Detail - články  
Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům

Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům

02.03.2026 9:36
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americké a izraelské útoky na Írán vyhnaly v pondělí ráno ceny ropy prudce nahoru. Kvůli obavám, že válka zastaví lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy, vzrostla cena Brentu skokově o více než devět procent a dostala se k 80 dolarům za barel.

Čtěte více:

Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
01.03.2026 8:53
Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajat...
Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
01.03.2026 19:36
Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
Útok USA a Izraele na íránské území zvýšil napětí pro globální finančn...


