Detail - články
Evropské akcie na rekordu. STOXX 600 roste osmý měsíc v řadě

27.02.2026 14:08
Autor: ČTK

Evropské akcie lámou historické rekordy. Index STOXX Europe 600 v únoru vystoupal až na 636 bodů a završil osmé růstové období v řadě – nejdelší sérii od roku 2013. Přestože trhy stále sledují rizika spojená s novými clami i dopady rozvoje umělé inteligence, příznivé firemní výsledky a zájem investorů o dříve opomíjené sektory pomáhají evropským burzám držet tempo s globálními trhy.

Akcie na evropských trzích jsou na rekordu, jejich hlavní index STOXX Europe 600 dopoledne zdolal hranici 636 bodů. Za celý měsíc má k dobru asi čtyři procenta a únor je zároveň osmým růstovým měsícem v řadě. To je nejdelší růstová série, jakou tento index zaznamenal od roku 2013, ukazují burzovní statistiky.

Index STOXX Europe 600 sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie. Krátce po 13:00 index vykazoval růst o více než 0,1 procenta a nacházel se těsně nad 634 body. Dopoledne se dostal až na rekordních 636,16 bodu a vykazoval růst o 4,7 procenta. K zájmu o akcie přispívají zejména příznivé výsledky hospodaření klíčových firem, navzdory obavám z dopadů cel a vývoje kolem umělé inteligence (AI).

"Zájem o akcie stále existuje a já si myslím, že investoři se teď zaměřují na dříve podhodnocené sektory v rámci širších trhů, protože dnes je velmi snadné obchodovat s jakýmkoli ETF na cokoliv na světě,“ uvedl hlavní analytik společnosti Trade Nation David Morrison, kterého citovala agentura Reuters. ETF je zkratka pro investiční fondy obchodované na burze.

Po většinu února dominovaly obchodování na akciových trzích obavy, že nové nástroje umělé inteligence by mohly narušit tradiční podnikání a snížit zisky firem v těchto odvětvích. K nejistotě se přidaly další obavy ohledně obchodu, když americký prezident Donald Trump oznámil nová cla.

Index německých akcií DAX burzy ve Frankfurtu nad Mohanem po 13:30 přidával 0,2 procenta nad 25.342 bodů, na rekordu ale dnes nebyl. Index francouzských akcií CAC 40 ranní zisky smazal a se ztrátou téměř 0,2 procenta se pohyboval blízko 8607 bodů. Podobně hlavní index italských akcií FTSE/MIB v Miláně odepisoval 0,1 procenta na 47.405 bodů.

Agentura Bloomberg napsala, že Evropa jako region je nyní populární mezi investory, kteří hledají alternativu k americkým akciovým trhům. Zájem je dnes v Evropě o akcie telekomunikačních společností a těžebních podniků, ztrácejí naopak akcie firem v sektoru cestovního ruchu.

 

