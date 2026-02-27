Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren

údajně zvažuje prodej části svých větrných elektráren ve Francii a Německu. Boj o Warner Bros vyústil ve vítězství Paramountu. Krach britské Market Financial Solutions zasáhl velké banky s expozicí stovek milionů liber. Politickou pozornost poutá role Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v citlivých zahraničně politických otázkách USA a v technologickém sektoru vzbudilo rozruch oznámení firmy Block, která propustí polovinu zaměstnanců, protože chce místo nich využívat umělou inteligenci.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,4 %, S&P 500 mini -0,2 % a Nasdaq 100 mini -0,0 %.
ČEZ zvažuje prodej části svých větrných elektráren ve Francii a Německu. Celé portfolio o výkonu cca 400 MW v Německu a Francii by podle serveru Mergemarket mohlo mít hodnotu přes 10 miliard Kč.
Deutsche Bank opakuje nákupní doporučení na a zvýšila cílovou cenu na 115 EUR (oproti 112 EUR).
Netflix se z bitvy o Warner Bros. stáhl a vítězem se tak stala nabídka Paramountu ve výši 111 miliard dolarů. Akcie Netflixu v prodlouženém obchodování vyskočily, protože investoři, kteří nebyli velkými fanoušky dohody, toto rozhodnutí chválili. Akcie Warneru naopak klesly.
Block, mateřská společnost Square a Cash App, se chystá propustit 4 000 zaměstnanců – téměř polovinu své pracovní síly, když tato americká finančně-technologická firma sází na umělou inteligenci, aby jí pomohla zvýšit produktivitu. V prvním kvartálu očekává upravený provozní zisk 600 mil. USD (odhad trhu 575 mil. USD). Akcie společnosti v prodlouženém obchodování vzrostly až o 27 %.
Krach společnosti Market Financial Solutions v Londýně způsobil, že banky na Wall Street se snaží získat své miliardy zpět. má u této banky navázaných přibližně 600 milionů liber a Atlas zhruba 400 milionů liber. Expozice Jefferiese je přibližně 100 milionů liber.
Celosvětový trh s chytrými telefony v letošním roce vykáže nejprudší pokles v historii, a to kvůli zdražování přístrojů v důsledku rostoucích cen paměťových čipů, předpověděla analytická společnost International Data Corporation (IDC). Globální dodávky smartphonů se letos podle její prognózy propadnou o 12,9 procenta na 1,12 miliardy přístrojů a pokles postihne zejména výrobce levných telefonů, zatímco společnosti a Samsung by mohly svůj podíl na trhu zvyšovat. Někteří menší výrobci by podle IDC mohli z trhu úplně zmizet. "Nejsme svědky nějakého dočasného útlumu, ale šoku podobného tsunami, který má původ v dodavatelském řetězci pro paměťové čipy," uvedl analytik Francisco Jeronimo ze společnosti IDC.
Donald Trump svěřil osud dvou nejpalčivějších světových témat – války na Ukrajině a patové situace s Íránem – do rukou svého zetě Jareda Kushnera a přítele Steva Witkoffa. Schopnost obou stran „mluvit s autoritou“ o tom, co prezident chce, je pozitivní, řekl Kurt Volker, který byl Trumpovým zvláštním vyslancem pro Ukrajinu v prvním funkčním období. „Na druhou stranu nemají hluboké pochopení těchto problémů a citlivých otázek.“
Indie se po léta řadila mezi pět největších ekonomik světa, za USA, Čínou, Německem a Japonskem. Nyní se blíží Japonsku, k čemuž přispívá i její světově nejvyšší populace 1,4 miliardy lidí (z nichž mnozí jsou relativně mladí) a klesající japonská ekonomika v dolarovém vyjádření. První známka o změně v globálním ekonomickém řádu by se mohla objevit tento týden, kdy Indie zveřejní nové údaje o hrubém domácím produktu, což by mohlo navýšit naměřenou velikost ekonomiky.