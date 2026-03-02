Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku

Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku

02.03.2026 9:16
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Administrativa Donalda Trumpa zásobuje v posledních měsících svět sérií bezprecedentních šoků. Od zatčení Huga Cháveze, přes snahu ovládnout Grónsko, výrazné vzedmutí celní nejistoty a zrušení recipročních cel nejvyšším soudem, až po masivní útok na Írán a zlikvidování hlavního vůdce Ajatolláha Chomejního v uplynulém víkendu. Trhy nestíhají pořádně analyzovat dopady jednoho a už jsou nuceny otáčet pozornost jinam. Při tom všem je s podivem, jak si s tím zatím americká i evropská ekonomika dokázaly relativně solidně “poradit” - poslední revize odhadů růstu (konsenzy analytiků) probíhaly na obou březích Atlantiku spíše směrem vzhůru. Intervence v Iránu to však může změnit.

Jedná se v prvé řadě o Hormuzský průliv, kterým teče přibližně pětina světové produkce ropy, a jeho uzavření může mít dramatické dopady na ceny ropy a energií. Chaotičnost a těžká předvídatelnost konfliktu, kdy se iránský režim v boji o přežití nezdráhá například útočit ani na největší světové letiště v Dubaji, vedla také prakticky k úplnému zastavení toku ropy skrze Hormuzský průliv. Klíčovou otázkou nyní je, na jak dlouho?

Pokud dojde k vyřešení konfliktu a rychlé deeskalaci, mohou být dopady na cen ropy a energií pravděpodobně snesitelné - růst cen ropy okolo 10 % (do blízkosti 90 USD za barel) na omezenou dobu s relativně snesitelnými dopady na globální ekonomiku. To však nyní nevypadá úplně realisticky. Situace je značně nepřehledná, ale podle posledních zpráv se zdá, že íránské revoluční gardy se snaží upevnit mocenské pozice a aktivně se bránit. To zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobého chaosu a nejistoty v regionu. Delší uzavření Hormuzskému průlivu by přitom podle části trhu mohlo vést k výraznému energetickému šoku - nárůstu cen ropy o desítky procent viditelně nad 100 USD/barel a především také k značnému růstu cen plynu (LNG). Hormuzský průliv je také klíčovou dopravní tepnou pro Katar (druhého největšího exportér LNG na světě).

V tomto scénáři dlouhodobého “zamrznutí Hormuzu” by globální ekonomika dostala další výrazný stagflační šok (třetí po pandemii COVID a ruské invazi), který by tlačil vzhůru inflaci, dolů hospodářský výkon a současně centrálním bankám znemožňoval snižovat úrokové sazby. Jeho dopady do globální ekonomiky by však nebyly rovnoměrné. Nejvíce zasažené by byly bezesporu asijské ekonomiky včetně Číny, které jsou čistými dovozci energií a jsou nejsilněji navázány na dodávky ropy a LNG z blízkého východu skrze Hormuzský průliv. Nepříjemné by byly také pro Evropu včetně Česka, která je rovněž v pozici čistých dovozců.

I když expozice vůči dodávkám z Blízkého východu je oproti Číně relativně malá, zprostředkovaně se jí samozřejmě dotknou vyšší světové ceny ropy a LNG, které mohou mít nakonec dopad také na ceny elektřiny. To by pravděpodobně definitivně smetlo ze stolu jakékoliv (byť marginální) sázky na další pokles sazeb v eurozóně. A Spojené státy by pravděpodobně vzhledem k pozici čistého vývozce energií byly hospodářsky nejodolnější.

I proto také s vysokou pravděpodobností dolar bude reagovat na blízkovýchodní chaos pozitivně. I tady by však zprostředkovaně skrze světové ceny ropy měli pocítit dopady američtí spotřebitelé u čerpacích stanic. A to může vést k větší obezřetnosti Fedu a zpětně ještě více posilovat dolar….

Každopádně nejbližší dny pravděpodobně hodně napoví, do jak výrazného a vleklého konfliktu na Blízkém východě míříme a trhy mohou být proto velmi volatilní.

TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v relativně úzkém pásmu okolo 24,25 EUR/CZK. Zisky dolaru a růst cen globálních energií v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě (viz úvodník) mohou koruně spíše uškodit. V dalším průběhu týdne pak čekáme inflační čísla za únor (předpokládáme pokles na 1,4%), které koruně také dvakrát nepomohou. Vzpruhou pro ni může být až detailní výsledek HDP za čtvrtý kvartál a výsledek mezd (čekáme další růst v blízkosti 7 %).

Eurodolar

Víkend dal věci nad Íránem do pohybu kdy výsledkem je další otevřený vojenský konflikt proti Teheránu proti němuž stojí nejen Izrael, ale i USA. Ceny ropy v reakci na rozpoutání konfliktu vylétly vzhůru, byť zatím se nejedná o zásadní drama (ceny vzrostly proti pátku jen cca o 10 %). Každopádně averze k riziku prozatím dolaru pomáhá, když například eurodolar se posunul o figuru níže.

Situace v Iránu zůstane nepochybně hlavním tématem (více viz úvod), ale trh bude muset monitorovat i další události jako jsou důležitá data (dnes odpoledne např. americký index ISM v průmyslu) či situaci v americkém finančním sektoru, kde se stále silněji řeší negativní důsledky úvěrového boomu (kdy výsledkem je tlak na pokles sazeb).

 

Čtěte více:

Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn
28.02.2026 20:16
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn
Izrael a Spojené státy dnes zahájily rozsáhlý letecký útok proti Íránu...
Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
01.03.2026 8:53
Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajat...
Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
01.03.2026 19:36
Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
Útok USA a Izraele na íránské území zvýšil napětí pro globální finančn...
Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic
02.03.2026 8:42
Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic
Finanční trhy zahájily týden v ostrém krizovém módu. Futures na americ...


Váš názor
  • Přidat názor
    Really ??? #
    02.03.2026 9:55

    Opravdu, Hugo Chávez ??? Můžete si to taky po sobě přečíst, alespoň to s tou AI tak nepřehánět: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
    HosLs
Aktuální komentáře
02.03.2026
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  
01.03.2026
19:36Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
14:57Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
8:53Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
8:49Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?
28.02.2026
20:16Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn
14:26Roubini: Růst půjde prudce nahoru, ale rostoucí nezaměstnanost bude třeba řešit větším přerozdělováním
8:47Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?
27.02.2026
22:00Americké akciové indexy uzavírají týden mírným poklesem  
17:30Cena za dluhy a budoucí akciová přívětivost ekonomického prostředí
17:08Státní dluh ČR loni vzrostl o 312,3 mld. Kč na 3,678 bilionu Kč, uvedlo MF
16:17Další "šváb"? Kolaps Market Financial Solutions odhaluje podezření z podvodu i díry v kolaterálu
14:47Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?
14:08Evropské akcie na rekordu. STOXX 600 roste osmý měsíc v řadě
13:39CoreWeave zklamala provozními výsledky, přesto potvrzuje silný růstový příběh  
12:25Anthropic odmítá požadavky Pentagonu na neomezené využití své AI
12:19Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět