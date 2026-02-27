Hledat v komentářích

Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko

Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko

27.02.2026 6:02
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropský akciový trh se rychle rozděluje na skupinu „vítězů“ a „poražených“ v rámci diskusích o dopadech umělé inteligence, upozorňuje Bloomberg. Zatímco investoři tvrdě trestají firmy, které mohou být AI ohroženy, akcioví analytici naopak vidí v jejich propadu příležitost a tvrdí, že se obchodují hluboko pod férovou hodnotou.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


