží až 20 %. Akcie v Londýně po ranním oznámení vyskočily až o 8,4 % na nová maxima.
Od nástupu generálního ředitele Tufana Erginbilgice v roce 2023 zažívají akcie rekordní růst. Během jediného roku se jejich hodnota zdvojnásobila a tržní kapitalizace společnosti vzrostla na přibližně 110 miliard liber. „Naše transformace pokračuje vysokým tempem,“ uvedl Erginbilgic. „Trvale dosahujeme výsledků, které před naším transformačním programem nebyly možné.“
Oznámení přišlo krátce poté, co firma zveřejnila upravené tržby za minulý rok, které překonaly odhady analytiků. Jedná se již o druhý rok v řadě, kdy oznámil program zpětného odkupu. Letos plánuje provést nákupy akcií v hodnotě 2,5 miliardy liber, loni odkoupil akcie za 1 miliardu liber.
V minulosti firma predikovala provozní zisk až 3,9 miliardy liber, volné cash flow až 4,5 miliardy liber a marži 15–17 %. Pro letošní rok uvádí, že upraveného provozního zisku dosáhne „v rámci dřívějšího střednědobého výhledu o dva roky dříve, než se původně plánovalo“.
Provozní marže v divizích obrany a energetických řešení vzrostly o více než 14 % a měly by dále růst díky vyšším vládním výdajům na zbrojení a dlouhodobé poptávce po energetických systémech pro datová centra. Dividenda, teprve druhá od začátku pandemie, byla stanovena na 5 pencí na akcii.