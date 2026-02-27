Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren

Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren

27.02.2026 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČEZ údajně zvažuje prodej části svých větrných elektráren ve Francii a Německu. Boj o Warner Bros vyústil ve vítězství Paramountu. Krach britské Market Financial Solutions zasáhl velké banky s expozicí stovek milionů liber. Politickou pozornost poutá role Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v citlivých zahraničně politických otázkách USA a v technologickém sektoru vzbudilo rozruch oznámení firmy Block, která propustí polovinu zaměstnanců, protože chce místo nich využívat umělou inteligenci.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,4 %, S&P 500 mini -0,2 % a Nasdaq 100 mini -0,0 %.

ČEZ zvažuje prodej části svých větrných elektráren ve Francii a Německu. Celé portfolio o výkonu cca 400 MW v Německu a Francii by podle serveru Mergemarket mohlo mít hodnotu přes 10 miliard .

Deutsche Bank opakuje nákupní doporučení na Erste Bank a zvýšila cílovou cenu na 115 EUR (oproti 112 EUR).

Netflix se z bitvy o Warner Bros. stáhl a vítězem se tak stala nabídka Paramountu ve výši 111 miliard dolarů. Akcie Netflixu v prodlouženém obchodování vyskočily, protože investoři, kteří nebyli velkými fanoušky dohody, toto rozhodnutí chválili. Akcie Warneru naopak klesly.

Block, mateřská společnost Square a Cash App, se chystá propustit 4 000 zaměstnanců – téměř polovinu své pracovní síly, když tato americká finančně-technologická firma sází na umělou inteligenci, aby jí pomohla zvýšit produktivitu. V prvním kvartálu očekává upravený provozní zisk 600 mil. USD (odhad trhu 575 mil. USD). Akcie společnosti v prodlouženém obchodování vzrostly až o 27 %.

Krach společnosti Market Financial Solutions v Londýně způsobil, že banky na Wall Street se snaží získat své miliardy zpět. Barclays má u této banky navázaných přibližně 600 milionů liber a Atlas zhruba 400 milionů liber. Expozice Jefferiese je přibližně 100 milionů liber.

Celosvětový trh s chytrými telefony v letošním roce vykáže nejprudší pokles v historii, a to kvůli zdražování přístrojů v důsledku rostoucích cen paměťových čipů, předpověděla analytická společnost International Data Corporation (IDC). Globální dodávky smartphonů se letos podle její prognózy propadnou o 12,9 procenta na 1,12 miliardy přístrojů a pokles postihne zejména výrobce levných telefonů, zatímco společnosti Apple a Samsung by mohly svůj podíl na trhu zvyšovat. Někteří menší výrobci by podle IDC mohli z trhu úplně zmizet. "Nejsme svědky nějakého dočasného útlumu, ale šoku podobného tsunami, který má původ v dodavatelském řetězci pro paměťové čipy," uvedl analytik Francisco Jeronimo ze společnosti IDC.

Donald Trump svěřil osud dvou nejpalčivějších světových témat – války na Ukrajině a patové situace s Íránem – do rukou svého zetě Jareda Kushnera a přítele Steva Witkoffa. Schopnost obou stran „mluvit s autoritou“ o tom, co prezident chce, je pozitivní, řekl Kurt Volker, který byl Trumpovým zvláštním vyslancem pro Ukrajinu v prvním funkčním období. „Na druhou stranu nemají hluboké pochopení těchto problémů a citlivých otázek.“

Indie se po léta řadila mezi pět největších ekonomik světa, za USA, Čínou, Německem a Japonskem. Nyní se blíží Japonsku, k čemuž přispívá i její světově nejvyšší populace 1,4 miliardy lidí (z nichž mnozí jsou relativně mladí) a klesající japonská ekonomika v dolarovém vyjádření. První známka o změně v globálním ekonomickém řádu by se mohla objevit tento týden, kdy Indie zveřejní nové údaje o hrubém domácím produktu, což by mohlo navýšit naměřenou velikost ekonomiky.

 
 

Čtěte více:

Končí doba vysoké návratnosti kapitálu technologických firem?
26.02.2026 17:40
Končí doba vysoké návratnosti kapitálu technologických firem?
Marže velkých technologických firem během posledních desetiletí rostly...
Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný
26.02.2026 11:44
Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný
Nvidia zveřejnila výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a zároveň před...
Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
26.02.2026 14:40
Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
Letošní rok se zatím nese ve znamení velkého výprodeje technologických...
Hlavním hybatelem v zámoří byla dnes Nvidia
26.02.2026 22:01
Hlavním hybatelem v zámoří byla dnes Nvidia
Společnost Nvidia vykázala za tři měsíce do konce ledna vyšší než oček...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.02.2026
10:12Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028  
9:42Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
8:59Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop a.s. plánuje jmenovat Aleše Pitra do role CEO
8:47Rozbřesk: Levné čínské zboží, drahá evropská realita
8:47Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren  
6:02Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko  
26.02.2026
22:01Hlavním hybatelem v zámoří byla dnes Nvidia  
17:40Končí doba vysoké návratnosti kapitálu technologických firem?
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Acerinox SA (12/25 Q4)
Frontline PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
6:30Holcim AG (12/25 Q4)
7:00BASF SE (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět