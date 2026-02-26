Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů

Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů

26.02.2026 13:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Nouriel Roubini z Roubini Macro Associates býval přezdíván jako Dr. Doom, tedy doktor Zkáza. Příčinou byla řada jeho pesimistických předpovědí. Nyní je ale podle něj lepší přezdívka Dr. Bloom, což by mělo narážet na očekávaný „rozkvět“ americké ekonomiky tažený novými technologiemi. Roubini k tomu na Bloombergu dodal, že „všichni hovoří o generativní umělé inteligenci“, jenže ve hře je také automatizace, robotika, výzkum vesmíru a další oblasti.

Podle ekonoma tedy v USA přijde významné zrychlení tempa ekonomického růstu, již nyní se potenciál pohybuje „výrazně nad 2 %“. Spojené státy přitom budou zemí, která bude plody nových technologií sklízet nejvíce, za nimi se bude nacházet Čína. Na konci tohoto desetiletí se bude růst americké ekonomiky pohybovat blízko 4 %. K tomu ekonom řekl, že je o tomto vývoji hodně přesvědčen, i když podle jeho kolegů se zbláznil.

Co by se v takovém scénáři stalo se sazbami? Roubini na tuto otázku odpověděl, že budoucí šéf Fedu Kevin Warsh hovoří o prostoru pro nižší sazby vytvořeném právě novými technologiemi a jejich vlivem na produktivitu a inflaci. Roubini s tímto pohledem nesouhlasí. Poukazuje na „pozitivní korelaci mezi krátkodobými a dlouhodobými sazbami na straně jedné a tempem ekonomického růstu na straně druhé“. Jestliže se tedy bude růst skutečně výrazně zvedat, sazby by podle tohoto pohledu měly jít naopak nahoru.

Podle ekonoma se dá říci, že pokud bude reálný růst ekonomiky dosahovat zmíněných 4 %, reálné sazby centrální banky by se mohly pohybovat kolem 3 %. I kdyby měly nové technologie znatelný dezinflační dopad a inflace klesla k 1 %, nominální sazby Fedu by pak byly u 4 %. Nedocházelo by tedy k jejich poklesu, ale jejich rovnovážná úroveň by se nacházela výš, než kde jsou nyní. „Nižší inflace neznamená nižší sazby, pokud se bude zároveň zvedat tempo hospodářského růstu, argumenty Warshe mají chybu.“

K letošnímu nastavení sazeb ekonom řekl, že Warsh bude mít také jen jeden hlas jako ostatní z vedení Fedu, kteří hlasují o sazbách. Pokud by tak nový šéf centrální banky chtěl nižší sazby, musel by přesvědčit většinu, aby pro ně hlasovala. Podle Roubiniho přitom zatím data pro takový krok nehovoří. Proto „možná přijde jedno snížení ve druhé polovině roku, pokud bude inflace postupně klesat.“ Růst bude ale silný a bude se na něm stále více projevovat vliv nových technologií. A na poptávkové straně se zase projeví fiskální a monetární stimulace, úvahy o recesi jsou tak nemístné.

 

 

Čtěte více:

Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
22.02.2026 10:01
Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
Spojené státy dosahují vysokých obchodních deficitů a podle ekonoma Sc...
Průzkum: Evropské akcie už svého vrcholu dosáhly, valuace jsou nejvyšší za 5 let
23.02.2026 6:07
Průzkum: Evropské akcie už svého vrcholu dosáhly, valuace jsou nejvyšší za 5 let
Evropské akcie se v uplynulých dnech vyšplhaly na nová historická maxi...
Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
20.02.2026 16:11
Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
Rozsáhlá globální cla amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou nezáko...
Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů
23.02.2026 10:07
Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů
Nově oznámená globální cla ve výši 15 procent, která prezident Donald ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.02.2026
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  
25.02.2026
23:07Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
22:11Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia  
17:53Vydělávají technologické společnosti „příliš“? A co jejich zisky říkají o dalším vývoji akcií?
16:57Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
16:40Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
13:01Peněžní trendy a inflace v následujících měsících a letech

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Allianz SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Autodesk Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
BitMine Immersion Technologies Inc (02/26 Q2)
Block Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
CVS Group PLC (Bef-mkt)
Dell Technologies Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Deutsche Telekom AG (12/25 Q4, Bef-mkt)
Duolingo Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Eni SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Cheniere Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Intuit Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
London Stock Exchange Group PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
MP Materials Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
NuScale Power Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Prysmian SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Rolls-Royce Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt)
Shift4 Payments Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Sopra Steria Group (12/25 Q4, Bef-mkt)
Stellantis NV (12/25 Q4, Bef-mkt)
UCB SA (09/25 Q3, Bef-mkt)
Viatris Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Vistra Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Zscaler Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
7:30AIXTRON SE (12/25 Q4)
7:45Engie SA (12/25 Q4)
8:00Puma SE (12/25 Q4)
14:00Sempra (12/25 Q4)
18:00Valeo SE (12/25 Q4)
23:00CoreWeave Inc (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět